Perché è meglio usare uno stilo per PC, smartphone e tablet?

L’uso di uno stilo al posto della tastiera per alcune attività può aiutare a regolare la postura, evitare sforzi ripetitivi e stimolare la creatività. Insomma, una ricca serie di benefici che non dovrebbero essere sottovalutati e che forse spingeranno molti dei nostri lettori a riconsiderare la fruizione delle penne per dispositivi elettronici.

Lo stilo, un accessorio spesso sottovalutato

Di norma lo stilo non è l’opzione di input predefinita sul PC, sul telefono o sul tablet. Al contrario, si toccano le icone o le tastiere virtuali con i polpastrelli, facendo tap con le proprie dita.

Sebbene questo sia un modo molto pratico per poter utilizzare i device elettronici, spesso ci induce a stare seduti su laptop e desktop ingobbiti. Di contro, lo stilo invece delle dita è un’abitudine che potrebbe avere importanti benefici per la salute e che dunque potrebbe valer la pena prendere in considerazione…

Dare tregua a polsi e dita

Molte persone lavorano con le mani ma… non certo come facevano i nostri antenati! Le persone trascorrono sempre più tempo con le dita distese su una tastiera, con la conseguenza che le dita passano molte ore piegate a premere rapidamente un tasto dopo l’altro.

Digitare è un modo veloce per inserire il testo, ma è anche molto ripetitivo. L’uso di uno stilo dà invece alle mani la possibilità di cambiare il modo in cui si piegano. Si usano le dita in modo diverso e si impegnano altri muscoli.

Per chi teme che così facendo si perda molto tempo, è bene rammentare che il riconoscimento del testo è migliorato notevolmente nel corso degli anni e che oggi è possibile scrivere a mano ogni volta che è necessario digitare. Per alcuni è facile scrivere sempre a mano, mentre chi non lo fa può comunque trarre vantaggio dalla possibilità di passare dalla digitazione alla scrittura a mano nel corso della giornata.

Sedersi o stare in piedi in posizioni diverse quando si usa lo stilo

Come detto, la tastiera è uno strumento progettato per essere utilizzato alla scrivania. Nonostante il nome, usare un computer portatile in grembo non è affatto positivo per la postura. Una scrivania in piedi offre almeno la possibilità di stare in piedi mentre si scrive, in modo da non dover passare tante ore seduti.

Uno stilo apre evidentemente altre possibilità: è molto più facile reclinarsi su una sedia comoda mentre si scrive a mano che digitare su un computer portatile. Stare sdraiati mentre si scrive non è certo l’ideale, ma è molto più facile quando si deve usare una sola mano per tenere la penna. È inoltre possibile scrivere con uno stilo anche mentre si cammina, a patto di fare molta attenzione a dove si va.

Insomma, così procedendo si ha la possibilità di assumere diverse posture durante le ore di lavoro o di studio, accontentando il desiderio del nostro corpo, che non ama mantenere una posizione per un periodo di tempo troppo lungo…

Sedersi con le braccia a un angolo più salutare

Di norma quando si parla di postura del corpo si tende a concentrarsi sulla schiena e sul collo. Ma un allineamento sano coinvolge più parti del corpo e, in esso, anche le braccia che, se sono piegate, esercitano una pressione aggiuntiva sul collo e sulle spalle.

Usare una penna per scrivere su una tavoletta come su un foglio di carta permette di tenere il braccio in una posizione comoda indipendentemente dall’altezza della superficie su cui si scrive. Non è necessario regolare l’altezza della sedia o del tavolo per avere un’angolazione del braccio che comporti una minore tensione sul resto del corpo. E lo stesso vale quando ci si sdraia.

Condividere meno germi con gli schermi touchscreen

Se condividete i vostri dispositivi con altri, avrete notato quanto possano sporcarsi gli apparecchi elettronici. Briciole e polvere si infilano nelle tastiere. Le macchie si accumulano su tutti gli schermi, fungendo da indicatori visibili di germi invisibili che potrebbero essere entrati in contatto con la superficie.

L’uso di uno stilo può ridurre il contatto con questi germi e comunque è possibile usarla indossando dei guanti, per evitare di entrare in contatto con qualsiasi parte del dispositivo.

La scrittura a mano può migliorare la memoria

Avete notato una differenza nella quantità di informazioni che si memorizzano quando si prendono appunti a mano rispetto a quando li si scrive su un computer portatile? In parte ciò è dovuto all’abbondanza di distrazioni disponibili su un PC. Può essere difficile non controllare la posta elettronica o navigare sul proprio sito preferito nel bel mezzo di una lezione. Ma in parte ha a che fare con l’atto stesso di scrivere a mano.

La scrittura a mano è di fatti un processo creativo e artistico. Su una tastiera si preme un tasto per digitare un carattere. Ma con la scrittura a mano si disegna continuamente!

Anche quando si cerca di rappresentare le stesse lettere, la calligrafia di ognuno è diversa. Il modo in cui si impugna la penna, la dimensione delle asole e lo spazio tra i caratteri sono il risultato del lavoro congiunto di cervello, mani e braccia. L’atto è più stimolante dal punto di vista fisico e cognitivo rispetto alla digitazione, quindi è più facile da ricordare.

Le migliori penne capacitive per tablet e smartphone

Sui principali marketplace online si possono trovare centinaia di penne capacitive, ognuna delle quali sembra essere in grado di assicurare la massima soddisfazione agli utilizzatori. Ma è davvero così?

Senza pretese di esaustività, nelle prossime righe abbiamo cercato di fare il punto su alcuni dei modelli a nostro giudizio più interessanti, soprattutto nella fascia di prezzo bassa.

Cominciamo con la scelta di Amazon, una coppia di due penne stilo per touch screen 2-in-1, adatta alla generalità dei modelli di dispositivi elettronici. Hanno un costo molto concorrenziale e, soprattutto, vengono vendute in coppia: considerato che le penne stilo si perdono rapidamente, disporre di una copia di sicurezza è un must!

Un’altra bella soluzione è questa penna touch Zoonis. Anche in questo caso parliamo di un pennino stile 2-in-1, con possibilità di essere utilizzato in schermi tattili. Ci piace soprattutto perché questo modello è disponibile in tantissimi colori, ognuno dei quali potrebbe rispondere alla grande alle proprie preferenze cromatiche!

Chiudiamo infine con l’opzione più economica, la penna per tablet universale, capacitiva, più economica che potete trovare su Amazon: una soluzione davvero fantastica per fare un po’ di scorte di stilo da avere sempre con sé!