WhatsApp sta per introdurre le reazioni ai messaggi: ecco le sei emoji

E’ passato già un bel po’ di tempo da quando sono cominciate a circolare online le prime voci che volevano WhatsApp al lavoro su una funzionalità che avrebbe consentito agli utenti di poter godere delle reazioni ai messaggi. Una possibilità – come sanno bene molti utenti che utilizzano più piattaforme di messaggistica – già disponibile su altre app, come ad esempio Telegram e Discord.

Ora, stando a quanto trapelato sul web negli ultimi giorni, pare proprio che la popolarissima app di messaggistica di proprietà di Facebook sia finalmente pronta per implementare la funzione.

Come affermato da WABetaInfo, infatti, la società starebbe già diffondendo la funzione delle reazioni ai messaggi ad alcuni beta tester Android che eseguono la versione 2.22.8.3 dell’applicazione. Sempre stando a quanto riportato da WABetaInfo, gli utenti possono scegliere tra sei reazioni: oltre al consueto Like, sarà quindi possibile reagire con un cuore, una risata, una faccia sorpresa, una faccia triste e un “Grazie”.

WABetaInfo fa presente che si tratta di una versione limitata, almeno per il momento, ma aggiunge che tutti dovrebbero essere in grado almeno di vedere le reazioni dei messaggi. Al momento non è chiaro se la funzionalità sia destinata alle chat di gruppo, alle chat individuali o ad entrambe le tipologie di chat (come avviene ad esempio su Telegram).

La possibilità di lasciare una reazione ai messaggi è solo l’ultima novità in arrivo su WhatsApp, che ha introdotto diverse migliorie negli ultimi 12 mesi. Tra le novità più interessanti vale la pena ricordare la possibilità di visualizzare in anteprima le note vocali prima di inviarle e i backup crittografati.

Fonte Android Authority