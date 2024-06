Recensione Duotts C29: la migliore bici elettrica sotto i 1000 euro del 2024?

Scegliere una bici elettrica è sempre difficile, e lo è ancora di più quando si cerca una mountain bike che ci consenta di affrontare agevolmente sterrato, salite, discese e percorsi dissestati, ma che risulti perfetta anche per il classico utilizzo quotidiano in città. La nuova e-bike Duotts C29, nel modello 2024 che porta con sé alcune migliorie, sembra avere tutte le carte in regola per essere la migliore bici elettrica venduta sotto i mille euro perché riesce ad unire qualità costruttiva, velocità ed autonomia. La sto usando da ormai un mese per le commissioni quotidiane e i classici giretti della domenica ed ammetto che mi ha stupido: analizziamola nel dettaglio nella recensione completa di Duotts C29 nel tenendo a mente che viene venduta a 769 euro usando il codice sconto NNNIT0508.

Videorecensione e prova su strada

Assemblaggio

La nuova ebike Duotts C29 arriva ben protetta all’interno di una confezione enorme e in buona parte già assemblata. L’assemblaggio è abbastanza semplice ed in confezione troviamo su un libretto di istruzioni ben fatto che tutti gli accessori, compreso un coltellino svizzero con molte chiavi, da utilizzare per il montaggio che porterà via un’oretta. In fase di assemblaggio sarà necessario fissare ruota frontale, manubrio, sella, pedali, parafanghi, luce frontale e porta pacchi, tutti passaggi fattibili anche da chi non ha mai toccato una bici prima d’ora, basta procedere con calma e non incontrerete problemi.

L’unica noia, nel mio caso, è legata al freno anteriore che non era ben centrato ed andava a toccare il disco creando attrito, ho quindi dovuto regolare la posizione delle pastiglie. Qui serve un attimo di calma in più, ma su youtube si trovano ottimi tutorial che spiegano come procedere.

Nella dotazione, oltre a varie brugole, troviamo tutto l’occorrente per l’assemblaggio ed anche un porta telefono impermeabile da manubrio ed una pompetta per gonfiare gli pneumatici.

App per smartphone

Ancora prima di utilizzarla ho deciso di configurare anche l’app per smartphone Duotts che, grazie al Bluetooth presente sul computer di bordo, permette di gestire vari aspetti della bici come cruise control, start mode, stato della batteria, velocità e firmware e ci consente anche di usare il telefono come navigatore mentre siamo in sella.

Piccola nota sulla start mode, questa funzionalità ci consente di modificare il modo in cui entra in gioco la pedalata assistita scegliendo fra la classica con la spinta dopo mezzo giro del pedale o una spinta istantanea appena inizia la pedalata. La seconda risulta più comoda per chi ha difficoltà o la necessità di partire spesso in salita, ma è anche più pericolosa vista l’importante spinta del motore.

Utile anche la modalità di tracciamento della posizione della bici che ci consente di ricordare dove è parcheggiata la bici.

Costruzione, design e materiali

Avevo già provato una Duotts di un amico un anno fa, ero quindi già sicuro della bontà dei prodotti di questo brand e devo dire che la C29 ha confermato le mie aspettative in termini di qualità costruttiva e robustezza.

La ebike Duotts C29 ha un telaio con la struttura classica di una mountain bike con forcella frontale e che risulta molto solido grazie all’eccellente realizzazione in alluminio 6061. Un telaio quindi solido e ben costruito che ospita sul palo inferiore una grossa batteria removibile da 3,9 kg che rende il peso complessivo della bici di 26,5 kg, un peso nella media che la rende quindi utilizzabile senza troppo sforzo anche senza pedalata assistita e facilmente utilizzabile come una classica bici andando a rimuovere la batteria. Il peso della batteria è posto abbastanza in basso e questo abbassa la posizione del baricentro rendendo la bici molto stabile e facile da guidare anche in curva e ad alte velocità, nonostante le grandi ruote da 29 pollici.

La C29 di Duotts ha dimensioni standard ed un’altezza della sella dal terreno regolabile fra gli 89 e i 100 cm, altezza che la rende utilizzabile senza difficoltà per persone con un’altezza fra i 170 e i 200 cm. Il carico massimo sopportabile è di 120 kg, 50 kg sono caricabili sul portapacchi posteriore, e la certificazione IPX5 la rende utilizzabile anche sotto la piggioria senza rischi.

