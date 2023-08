Come risolvere i problemi di installazione di Chrome su Windows 11

L’installazione di software su un computer può non riuscire per svariate ragioni. Anche Google Chrome, uno dei browser web più diffusi, a volte presenta problemi nell’installazione su sistemi Windows 11. In questa guida, analizziamo le possibili cause e vediamo quali possono essere le possibili soluzioni su come risolvere i problemi di installazione di Google Chrome su Windows 11..

Controlla la connessione a Internet

Controllare che la connessione Internet sia attiva è sempre il primo passo da fare quando si riscontrano problemi con programmi e applicazioni. Se Windows 11 non riesce a connettersi ad Internet, nessun programma sarà in grado di scaricare e installare gli aggiornamenti e i file necessari, incluso Google Chrome.

Per verificare la connessione Internet, effettuare i seguenti controlli:

Assicurarsi che il cavo di rete sia correttamente collegato al router e al computer.

Verificare lo stato del Wi-Fi: cliccare sul simbolo della connessione nella barra delle applicazioni in basso a destra, accertarsi che il computer sia connesso ad una rete e che mostri il segnale di ricezione.

Controllare lo stato del router: accenderlo e spegnerlo, quindi riaccenderlo per vedere se si riavvia correttamente.

Provare ad andare su un sito web popolare come Google.com: se non è possibile caricare la pagina, la causa potrebbe essere un problema di connessione Internet.

Se la connessione Internet risulta attiva, passare ai controlli successivi per verificare le cause dei problemi di installazione di Google Chrome.

Cancella i file temporanei

I file temporanei si accumulano nel corso del tempo e possono finire per consumare spazio su disco e rallentare il sistema. Quando si verificano problemi con l’installazione di programmi, pulire i file temporanei può contribuire a risolverli. Per cancellare i file temporanei di Windows 11 e provare ad installare di nuovo Google Chrome, procedere così:

Aprire il menu Start e cercare “Gestione attività”

Fare clic su “Gestione attività” nell’elenco dei risultati

Selezionare la scheda “Prestazioni”

Fare clic sulla voce “Storage” nel riquadro di sinistra

Nella sezione “Temp”, fare clic su “Clean up”

Selezionare i file temporanei che si desidera eliminare e fare clic sul pulsante “Delete files”

Confermare la rimozione

Questo processo eliminerà i file temporanei di Windows, inclusi i file di download incompleti, i file della cache di Internet Explorer/Edge e altri file generati dall’attività del sistema. Dopo aver pulito i file temporanei, riprovare ad installare Google Chrome. A volte questa operazione può essere sufficiente per risolvere problemi generici legati ad installazioni o prestazioni del sistema. Nel caso i problemi con Chrome permangano, procedere con le altre soluzioni dell’articolo.

Disabilita antivirus o firewall

A volte i software di sicurezza possono causare problemi impedendo l’installazione di nuovi programmi. Per verificare se antivirus o firewall stanno bloccando Google Chrome:

Aprire il programma di sicurezza installato (tipicamente Windows Defender per l’antivirus e Windows Firewall per il firewall predefinito)

Nelle impostazioni, cercare un’opzione come “Controlli di sicurezza in tempo reale”, “Protezione in tempo reale” o simili

Disabilitare temporalmente le funzioni di scanning in tempo reale e monitoraggio delle app

Ciò dovrebbe permettere a Windows di installare ed eseguire Google Chrome senza che l’antivirus o firewall lo blocchino. Una volta installato Chrome:

Riavviare il computer

Aprire nuovamente le impostazioni dell’antivirus/firewall

Riabilitare le funzioni di sicurezza e protezione

Aggiungere un’eccezione per consentire l’esecuzione di Chrome, in modo che continui a funzionare correttamente anche con le protezioni attive

Disattivare temporaneamente l’antivirus o il firewall durante l’installazione di nuovi programmi può essere utile per determinare se sono questi software a causare il blocco. Dopo aver installato il programma, assicurarsi sempre di riabilitare le protezioni e aggiungere eccezioni specifiche affinché il software funzioni correttamente e più in generale assicurati di aver installato un valido antivirus.

Scansiona per la presenza di malware

Se nessuno dei metodi precedenti ha funzionato, è possibile che il file di installazione di Chrome sia stato infettato da un malware che ne impedisce il corretto funzionamento. Per analizzare il file per la presenza di malware:

Scaricare e installare un buon programma di analisi malware se non ne è presente uno nel computer

Aprire il programma di analisi malware e selezionare “Analizza file individuali”

Navigare fino a dove hai scaricato il file di installazione di Chrome (generalmente si trova nella cartella “Download”)

Selezionare il file “GoogleChromeStandaloneEnterprise.msi” o l’equivalente per la tua versione di Chrome

Fare clic su “Analizza”

Il programma di analisi malware esaminerà il file alla ricerca di eventuali minacce e ti fornirà un risultato.

Se il file risulta pulito, allora probabilmente la causa dei tuoi problemi è da un’altra parte

Se il file risulta infetto, verrà messo in quarantena dal programma di analisi. In questo caso:

Scarica nuovamente il file di installazione di Chrome dal sito ufficiale

Analizza nuovamente il file scaricato

Se ora risulta pulito, prova ad installare Chrome

Analizzare i file sospetti per la presenza di malware può aiutare a determinare se il file di installazione è danneggiato o infetto, impedendo di installare correttamente Chrome. Se il file risulta infetto, eliminarlo e scaricare una nuova copia pulita permetterà di risolvere il problema.

