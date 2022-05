Perché le cover degli smartphone si ingialliscono e come pulirle

Le custodie trasparenti sono un ottimo modo per aggiungere una protezione extra al tuo iPhone o allo smartphone Android senza coprirne il colore e il design. Tuttavia, un problema con alcune custodie trasparenti è che assumono una tonalità gialla nel tempo. Perché?

Le custodie trasparenti non diventano gialle con il tempo ma solamente più gialle. Tutte le custodie trasparenti hanno una tinta gialla naturale. I produttori di custodie di solito aggiungono una piccola quantità di colorante blu per compensare il giallo, facendole apparire più cristalline.

Anche i materiali giocano un ruolo importante in questo ambito. Non tutte le custodie trasparenti diventano gialle col tempo: le custodie trasparenti dure e non flessibili non soffrono di questo fenomeno come le altre, mentre sono le custodie economiche, morbide e flessibili in silicone tendono ad ingiallire di più.

Questo processo di invecchiamento naturale è chiamato “degradazione del materiale”. E ci sono diversi fattori ambientali che vi contribuiscono.

Sole e mani

Ci sono due principali colpevoli che accelerano il processo di invecchiamento dei materiali delle custodie per telefoni trasparenti. Il primo è la luce ultravioletta, che si incontra soprattutto con il sole.

La luce ultravioletta è un tipo di radiazione. Con il tempo rompe i vari legami chimici che tengono insieme le lunghe catene di molecole di polimeri che compongono la custodia, creando molte catene più corte e finendo con l’accentuare il colore giallo naturale.

Anche il calore accelera questo processo: il calore del sole e, ancora più probabilmente, il calore della tua mano. Parlando di mani, è proprio la tua pelle il secondo colpevole, con i suoi oli naturali.

Tutti gli oli naturali, il sudore e il grasso che ognuno di noi ha naturalmente sulle mani possono infatti accumularsi nel tempo, aggiungendosi all’ingiallimento naturale. Anche le custodie che non sono chiare possono cambiare leggermente colore a causa di questo.

Come pulire una custodia trasparente che è diventata gialla

A seconda di quanto è vecchia la custodia, potresti essere in grado di farla tornare alla sua precedente gloria. Attenzione, però: puoi pulire tutto l’accumulo di oli, sudore e grasso dalle tue mani, ma non puoi invertire il danno della luce ultravioletta.

Ci sono tre ingredienti di pulizia che puoi provare: sapone per i piatti, bicarbonato di sodio e alcol.

Per il sapone per i piatti, basta unire un po’ di acqua tiepida e sapone e dare alla valigia una bella strofinata con uno spazzolino da denti.

Per il metodo del bicarbonato di sodio, cospargi la polvere su tutta la custodia, specialmente sui punti particolarmente gialli. Bagna uno spazzolino da denti e usalo per strofinare la custodia e fare una bella schiuma. Non bagnare troppo la cover.

Per l’alcol, invece, ricordati di non applicarlo direttamente sulla custodia. Invece, prendi un tovagliolo di carta o un panno inumidito e strofina la cover delicatamente. Ricorda anche che l’alcol può essere dannoso per il silicone: non esagerare!

Infine, accetta il fatto che puoi pur evitare l’ingiallimento con qualche pulizia occasionale, ma che il processo di invecchiamento naturale della cover non può essere totalmente arrestato. Dunque, metti sempre in preventivo l’idea di sostituire la tua cover dopo un po’ di tempo.