Le ruote sono da 29 pollici con un battistrada dentellato da fuoristrada, avrei preferito delle ruote da 27 pollici che avrebbero migliorato la tenuta di strada, ma nel complesso si comportano benissimo sia sull’asfalto che su strade sconnesse e sterrato. Sulle ruote, sia frontale che posteriore, sono installati di validi freni a disco meccanici con dischi da 160mm caratterizzati da una buona precisione e da uno spazio di frenata ridotto che ci consente di fermarci in pochi metri, anche in discesa.

Sulla parte frontale della bici troviamo una valida forcella ammortizzata a molla con un corsa da 10 cm regolabile ed anche bloccabile. Forcella che migliora notevolmente il comfort di guida quando siamo sul pavè e sullo sterrato e che si abbina molto bene alla sella ammortizzata e molto comoda.

Completano il tutto luce frontale potente, luce posteriore di posizione e frenata, leve e pedali in alluminio, clacson, porta smartphone, presa USB-A sul manubrio, un bel cavalletto molto solido e manopole comode. Il display sul manubrio è sempre visibile, anche sotto la luce diretta del sole, e riporta chiaramente le indicazioni su velocità e distanze e ci permette di modificare la spinta del motore e modificare le varie impostazioni in maniera agevole.

Alcuni dettagli sulla batteria, oltre a essere removibile utilizzando la chiave, possiamo spegnerla con un pratico tasto laterale e possiamo controllare lo stato di carica grazie ai LED posti nella parte posteriore. Nel mio caso ho testato il modello con batteria singola, ma è disponibile anche il modello dual battery che viene venduto a circa 200 euro in più.

Motore e cambio

Nonostante sia una bici elettrica economica, la Duotts C29 può contare su un ottimo cambio ed un motore eccellente. Il cambio è uno Shimano da 21 rapporti con 3 corone frontali e 7 sul posteriore che consentono un uso agevole su ogni tipologia di strada e dislivello, anche a motore spento. Ottima anche la precisione della cambiata che risulta sempre veloce e precisa.

Sulla ruota posteriore troviamo un potentissimo motore brushless da 48V 750W con una coppia di 65 nM che di fatto risulta illegale visto che il limite previsto in Italia è di 250W, ma non riportando caratteristiche tecniche sul pignone è praticamente impossibile capire quale sia la sua reale potenza. Il motore è utilizzabile con l’acceleratore, attivo di default, e che trasforma la bici in un motorino o con 5 livelli di assistenza alla pedalata differenti che garantiscono un utilizzo agevole su ogni tipologia di strada e di pendenza e con ogni andatura.

I 5 livelli aumentano progressivamente la spinta del motore e ci consentono di arrivare rapidamente alla velocità massima con un livello 1 a 20 km/h, livello 2 con ottima spinta e 25 km/h, e livelli 3, 4 e 5 che erogano molta potenza in partenza e con la possibilità di arrivare facilmente e velocemente ai 25 km/h. Sbloccando la velocità massima con il livello 3 arriviamo ai 35 km/h, con il livello 4 a 40 km/h e con il livello 5 fino ai 50 km/h.

Naturalmente, rimanendo nella parte legale, all’aumentare del livello aumenta la spinta del motore e con i primi livelli che sono perfetti per il giretto della domenica fatto con calma e con i livelli alti che sono ideali per salite, alte velocità e per fare poca fatica. Il rapporto di coppia di 65 Nm è pazzesco e riesce a dare subito spinta ai pedali e ci aiuta notevolmente in fase di partenza, naturalmente il tutto si stacca immediatamente in frenata.

Come abbiamo capito, il motore, quando arriva a casa nostra la bici, permette di arrivare ad una velocità massima di 25 km/h in modo da renderla legale, ma l’acceleratore la rende fuori norma ed è necessario staccare il cavo per essere a norma di legge. Sbloccare la velocità massima di 50 km/h della Duotts C29 è molto semplice:

bisogna premere contemporaneamente i tasti + e - per 3 secondi spostarsi nel menu P08 utilizzando il pulsante power qui troveremo una piccola scritta 25 che indica la massima velocità del motore, dobbiamo semplicemente portare il numero alla velocità massima desiderata col tasto +

Va ricordato che aumentando la velocità a 50 km/h la bici diventa illegale. Il mio consiglio è quello di accontentarsi dei 25 e staccare l’acceleratore onde evitare problemi e multe.

Autonomia della batteria

Nella canna inferiore del telaio, ben posizionata e facilmente removibile, è installata la batteria con una capacità di 48V 15Ah che offre un’autonomia massima di 80-100 km con pedalata assistita e di 50-60 km in modalità elettrica (quindi usando solo l’acceleratore senza pedalare).

