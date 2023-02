Come programmare l’invio dei messaggi su iPhone

Desideri imparare a programmare l’invio dei messaggi su iPhone? In questa guida ti spiegheremo il procedimento passo per passo. iPhone è uno degli smartphone più venduti e più amati in assoluto. Gli appassionati di tecnologia hanno a propria disposizione tantissimi modelli diversi di iPhone, ognuno pensato per venire incontro alle esigenze di determinate categorie di utenti. Ogni modello disponibile sul mercato offre determinate funzionalità molto comode e in grado di rendere la vita più semplice. Per esempio, è possibile configurare un’automazione nell’app Scorciatoie che consente di programmare l’invio dei messaggi su iPhone.

Cosa significa questo? Facciamo un esempio. Se devi inviare un importante messaggio di lavoro per il giorno dopo, ma non vuoi alzarti molto presto, potrai semplicemente programmarne l’invio per le sette del mattino e continuare a dormire finché non suona la sveglia.Potrai scegliere di posticipare l’invio del messaggio a qualche ora dopo e addirittura scegliere il giorno dell’invio. Ricorda che, una volta programmata un’automazione, questa si ripeterà finché non verrà disattivata. Dopo aver visto come cancellare Altro su iPhone, diamo un’occhiata al procedimento per programmare e posticipare l’invio dei messaggi di testo.

Programmare l’invio dei messaggi su iPhone

Programmare l’invio dei messaggi su iPhone è davvero possibile? Ti starai sicuramente chiedendo se ti fossi perso qualcosa. In realtà, Apple non ha mai introdotto una vera e propria funzionalità pensate per programmare l’invio dei messaggi su iPhone, ma questo non significa che non sia possibile farlo. Una soluzione molto semplice è quella scrivere il messaggio in anticipo e di impostare un promemoria utilizzando l'app Promemoria su iPhone per ricordarsi di inviare il messaggio.

Una volta ricevuto il promemoria, ti basterà premere invio e il gioco sarà. Ovviamente, adottando questa modalità dovrai assicurarti di avere il telefono a portata di mano all’ora stabilita. Invece, per programmare un messaggio di testo già scritto in modo che venga inviato automaticamente, dovrai necessariamente configurare un'automazione utilizzando l'app Scorciatoie. Si tratta di una procedura che richiede qualche minuto, ma in grado di svolgere bene il lavoro. Come già detto, se decidi di utilizzare questo metodo dovrai ricordarti di rimuovere l'automazione, altrimenti il messaggio si ripeterà. Vediamo come fare.

Come programmare l’invio dei messaggi su iPhone

Per iniziare a configurare l’invio posticipato di un messaggio di testo, apri l'app Scorciatoie sul tuo iPhone. Se non ce l’hai, puoi scaricarla velocemente dall’App Store. Seleziona la scheda Automazione in basso e tocca il segno più in alto a destra. Qui, scegli Crea automazione personale. Nella parte superiore della schermata successiva, tocca Ora del giorno e digita l’orario in cui desideri che il messaggio venga inviato. Successivamente, tocca Ripeti e scegli tra le opzioni Giornaliero, Settimanale e Mensile per decidere se ripetere l’automazione ogni giorno, ogni settimana o ogni mese.

Purtroppo, come già accennato, è necessario scegliere una delle tre opzioni perché l’operazione vada a buon fine, ma niente paura: una volta inviato il messaggio ti basterà disattivare l’automazione. Una volta effettuata la scelta, seleziona Avanti. Nella schermata successiva seleziona Azioni > Suggerimenti azione > Invia messaggio. Qui potrai scrivere il tuo messaggio cliccando su Messaggio e scegliere il destinatario cliccando su Destinatari. Clicca Avanti per continuare. Nella schermata successiva potrai scegliere se attivare una conferma dell’invio, che riceverai poco prima di inviare il messaggio. Se desideri che parta automaticamente, disattiva la spunta. Selezionando Fatto l’automazione verrà salvata.

Eliminare o disabilitare i messaggi di testo programmati su iPhone

Se desideri programmare l’invio dei messaggio su iPhone solamente per una volta, puoi eliminare o disabilitare l'automazione subito dopo l’invio del testo. Per ricordarti di farlo potrai utilizzare nuovamente l’app Promemoria. Quando sei pronto per eliminare o disabilitare l’invio del messaggio di testo programmata, torna alla scheda Automazione dell'app Scorciatoie ed esegui una delle seguenti operazioni:

Per eliminare l'automazione, scorri da destra a sinistra e seleziona Elimina .

. Per disabilitare l'automazione, selezionala e disattiva l'interruttore Abilita questa automazione. Questo procedimento può tornare molto utile nel caso dovessi aver bisogno di riutilizzare la stessa automazione in futuro.

Sebbene si tratti di un procedimento un po’ macchinoso e scomodo, Apple offre già una modalità per programmare l’invio dei messaggi su iPhone nell’app Mail. Questo significa che probabilmente in futuro avremo a nostra disposizione una procedura apposita e decisamente più comoda anche per i messaggi di testo.