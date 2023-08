Perché non devi eseguire il root su Android

Il processo di rooting è una pratica diffusa per personalizzare ulteriormente i dispositivi Android. Esistono diverse valide ragioni per cui i telefoni Android non vengono pre-rootati. Il rooting è spesso considerato la prima modifica a cui un utente Android esperto penserebbe. Indubbiamente, ottenere l’accesso root sul proprio telefono presenta vantaggi: permette la personalizzazione del dispositivo Android, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’esecuzione di operazioni avanzate che altrimenti non sarebbero possibili su un telefono non rootato. Il rooting non è adatto a tutti. In mani inesperte o malintenzionate, può causare danni al telefono, compromettere la privacy online, incidere sulle finanze e mettere a rischio qualsiasi aspetto associato al dispositivo. Pertanto, è opportuno analizzare le ragioni per cui i telefoni Android non vengono forniti con la funzionalità di root pre-attivata. Vediamo in questa guida quali sono queste ragioni.

Motivi di sicurezza

Il processo di rooting consente l’accesso completo al sistema operativo, eludendo alcune delle misure di sicurezza implementate dal produttore e da Google. Di conseguenza, l’accesso di tale portata può potenzialmente esporre il dispositivo a minacce per la sicurezza, rendendo il telefono più vulnerabile a malware, accessi non autorizzati e violazioni dei dati. Nei telefoni non rootati, le applicazioni installate operano all’interno di una sorta di ambiente protetto, noto come sandbox, in cui le loro azioni sono limitate alle autorizzazioni concesse dall’utente.

Di conseguenza, anche se un’applicazione fosse infettata da malware, i danni potenziali sarebbero limitati (almeno in teoria). Iimmaginiamo cosa potrebbe accadere se accidentalmente questa stessa applicazione non affidabile venisse installata su un telefono con accesso root, ottenendo così l’accesso completo al sistema operativo. In tal caso, le conseguenze potrebbero essere gravi: compromissione delle password, delle informazioni bancarie, delle foto personali e di molti altri dati sensibili.

Un hacker potrebbe ottenere un accesso completo a una vasta gamma di informazioni personali presenti nel telefono. Questa è una delle ragioni principali per cui i telefoni Android non vengono pre-rootati di default. Gli utenti meno esperti o coloro che non sono interessati a modificare i propri dispositivi Android sono più sicuri senza l’accesso root.

Mantenere i file di sistema al sicuro

Un’altra area in cui il rooting può compromettere la sicurezza che riguarda i file di sistema del tuo telefono Android. È importante sottolineare che i file di sistema costituiscono l’infrastruttura su cui si basa il corretto funzionamento del sistema operativo Android. Qualsiasi eliminazione o spostamento errato di un file critico potrebbe causare il blocco del telefono, la comparsa di messaggi di errore continui o addirittura il loop di avvio.

Nei telefoni non rootati, le app di gestione file Android, come ad esempio “Files by Google”, non hanno accesso ai file di sistema. Gli esploratori di file con accesso root possono accedere a tutti i file presenti sul telefono, compresi quelli di sistema. In questo caso, il pericolo non proviene dall’esterno, come nel caso degli hacker, ma internamente, dalla stessa azione dell’utente.

I produttori di smartphone non permettono il rooting

La maggior parte dei gestori e dei produttori adotta una skin personalizzata per il sistema operativo Android al fine di enfatizzare il proprio marchio. Senza l’accesso root, essi possono mantenere il controllo sugli elementi di branding e offrire un’esperienza utente coerente in linea con i propri obiettivi strategici. Quando un dispositivo è rootato, si ottiene la possibilità di modificare o rimuovere tali personalizzazioni, comprese le app specifiche del produttore.

Non si tratta solo del marchio che viene preservato, ma anche dei servizi aggiuntivi offerti, come lo storage cloud o le app di suite per ufficio. Questi rappresentano una fonte di entrate per le aziende nel periodo post-vendita. Sebbene sia possibile rimuovere le applicazioni indesiderate utilizzando ADB senza eseguire il root, è importante assicurarsi di eliminare solo le app non critiche e lasciare intatte quelle essenziali.

Un altro motivo per cui queste aziende preferiscono evitare i telefoni pre-rootati è il rischio di ulteriori modifiche. Dopo aver effettuato il rooting, uno dei passi più popolari compiuti dagli utenti esperti è l’installazione di una ROM personalizzata, che comporta la completa rimozione della skin fornita dal gestore o dal produttore. Ciò non corrisponde agli interessi delle aziende in questione.

Google ha bisogno di più controllo

Google genera una parte significativa delle sue entrate attraverso la pubblicità, offrendo diverse piattaforme pubblicitarie che consentono alle aziende di promuovere i loro prodotti, servizi o marchi a un pubblico più ampio. La tutela della privacy degli utenti e la protezione dei dati sono importanti considerazioni per Google, che ha implementato misure per garantire la conformità alle normative sulla privacy e ai requisiti di consenso degli utenti.

