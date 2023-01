Come attivare la posizione in tempo reale su WhatsApp

Conoscere la localizzazione in tempo reale di altri contatti su WhatsApp sembra qualcosa di strano, vero? In realtà non lo è: la funzione Live Location Tracking (in italiano: Posizione in tempo reale) funziona solo se la persona che desideri monitorare attiva questa impostazione. Posizione in tempo reale è utile se devi trovarti con degli amici in un punto preciso e vuoi sapere quanto sono distanti dal luogo di incontro oppure se stai aspettando qualcuno a casa o in qualche luogo e vuoi sapere con esattezza quanto gli manca prima di arrivare. La condivisione della posizione è temporanea e può essere attivata per un massimo di otto ore.

Questa non è, invece, la funzione migliore per monitorare qualcuno come ad esempio i tuoi figli. Se vuoi sapere dove sono i tuoi figli senza dover chiedere loro ripetutamente di condividere la loro posizione, puoi utilizzare applicazioni apposite di terze parti come Life360.

Come attivare la funzione Posizione in tempo reale su WhatsApp

Apri WhatsApp e poi apri la chat con il contatto con cui desideri condividere la tua posizione. Se non esiste ancora una chat con questo utente tocca il pulsante Nuova chat. Ricorda che Posizione in tempo reale funziona anche all'interno dei gruppi, quindi se vuoi condividere la tua posizione con un gruppo di amici ti basterà seguire gli stessi passaggi che ora descriviamo. Su iPhone il procedimento da seguire è questo: tocca l'icona + accanto al campo "Digita un messaggio" e poi dalla scheda che si apre scegli "Posizione". Se hai un telefono Android all’inizio al posto del segno + (più) dovrai premere il simbolo della graffetta: Allega > Posizione

A questo punto Whatsapp ti darà due opzioni: condividere una posizione precisa oppure condividere la tua posizione in tempo reale (Live Location). Se scegli la prima possibilità l’app ti offre la possibilità di selezionare tra la tua esatta localizzazione e una lista di luoghi che si trovano nelle vicinanze e che potrebbero essere un buon punto di riferimento. La seconda opzione, invece, è nota come Posizione in tempo reale perché permette di condividere la tua esatta localizzazione che si aggiornerà a mano a mano che ti sposti.

Se non hai mai condiviso la tua posizione su WhatsApp prima d'ora ti verrà chiesto di consentire all’app di accedere ai dati sulla tua posizione. Se hai un iPhone sarai reindirizzato alle Impostazioni dove dovrai attivare la condivisione della localizzazione su Whatsapp e poi tornare all’app di messaggistica per completare i passaggi. Questo potrai farlo seguendo questi semplici passaggi: Impostazioni > Privacy > Localizzazione > WhatsApp > Sempre. Se hai un dispositivo Android attiva le autorizzazioni di accesso alla tua posizione sempre tramite la scheda Impostazioni del telefono > App e notifiche > Avanzate > Autorizzazioni app > Posizione > attiva WhatsApp.

A questo punto l’app ti chiederà per quanto tempo vuoi condividere la tua posizione e potrai scegliere tra 15 minuti, 1 ora o 8 ore. Una volta fatto tocca il pulsante di invio blu.

Come interrompere la Posizione in tempo reale su WhatsApp

Una volta condivisa la tua posizione in tempo reale il tuo contatto (o il gruppo) riceverà un messaggio e cliccandoci sopra si aprirà una mappa in cui viene mostrata la tua precisa localizzazione. Questa, quindi, si aggiornerà continuamente per tutto il periodo di tempo per cui hai deciso di condividerla. In qualsiasi momento puoi interrompere la condivisione della tua posizione toccando "Interrompi condivisione > Interrompi" all'interno della chat.