Recensione cuffie gaming Teufel Zola: qualità e personalizzazione

Le cuffie di Teufel che avevo provato nel 2021 mi erano piaciute davvero molto e mi avevano convinto per l’eccellente qualità audio e costruttiva. Quando ho letto la notizia del lancio delle prime cuffie da gaming personalizzabili ero tutto gasato e non ho potuto perdere l’occasione di provarle.

Le nuove cuffie da gaming Teufel Zola puntano moltissimo sulla qualità audio, ma si differenziano dai prodotti concorrenti per la possibilità di personalizzare il design grazie a 6 set differenti che permettono di cambiare il colore di cuscinetti auricolari, spugna del microfono e cover esterne dei padiglioni. Le ho usate per gaming e lavoro per due settimane, vediamo come si sono comportate nella recensione completa.

Videorecensione short

Unboxing e contenuto della confezione

I prodotti di Teufel dimostrano di essere di fascia alta già dalla confezione. Le Zola vengono fornite all’interno di un piacevole box in cartone che custodisce cuffie, cavo jack, microfono, dongle USB per il surround 7.1 e gli accessori colorati che abbiamo scelto: cuscinetti, cover e spugna del microfono.

La presenza di cavi di alta qualità, del dongle USB 7.1 e di un packaging di qualità regala una piacevole esperienza di unboxing che lascia contenti e soddisfatti.

Costruzione e personalizzazione

Le Teufel Zola sono delle cuffie da gaming realizzate in maniera eccellente e possono contare sull’utilizzo di ottimi materiali: alluminio per l’archetto e differenti plastiche per tutti gli altri componenti. Il feeling al tatto è eccellente e la solidità viene percepita fin dalla prima volta che andiamo ad indossare le cuffie.

Per quanto riguarda il design troviamo un formato over ear classico e caratterizzato da capsule ed archetto abbondantemente imbottiti al fine di assicurare il migliore comfort, anche durante lunghe sessioni di utilizzo e a chi porta gli occhiali.

Uno dei punti di forza è la possibilità di creare delle cuffie uniche, ci sono 12 combinazioni differenti, andando a combinare la base grigio scuro o grigio chiaro con i differenti set di imbottiture e cover disponibili in 6 colorazioni differenti: Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua, Teal & Lime, Light Grey e Dark Grey. La scelta dei colori è molto semplice e si può effettuare direttamente sul sito del produttore in fase di acquisto. I risultati sono davvero molto piacevoli, ho scelto per le mie Teufel Zola la combinazione di archetto grigio chiaro con le cover blu e lime e sono molto soddisfatto del risultato.

Sul padiglione auricolare sinistro troviamo due jack audio: uno per il collegamento (opzionale) del microfono ed uno per il cavo audio con telecomando, indispensabile per il funzionamento delle cuffie.

Qualità audio ed esperienza d’uso

Le Teufel Zola montano dei driver HD lineari da 40 mm che permettono di avere una ottima copertura dello spettro sonoro caratterizzata da una gestione efficace di alti e medi che risultano sempre molto naturali e corposi e con dei bassi bilanciati, potenti e mai esagerati o fastidiosi. C’è poi da esaltare la presenza del DTS Headphone:X 2.0 che permette di avere un effetto surround binaurale 7.1 immersivo e realizzato in maniera eccellente.

Per mettere alla prova le nuove cuffie Teufel Zola ho voluto provarle con il mio utilizzo standard: gaming ed intrattenimento sul PC fisso con Windows sfruttando il dongle USB 7.1 per l’effetto surround e lavoro e video editing su Macbook. In entrambi i casi ho sempre usato il cavo in dotazione con telecomando che permette di regolare il volume e disattivare l’audio, l’ho trovato molto comodo e ben realizzato.

Le prestazioni in gaming, sfruttando anche il software Teufel Audio Center per un po’ di personalizzazione, sono assolutamente soddisfacenti. La qualità dell’audio, la tridimensionalità del suono e la profondità dei rumori e degli effetti sono di fascia molto alta e regalano una resa sonora quasi professionale e che sarà capace di soddisfare anche i gamer più esigenti. Le cuffie poi si comportano molto bene sia con la musica che con il parlato, si dimostrano quindi perfette per ogni tipologia di intrattenimento. La presenza del 7.1 tramite Dongle è un plus notevole che da solo giustifica il prezzo di acquisto.

Nell’utilizzo lavorativo si comportano altrettanto bene, per il video editing sono perfette grazie all’ottima qualità audio e al ritardo praticamente nullo grazie alla connessione via cavo. Sono ottime anche per le chiamate, le nostre amate call, grazie alla buona qualità del microfono HD.

Più che buona anche la comodità, i padiglioni sono morbidi e l’archetto facile da regolare. Il risultato complesso è più che soddisfacente e si riescono ad indossare le cuffie per lunghe sessioni senza problemi e fastidi. Mi è piaciuta la possibilità di rimuovere il microfono visto che è sempre a lato del campo visivo e non sempre utile.

Conclusioni

Le Teufel Zola riescono a portare qualcosa di nuovo in un settore particolarmente saturo, riescono ad unire le interessanti possibilità di personalizzazione ad un ottimo comparto audio che le rende perfette sia per il gaming che per il lavoro.

Nel complesso mi sono piaciute davvero tanto, potevano essere perfette con l’aggiunta di una connessione Bluetooth. Il prezzo è abbastanza alto, parliamo di 129 euro sul sito di Teufel, ma corretto vista la qualità dell’impianto audio.

Immagini delle cuffie personalizzabili Teufel Zola

Giudizio finale