Power Station Bluetti scontate per la festa della mamma

Dal 7 al 9 maggio tornano le promozioni di Bluetti! Sul sito del famoso produttore di power station, in occasione della festa della mamma, troviamo una grande serie di prodotti con sconti davvero da non perdere.

Il noto produttore californiano Bluetti è solito lanciare promozioni e sconti in occasione delle più importanti festività annuali. Qualche giorno fa vi avevamo parlato delle super promo in occasione della festa dei lavoratori, oggi invece vi sveliamo interessanti promozioni e codici sconto in occasione della festa della mamma che saranno valide nel weekend dal 7 al 9 maggio. Durante questo weekend troveremo sconti fino a 500 euro su prodotti come power station, batterie di accumulo, pannelli fotovoltaici e molto altro.

Nella pagina dedicata all’offerta per la festa della mamma troviamo una grande selezione di prodotti scontati, per facilitarvi la scelta abbiamo selezionato i 7 prodotti che riteniamo più interessanti e vi forniamo degli ottimi codici sconto coupon da usare al momento dell’acquisto.

AC200MAX+ B230: 3799€ scontato a 3399€ con coupon: MDE100

Una power station modulare con una capacità complessiva da 4096 Wh perfetta per la vita all’aperto, il campeggio e per chi ha bisogno di tanta potenza per ricaricare e alimentare prodotti tecnologici e piccoli elettrodomestici. Il prezzo passa da 3799 euro a 3399 euro.

Specifiche tecniche:

Capacità di 2048Wh, batteria LiFePO4 con ciclo di vita 3500+ all’80%

Espandibile con fino a 2 moduli di batterie

Fino a 6,144Wh con 2 × B230, 8,192Wh con 2 × B300

2,200W AC inverter onda sinusoidale pura, Picco di corrente di 4800W

Fino a 900W input solare e 500W di input dell’adattatore, 1400W in totale

Controllo tramite Smart App e monitor

AC200MAX+2*B230: 5597€ scontato a 4649€ con coupon: MDE150

Qualora non dovesse essere sufficiente il modello precedente, è possibile aggiungere un ulteriore modulo B230 alla power station AC200 Max ed arrivare ad una capacità di 6144 Wh che permette di alimentare anche elettrodomestici casalinghi per qualche ora e che può essere anche utilizzata come sistema di backup per un rete domestica. Il prezzo passa da 5597 euro a 4649 euro.

Specifiche tecniche

Capacità di 2048Wh, batteria LiFePO4 con ciclo di vita 3500+ all’80%

Espandibile con fino a 2 moduli di batterie

Fino a 6,144Wh con 2 × B230, 8,192Wh con 2 × B300

2,200W AC inverter onda sinusoidale pura, Picco di corrente di 4800W

Fino a 900W input solare e 500W di input dell’adattatore, 1400W in totale

Controllo tramite Smart App e monitor

AC200MAX+ 3*SP200: 3799€ scontato a 3249€ con coupon: MDE350

Per chi ha un’anima green e ama la vita all’aria aperta, la power station ideale potrebbe essere rappresentata dall’ottima Bluetti AC200Max con l’aggiunta di 3 pannelli solari che consentono una ricarica rapida ed ecologica della batteria. La capacità della batteria è davvero importante ed il supporto dei 3 pannelli garantisce ricaricare veloci e senza spreco di energie. Il prezzo passa da 3799 euro a 3249 euro.

Specifiche tecniche:

Capacità di 2048Wh, batteria LiFePO4 con ciclo di vita 3500+ all’80%

Espandibile con fino a 2 moduli di batterie

Fino a 6,144Wh con 2 × B230, 8,192Wh con 2 × B300

2,200W AC inverter onda sinusoidale pura, Picco di corrente di 4800W

Fino a 900W input solare e 500W di input dell’adattatore, 1400W in totale

Controllo tramite Smart App e monitor

EB150+2*SP120: 2019€ scontato a 1549€ con coupon: MDE250

Chi non ha la necessità di avere grosse capacità può puntare sulla combinazione di EB150 (da 1500 Wh) e di 2 pannelli fotovoltaici SP120. Questo kit permette di avere un’importante fonte di alimentazione green per i propri gadget ed accessori tecnologici. In questo caso il prezzo passa da 2019 a 1549 euro.

Specifiche tecniche:

1500Wh di capacità e 1000w di potenza nominale

Batteria al litio ultra-sicura

Sistema di raffreddamento intelligente

Metodi di ricarica: pannello solare, presa a parete (AC) da 200w

MPPT incorporato

8 Porte di uscita(2 × Uscita AC, 1 × 12V Porta di accendisigari, 1 × 45W Typc-C PD, 4 × 5V/3A USB-A)

EB55: 649€ scontato a 549€ con coupon: MDE50

Chi vuole acquistare la sua prima power station, e non conosce ancora bene questo settore, dovrebbe puntare al modello EB55. Questa centrale elettrica è perfetta per chi ama il campeggio e vive all’aria aperta, ma non vuole rinunciare alla propria tecnologia. Il prezzo passa da 649 a 549 euro.

Specifiche tecniche:

Batteria LiFePO4 PREMIUM da 537Wh

Ingresso da 400W/ricarica rapida

11*Type-C da 100W PD

2*Uscite AC da 220V-240V/700W

Può caricare fino a 11 dispositivi contemporaneamente

4 modalità di ricarica veloce (AC/solare/auto/AC+solare )

EB55+SP120: 999€ scontato a 849€ con coupon: MDE50

Chi è alle prime armi e non vuole rinunciare ad una fonte energetica verde e sostenibile durante le gite fuori porta dovrebbe acquistare la centrale EB55 con l’aggiunta del pannello fotovoltaico SP120. Questo set di prodotti riesce a garantire un’interessante capacità di ricarica e alimentazione. Il prezzo scende da 999 a 849 euro.

Specifiche tecniche:

Batteria LiFePO4 PREMIUM da 537Wh

Ingresso da 400W/ricarica rapida

11*Type-C da 100W PD

2*Uscite AC da 220V-240V/700W

Può caricare fino a 11 dispositivi contemporaneamente

4 modalità di ricarica veloce (AC/solare/auto/AC+solare )

EP500: 5299€ scontato a 4599€ con coupon: MDE100

Il Bluetti EP500 è molto più di una power station, può infatti funzionare anche come sistema di accumulo ed alimentazione per una rete domestica o per un piccolo ufficio. Grazie alla capacità di 5100 Wh può sopportare le interruzioni di corrente ed alimentare un’intera abitazione per alcune ore. Il prezzo passa da 5299 a 4599 euro.

Specifiche tecniche:

5100Wh LiFePo4/2000W PSW Inverter/6000+ Cicli di Vita

Centrale Elettrica Portatile

Modalità UPS in rete e UPS flessibile (24/7)

App per Controllo remoto

Smart Touchscreen

Dispositivi multipli possono essere caricati simultaneamente

Modalità flessibile di ricarica per mantenere il vostro EP500 sempre acceso

Vi ricordo che trovate tutti i prodotti in offerta nella pagina degli sconti per la festa della mamma.