Sebbene rootare la propria PlayStation 5 possa sembrare un idea molto allettante per accedere a contenuti non autorizzati, questa pratica non dovrebbe essere intrapresa alla leggera. Un modder ha sfruttato una vulnerabilità lo scorso ottobre per rootare la PS5, consentendo agli utenti di installare software e giochi non autorizzati. Modificare il firmware della console presenta diversi rischi: può rendere instabile il sistema e causare malfunzionamenti, far perdere la garanzia, fornire l’accesso a software dannoso con malware e violare i termini di servizio di PlayStation Network, portando al ban dell’account. Rootare la PS5 richiede abilità tecniche avanzate, quindi la maggior parte degli utenti dovrebbe evitare di effettuare modifiche non ufficiali. Sebbene la prospettiva di giochi e contenuti gratis possa essere allettante, gli svantaggi e i rischi per la stabilità del sistema, la garanzia e l’account PlayStation prevarranno probabilmente sull’idea del rootare della propria PS5.

Vediamo quindi in questa guida nello specifico quali sono i motivi e perché eseguire il jailbreak della PS5 non è una buona idea.

Non puoi più fare aggiornamenti

Il jailbreaking della PlayStation 5 dovrebbe essere effettuato quando la console esegue una determinata versione del firmware o precedente. Per procedere con il jailbreaking, l’aggiornamento del firmware della console deve essere rimandato finché la tecnica non sarà compatibile con i firmware successivi, portando alla mancata ricezione degli aggiornamenti del firmware programmati per migliorare le prestazioni, correggere bug e abilitare nuove funzionalità. Una PlayStation 5 jailbroken sarà esclusa dalla rete PlayStation a causa dell’incompatibilità con i firmware aggiornati richiesti per accedervi.

Ciò impedisce l’acquisto e il download di giochi e aggiornamenti digitali. In alcuni casi, anche l’installazione di giochi su disco fisico potrebbe non riuscire se richiedono un firmware superiore a quello attuale della console.

Non puoi più giocare online

Un’altra importante conseguenza del jailbreaking della PS5 è l’impossibilità di accedere al multiplayer online. Dato che alcuni titoli esclusivi sono puramente multiplayer senza supporto alla modalità schermo condiviso, l’unica opzione di gioco è quella online con altri utenti. Rendendo la console incompatibile con PlayStation Network, il jailbreak ne impedisce totalmente l’accesso ai servizi multiplayer. Oltre alla perdita delle funzionalità online, il jailbreak comporta anche l’indisponibilità di feature social come Share Play e la condivisione dello schermo di PS5.

Queste importanti funzioni di interazione fra utenti della rete PlayStation vengono meno in quanto la console, rendendosi obsoleta agli occhi della rete a causa dell’incompatibilità con i firmware aggiornati, non riesce ad accedere a nessun servizio di PSN. I dati relativi al profilo utente e il software PlayStation Plus risulteranno pertanto inutilizzabili.

Anche le funzionalità gestite tramite cloud gaming vengono a mancare a causa di questa incompatibilità tecnologica fra console e rete PlayStation. Con il jailbreak gli utenti rinunciano dunque non solo alle ultime innovazioni dei firmware ma anche a tutta una serie di feature social e interattive tipiche dell’ecosistema PlayStation.

Rischi il ban del tuo account PSN o della console

Un ulteriore rischio del jailbreak della PlayStation 5 è connettere la console a Internet in questo stato modificato. Sebbene la console rimanga tecnicamente in grado di accedere alla rete, è consigliabile tenerla offline in ogni momento dopo il jailbreak per evitare il rilevamento. Mentre connessa, la console continua a trasmettere dati ai server di Sony, il che significa che la società potrebbe scoprire la modifica illegale. A causa della violazione dei termini di servizio di PlayStation, Sony avrebbe pieno diritto di bandire in modo permanente l’account utente PSN.

Un account bandito perderebbe l’accesso a tutti i giochi digitali acquistati, gli abbonamenti e i servizi, senza il diritto a un rimborso. Gli utenti dovrebbero creare un nuovo account PSN e ricomprare tutti i contenuti. In alternativa, Sony potrebbe anche bloccare la specifica console PlayStation 5, rendendo quel dispositivo incapace di accedere a PlayStation Network per qualsiasi utente. Ciò proteggerebbe l’account PSN originale ma bloccherebbe l’accesso a tutti i contenuti e servizi digitali su quella particolare console.

Pertanto, i rischi associati alla connessione di una PS5 jailbreakata a Internet includono bandi account, perdita di accesso a tutti i contenuti e servizi digitali, perdita delle quote di abbonamento senza rimborso e l’impossibilità di utilizzare PlayStation Network sul dispositivo modificato. Per evitare questi rischi, si raccomanda di tenere la console jailbreakata offline in ogni momento.

Rischi l’annullamento della garanzia

Sebbene il jailbreak della PS5 non sia illegale in sé, viola il contratto di garanzia stretto con Sony. Questo perché si modifica il sistema in modi non consentiti dalla garanzia PlayStation, come indicato nei suoi termini. Pertanto, in caso di malfunzionamenti della console in seguito al jailbreak, Sony non la riparerà né la sostituirà seppur ancora coperta dalla garanzia legale, considerandola prodotto manomesso. Trattandosi di modifiche hardware e software non autorizzate, il jailbreak annulla di fatto l’assistenza tecnica fornita da Sony in base al contratto di garanzia, pur restando impregiudicati i diritti del consumatore previsti per legge.

Lo scopo del jailbreak di sbloccare funzioni aggiuntive della console non può infatti giustificare la decadenza della garanzia per malfunzionamenti non derivanti in modo esclusivo dalla pratica di jailbreak in sé, ma andrebbe valutata caso per caso. Nella prassi, Sony applica una politica restrittiva che annulla la garanzia in presenza di jailbreak, scoraggiandone così l’adozione tra gli utenti attraverso la perdita di diritti contrattuali in caso di difetti e guasti della PS4 o 5. Il jailbreak rimane quindi una scelta che comporta il rischio concreto di non poter più usufruire dell’assistenza e della garanzia Sony in caso di problemi con la console.

Jailbreak della PS5 a tuo rischio e pericolo

In conclusione, il jailbreak delle console PlayStation risulta un’operazione allettante ma che presenta molteplici rischi e svantaggi, soprattutto in relazione ai servizi di Sony. In primo luogo, esponendo la console modificata alla rilevazione da parte dei server PlayStation, è concreto il pericolo di bandi permanenti dell’account PSN o della stessa PS4/5 da parte dell’azienda, con gravi conseguenze come la perdita irreversibile di tutti i contenuti e servizi digitali acquistati.

In aggiunta, il jailbreak comporta la decadenza dell’assistenza tecnica e della garanzia contrattuale fornite da Sony per la console, rendendo l’utente responsabile di qualsiasi malfunzionamento o danno. Infine, al fine di evitare la rilevazione da parte di Sony, la console jailbreakata dovrebbe rimanere permanentemente disconnessa da Internet, privando così la PlayStation 5 della capacità online, dei giochi multiplayer e delle funzioni social tipiche della rete PlayStation.

Alla luce di tali rilevanti svantaggi – che vanno dalla perdita di contenuti digitali al mancato supporto tecnico – rispetto ai benefici offerti dal jailbreak come il gaming pirata e la personalizzazione del sistema, appare chiaro che i rischi superano ampiamente i vantaggi dell’esecuzione di tale procedura sulle console PlayStation.