Verifica i requisiti di sistema

Prima di installare qualsiasi programma, è importante verificare che il computer soddisfi i requisiti di sistema minimi richiesti. Per verificare i requisiti di sistema di Google Chrome:

Aprire il sito ufficiale di Google Chrome all’indirizzo chrome.google.com

Cliccare su “Download Chrome” e poi “Altre informazioni” nella pagina di download

Nella sezione “Requisiti di sistema” vengono elencati:

Sistema operativo supportato (Windows 10 o versioni successive)

Processor (1 GHz o superiore)

RAM (512 MB o superiore)

Spazio su disco (260 MB o superiore)

Scheda grafica (con supporto DirectX 9 o superiore)

Altre componenti richieste (font, plug-in, ecc.)

Verifica che il tuo computer soddisfi tutti i requisiti elencati

Se il tuo sistema non soddisfa ancora i requisiti minimi, aggiornare le componenti hardware, come il processore, la RAM o la scheda grafica, al fine di poter installare e far funzionare correttamente Google Chrome. In caso contrario, assicurati che tutte le altre componenti software richieste, come i font e i plug-in, siano installate prima di procedere all’installazione di Chrome. Verificare che il computer soddisfi i requisiti di sistema di un’applicazione è un passaggio fondamentale per garantire un’installazione e un funzionamento ottimale.

Controlla la presenza di aggiornamenti di Windows 11

Il motivo per cui Chrome potrebbe non installarsi correttamente su Windows 11 può risiedere in aggiornamenti mancanti per il sistema operativo. Per verificare la presenza di aggiornamenti Windows:

Aprire le Impostazioni cliccando sull’icona a ingranaggio nella barra delle applicazioni

Selezionare la scheda “Windows Update”

Nella sezione “Aggiornamenti facoltativi” verificare la presenza di aggiornamenti opzionali non ancora installati

Nella sezione “Aggiornamenti di sicurezza” verificare la presenza di aggiornamenti importanti di sicurezza non ancora installati

Se sono presenti aggiornamenti, fare clic su “Scarica e installa”

Inserire le credenziali dell’account amministratore per avviare il processo di aggiornamento

Lasciare che Windows si aggiorni completamente, quindi riavviare il PC quando richiesto

Dopo aver aggiornato Windows all’ultima versione, riprovare ad installare Google Chrome. Gli aggiornamenti risolvono diversi bug e introduce nuove funzionalità, migliorando in molti casi la compatibilità con altre applicazioni. Mantenere aggiornato il sistema operativo è quindi un passo importante per risolvere problemi di installazione di programmi.

Usa l’installer offline di Google Chrome

Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, è possibile provare ad installare Google Chrome usando l‘installer offline. Ecco i passaggi:

Apri il sito di Google Chrome

Clicca su “Download Chrome”

Nella nuova pagina, sotto “Alternative download options”, clicca su “Install Chrome offline”

Scarica il file di installazione “GoogleChromeStandaloneEnterprise.msi”

Apri il file scaricato per avviare l’installazione di Chrome

Seguite le istruzioni a schermo per completare il processo

Alla fine dell’installazione, Chrome dovrebbe essere pronto per l’uso

L’installer offline include tutti i file necessari localmente nell’eseguibile, quindi non ha bisogno di scaricare nulla da Internet durante l’installazione.

Questo può risultare utile se:

La connessione Internet è instabile ed interrompe l’installazione standard

Ci sono problemi di firewall o sicurezza che bloccano l’accesso ad alcuni siti web

L’installazione standard presenta errori che possono essere risolti usando questo metodo alternativo

Usare l’installer offline di Google Chrome è spesso una soluzione efficace per coloro che riscontrano problemi nell’installare il browser utilizzando il metodo standard.

Conclusioni su Google Chrome per Windows 11

Se nessuna delle soluzioni proposte ha funzionato e non sei ancora riuscito ad installare Google Chrome sul tuo computer Windows 11, ci sono alcune ulteriori opzioni da considerare. Puoi descrivere il tuo problema direttamente al team di supporto Chrome, fornendo dettagli sulle informazioni di errore ricevute, sul tentativo delle varie soluzioni e sulle specifiche hardware del tuo computer. Il supporto tecnico Chrome potrebbe avere soluzioni aggiuntive da suggerire o soluzioni alternative. Puoi scaricare una versione portatile di Chrome, che non richiede di essere installata, ma puoi eseguirla direttamente dalla cartella di download.

Se disponibile, puoi provare ad installare Chrome tramite lo Store di Microsoft, come alternativa all’installazione del file .msi scaricato dal sito di Chrome. A volte questo metodo può aggirare alcuni problemi. Come ultima risorsa, puoi considerare di installare un browser web alternativo a Google Chrome, come Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari o Opera, in modo da avere comunque un browser funzionante sul tuo computer.

In conclusione, se nessuna delle guide nell’articolo ha funzionato, le opzioni aggiuntive sopra elencate possono esserti d’aiuto per ottenere comunque un browser web Google Chrome o un’alternativa funzionante sul tuo computer Windows 11. Contattare direttamente Google Chrome o sfruttare soluzioni alternative può essere utili per risolvere definitivamente il problema.