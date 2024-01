Recensione Blackview A200 Pro: ottimo medio gamma a meno di 300€?

Blackview è famosa per i suoi device rugged e tablet economici, ma con Blackview A200 Pro prova a fare il salto di qualità con uno smartphone di fascia media concreto e ben realizzato. Ho usato il nuovo Blackview A200 Pro per una settimana e vi racconto la mia esperienza nella recensione completa.

Videorecensione: sembra un top di gamma

https://www.youtube.com/watch?v=VAzKByc75Ow

Scheda tecnica Blackview A200 Pro

Display: AMOLED 22:9 curvo da 6,67 pollici a risoluzione 2400 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, luminosità fino a 1300 nit, vetro Corning Gorilla Glass 5 e lettore d’impronte integrato (ottico)

Processore: MediaTek Helio G99 octa-core a 6 nm (2 Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz) con GPU ARM G57 MC2

Memoria: 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB)

Camera principale: tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (sensore da 1/1.67″, pixel da 0,64 μm), ultra-grandangolare da 8 MP (117° FoV) e ultra-macro da 2 MP

Camera anteriore: Samsung ISOCELL 3P9 da 16 MP

Connettività: 4G dual SIM (slot ibrido), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, porta USB Type-C

Batteria: 5050 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

Sistema operativo: DokeOS 4.0 basato su Android 13

Dimensioni e peso: 162,2 x 73,6 x 8,55 mm, 196 g

Cosa c’è nella scatola – Confezione

Il Blackview A200 Pro viene spedito all’interno di una scatala di medie dimensioni e che contiene tutti gli accessori che servono per usare lo smartphone nel pieno delle sue funzionalità. La scatola contiene, oltre al telefono con pellicola preapplicata, un caricabatterie veloce da 66W, un cavo USB-C ed una cover in silicone trasparente.

Com’è fatto – Design, costruzione ed ergonomia

Blackview ha fatto un ottimo lavoro in termini di design e qualità costruttiva. L’A200 Pro si presenta con un design simmetrico ed una doppia curvatura sui lati lunghi del display. La presenza della curvatura aiuta a ridurre la dimensione delle cornici, che sono davvero sottili sui frame laterali, e dona al telefono un design pulito, moderno ed elegante, anche grazie alla cover posteriore con la sua texture ruvida e al modulo fotografico geometrico che ospita la tripla fotocamera. La costruzione è interamente in plastica di buona qualità e con un buon feeling al tocco.

La curvatura e lo spessore ridotto di soli 8,5 mm aiutano a migliorare l’impugnatura, ma l’ergonomia non è comunque delle migliori perché le dimensioni e peso sono importanti (162,2 x 73,6 x 8,55 mm per 196 g) ed è quindi abbastanza difficile utilizzare il telefono con una sola mano.

Va segnalato che il telefono viene venduto in tre colorazioni: Polar Night Black, Daybreak Blue e Meteor Purple.

Come sono le caratteristiche tecniche – Hardware

Blackview A200 Pro può contare su un hardware superiore rispetto a quello di molti concorrenti della stessa fascia di prezzo e, molto probabilmente, se il brand fosse stato più blasonato avrebbe potuto vendere il telefono a 50/100 euro in più. Sotto la scocca in plastica troviamo un processore con SoC MediaTek Helio G99 con CPU octa-core, 12 GB di RAM espandibile virtualmente a 24 GB e 256 GB di memoria interna, il tutto affiancato da un valido sistema di raffreddamento.

Nella parte bassa del telefono troviamo un singolo speaker mono di qualità sufficiente, una porta USB-C e lo slot ibrido che riesce ad ospitare 2 nano SIM o di espandere la memoria tramite memoria microSD sacrificano uno slot SIM.

Lato connettività troviamo il classico 4G con una buona velocità di navigazione ed un segnale stabile ed affidabile, chip NFC, un buon sistema di posizionamento (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo) e un sistema di blocco tramite impronta digitale posto sotto il display che funziona benone, anche se non è un fulmine.