Parliamo quindi di un'autonomia ottima, anche se questa varia, anche in maniera importante, in base al peso che andiamo a caricare, alla spinta utilizzata e a quanto pedaliamo, generalmente comunque l’autonomia media è di circa 80 km con un utilizzo misto, difficile chiedere di più ad una bici venduta a 750 euro.

La ricarica si effettua con l’alimentatore presente in confezione ed è particolarmente lenta: parliamo di 6-8 ore per una carica completa, e forse questo è l’unico punto debole della bici.

La batteria è removibile, grazie alla chiave, e può essere ricaricata anche una volta scollegata alla bici, dettaglio particolarmente comodo se volete ricaricarla a casa o in ufficio.

Esperienza di guida, comfort e sicurezza

Durante i test della Engwe P1 mi ero limitato a strade bianche, ma con la Duotts C29 ci sono andato pesante e mi sono lanciato sterrato e percorsi particolarmente sconnessi in discesa ed in mezzo ai boschi e mi sono divertito molto. La bici ha un bel telaio e il peso abbastanza basso la rende molto stabile e facile da guidare con una buona sensazione di controllo quando siamo in curva, in discesa o su strade accidentate. La forcella frontale, la sella ammortizzata e le ruote da 29 la rendono perfetta da usare su ogni tipologia di strada e si affrontano senza problemi buche, pavè e strade non battute. La posizione in sella è sempre confortevole e la pedalata comoda ed agevole e questo ci assicura di essere sempre in controllo e di avere una bici perfetta sia per il giretto che per andare a lavoro o per divertirsi con un po’ di fuoristrada.

Mi sono piaciuti i freni, che sono efficaci e hanno uno spazio di frenata ridotto, il computer di bordo semplice da usare è ben visibile, il cavalletto molto solido, fanale frontale con una buona illuminazione, campanello e la porta USB da usare per ricaricare il telefono e che potrebbe tornare utile se dobbiamo affrontare lunghi percorsi usando lo smartphone come navigatore.

La combinazione di motore e cambio a 21 marce è ideale per affrontare ogni tipo di strada, sentiero o percorso. Il cambio ha rapporti ampi e permette di affrontare senza problemi salite ripide con una pedalata morbida e in abbinata al motore ci offre sempre il giusto rapporto per avere una pedalata comoda ed agevole o per spingere quando abbiamo fretta. Il motore è semplicemente pazzesco, entra in gioco subito o dopo mezza pedalata, ed offre una spinta ed un aiuto importante nella pedalata e ci permette di arrivare alla velocità di crociera rapidamente. In “modalità legale” con i primi livelli abbiamo già un aiuto importante ed arriviamo in tempi medi ai 20/25 km/h, con il livello 4 e 5 invece abbiamo un supporto del motore davvero importante e in poche pedalate si arriva alla velocità massima e la si mantiene senza fatica.

Andando a sbloccare la velocità massima il supporto del motore non cambia ed in maniera altrettanto rapida arriviamo attorno ai 50 km/h e riusciamo a mantenerli pedalando senza faticare eccessivamente. Se, invece, decidiamo di usare anche l’acceleratore di fatto abbiamo uno scooter con un’ottima accelerazione e la possibilità di mantenere senza problemi ottime velocità anche in salita.

In ogni caso abbiamo una bici sempre scorrevole e molto maneggevole e che possiamo usare anche senza motore grazie ad un peso non esageratamente alto. Nell’utilizzo quotidiano torna poi comodo anche il cruise control.

Il motore si comporta in maniera egregia sul dritto, ma altrettanto bene in salita dove la pedalata assistita rende facile affrontare salite fino a pendenze di 30°, anche senza pedalare qualora decidiate di farlo, ed è perfetto per ogni tipo di tragitto quindi la Duotts C29 può portarvi a lavoro, in pista ciclabile ed anche a fare fuoristrada.

Prezzo e considerazioni

La Duotts C29 è una bici elettrica perfetta per chi vuole un mix fra city bike e mountain bike, una ebike perfetta sia per i classici spostamenti quotidiani sia per percorsi fuoristrada più ripidi ed impegnativi che possono essere affrontati senza troppa difficoltà grazie all’ottima potenza del motore, all’ottimo cambio e alla buona combinazione telaio-forcella. Rapporto qualità prezzo da best buy visto che viene venduta a soli venduta a 769 euro usando il codice sconto NNNIT0508.