Per mantenere il controllo sui propri prodotti, applicazioni e pubblicità, i telefoni Android non vengono pre-rootati di default, poiché Google preferisce che le sue app e gli annunci pubblicitari siano mantenuti intatti. È possibile utilizzare un telefono Android senza utilizzare i servizi di Google se si preferisce un’alternativa a tali servizi.

Molte app non funzionano sui telefoni con root

Molte applicazioni sono in grado di rilevare se un telefono è stato sottoposto al processo di rooting, e in molti casi queste app non funzionano per motivi critici di sicurezza e privacy. Queste app sono progettate con politiche che limitano l’utilizzo su dispositivi che hanno determinati livelli di accesso. Un esempio importante sono le applicazioni bancarie, le quali gestiscono informazioni finanziarie sensibili e considerano i dispositivi rootati come potenziali fonti di vulnerabilità. Potresti riscontrare problemi nell’utilizzo di app antivirus Android se il tuo telefono è stato sottoposto al rooting.

Queste app considerano il rooting come una minaccia per la sicurezza, come abbiamo discusso in precedenza. Allo stesso modo, molti giochi disponibili su Play Store implementano algoritmi anti-cheat che individuano e bandiscono i giocatori che cercano di ottenere vantaggi sleali. Questi algoritmi non sono favorevoli ai telefoni rootati, poiché gli utenti con accesso root possono potenzialmente modificare o manipolare il gioco, creando un’esperienza ingiusta per gli altri giocatori onesti.

Un altro esempio riguarda le app di streaming che offrono contenuti protetti da copyright. I dispositivi rootati possono essere considerati una potenziale minaccia per la pirateria o l’accesso non autorizzato ai contenuti, e pertanto molte app di streaming limitano l’utilizzo su dispositivi rootati.

Gli aggiornamenti OTA non supportano i telefoni con root

Gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air) consentono di apportare miglioramenti, correzioni di bug, patch di sicurezza e nuove funzionalità a un dispositivo in modo automatico, senza richiedere l’intervento manuale dell’utente. Se il telefono è stato sottoposto al processo di rooting, questo processo di aggiornamento può essere influenzato poiché le modifiche apportate ai file di sistema possono renderlo incompatibile con l’aggiornamento OTA.

Se si tenta di forzare manualmente un aggiornamento OTA su un dispositivo con accesso root, potrebbe verificarsi un errore di sistema. Fortunatamente, di solito il sistema rileva l’accesso root e l’aggiornamento OTA non viene installato, prevenendo potenziali problemi di compatibilità.

Bricking e garanzia

Il “bricking” si verifica quando un dispositivo smette di funzionare e viene danneggiato in modo permanente (noto come “hard bricking“). Questa è una delle possibili conseguenze del rooting e dell’installazione di ROM personalizzate, e può essere causata da errori durante il processo. Se un dispositivo viene “brickato” a causa del rooting, è molto probabile che i produttori rifiutino di fornire assistenza o riparazioni coperte dalla garanzia.

Pertanto, se i telefoni Android fossero forniti con l’accesso root pre-attivato, ciò comporterebbe un aumento significativo dei costi e della manodopera per i produttori, in quanto dovrebbero occuparsi di riparare numerosi dispositivi “brickati” quotidianamente, rendendo tale pratica poco realizzabile.

Conclusioni

Dopo aver considerato attentamente i punti sopra esposti, concordiamo sul fatto che i telefoni non rootati siano preferibili per la maggior parte degli utenti. L’attivazione del root come impostazione predefinita comporterebbe il rischio che gli utenti inesperti danneggino i propri telefoni e li rendano vulnerabili a possibili violazioni della sicurezza. Alla luce dei numerosi miglioramenti apportati al sistema operativo Android nel corso degli anni, si potrebbe argomentare che il rooting non sia più una necessità, neppure per gli utenti più avanzati. È possibile apportare personalizzazioni al proprio telefono Android anche senza eseguire il rooting.

Il processo di rooting, se non affrontato con la dovuta competenza e attenzione, può comportare conseguenze negative, come la compromissione della sicurezza del dispositivo e dei dati personali, la perdita della garanzia e la possibilità di danneggiare irreparabilmente il telefono (bricking). Moltissime applicazioni non funzionano correttamente su telefoni rootati, sia per ragioni di sicurezza che per motivi legati alle politiche delle aziende che offrono tali app.

La natura sempre più sofisticata e avanzata del sistema operativo Android ha portato a una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni disponibili per gli utenti senza la necessità di eseguire il rooting. Le opzioni di personalizzazione, l’accessibilità alle impostazioni avanzate e l’installazione di applicazioni di terze parti possono essere realizzate senza dover compromettere la sicurezza e la stabilità del dispositivo attraverso il rooting.

In conclusione, sebbene il rooting offra vantaggi come un maggiore controllo e personalizzazione del dispositivo Android, le implicazioni per la sicurezza, la stabilità e la compatibilità delle applicazioni rendono i telefoni non rootati preferibili per la maggior parte degli utenti. Grazie ai progressi nel sistema operativo Android e alle numerose opzioni di personalizzazione disponibili, gli utenti possono sfruttare appieno le potenzialità del proprio telefono senza dover ricorrere al rooting.