Come va lo schermo – Display

Uno dei punti di forza di Blackview A200 Pro è sicuramente l’ottimo display AMOLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel e screen-to-body ratio del 92,3%), refresh rate a 120 Hz e touch sampling rate fino a 240 Hz.

Lo schermo è davvero molto bello e piacevole, ha dei colori molto brillanti e ben tarati ed una ottima luminosità massima, arriva fino a 1300 nit, che permette di avere una leggibilità ottima anche all’aperto e sotto la luce diretta del sole.

Il display è protetto da un Corning Gorilla Glass 5 e, come dicevamo, leggermente curvo. Il raggio di curvatura non è esagerato e non crea problemi di tocca involontari quando scriviamo, anche se continuo a preferire i display piatti.

Come va – Esperienza d’uso e software

Blackview A200 Pro, grazie al suo buon hardware e al bel display, è un ottimo smartphone di fascia media: piacevole da utilizzare, sempre rapido e scattante e fluido in ogni situazione.

Durante questa settimana ho avuto modo di usarlo per lavoro, quindi per app come Gmail, Maps, Notion, Drive e altre, ed anche nel tempo libero per social e gaming. Nell’uso quotidiano il Blackview A200 Pro si comporta molto bene: le app si aprono in tempi rapidi e l’utilizzo è sempre fluido e scorrevole grazie al display a 120 Hz e all’hardware solido che riesce ad offrire sempre prestazioni interessanti. Anche le prestazioni in gaming non sono male. Il buon sistema di raffreddamento oltretutto aiuta ad evitare surriscaldamenti con il telefono che non diventa mai particolarmente caldo, nemmeno sotto stress.

Lo schermo è perfetto per lo streaming: fluidità e luminosità vengono esaltate dai contenuti multimediali e lo rendono ideale per vedere film e serie TV.

Buone anche le prestazioni telefoniche con un audio in capsula di qualità buona ed una stabilità del segnale sempre all’altezza delle aspettative.

Il sistema operativo è basato su DokeOS 4.0, una personalizzazione di Android 13 che si limita ad aggiungere alcune funzionalità legate agli utenti business e poco altro, fra cui la possibilità di registrare le chiamate e la modalità gioco. Apprezzabile il fatto che non ci siano troppi bloatware e app preinstallate.

Come scatta le foto – Fotocamera

Sul retro trova posto una tripla fotocamera composta da un’ottica principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (sensore da 1/1.67″, pixel da 0,64 μm), una ultra-grandangolare da 8 MP (117° FoV) e ultra-macro da 2 MP. La macro è solo buona per fare numero, la grandangolare è onesta, ma la camera principale da 108 MP riesce a fare buone foto.

Questa settimana ho scattato parecchie foto e la fotocamera principale riesce a fare effettivamente scatti di buona qualità con un ottimo livello di dettaglio e dei colori saturi e ben tarati. Di giorno quindi le foto sono ottime, ma anche con il calare della luce riusciamo ad effettuare scatti sempre sufficienti.

Non male i video, stabilizzati digitalmente, che possono essere registrati in 2K a 30 fps. Buona anche la fotocamera frontale da 16 MP, sempre con ottica Samsung, che fa dei selfie più che buoni.

Foto scattate con Blackview A200 Pro

Quanto dura la batteria – Autonomia

Un altro pregio del Blackview A200 Pro è la sua autonomia. La batteria da 5050 mAh permette di affrontare giornate stress senza pensieri e di arrivare a sera con almeno il 20-30% di batteria residua, mentre in giornate con un uso medio ho avuto una carica residua a fine giornata sempre attorno al 40%.

Ottima anche la velocità di ricarica da 66W che permette di ricaricare la batteria del 50% in soli 20 minuti e che richiede circa un’ora per una carica completa.

Prezzo e conclusioni – A chi lo consiglio

Se questo telefono fosse stato marchiato Samsung o Xiaomi sarebbe potuto essere tranquillamente venduto a 50 o 100 euro in più. Il Blackview A200 Pro è uno smartphone di fascia media davvero di buona qualità ed in grado di unire prestazioni solide, un bel display ed una valida fotocamera, il tutto a soli 289 euro.

Giudizio finale