NameDrop iPhone iOS 17: che cos’è e a cosa serve

Estrapolare il tuo numero, nome o email dal tuo iPhone per condividere con qualcuno che hai appena incontrato può risultare scomodo e lento. NameDrop, una nuova funzionalità rivoluzionaria in iOS 17, rende tutto questo incredibilmente semplice e veloce. Con un semplice gesto, puoi far comparire i tuoi contatti su qualsiasi schermo dell’iPhone per renderli immediatamente disponibili alla persona con cui stai parlando. Vuoi sapere come funziona NameDrop e come può semplificarti la vita? Leggi questo articolo per scoprire come NameDrop può permetterti di condividere i tuoi contatti in un batter d’occhio tramite la potenza di iOS 17 sul tuo iPhone. Scoprirai come attivarlo, come utilizzarlo per diverse situazioni e che cosa succede quando NameDrop viene attivato mentre il tuo iPhone è bloccato.

Di cosa hai bisogno per attivare NameDrop

NameDrop, una nuova funzionalità presente nell’ultimo sistema operativo iOS 17, consente agli utenti di Apple iPhone di condividere i loro contatti attraverso un gesto semplice e i sensori di prossimità. Quando due dispositivi iPhone NameDrop-abilitati vengono avvicinati, gli algoritmi di rilevamento della prossimità determinano se gli utenti desiderano scambiare i dati dei contatti. Prima di poter utilizzare NameDrop, gli utenti devono impostare le informazioni di contatto desiderate nella propria “Contact Card”, che verrà poi condivisa.

Durante l’attivazione di NameDrop, gli utenti possono scegliere di condividere reciprocamente le proprie Contact Card oppure ricevere solo la Contact Card dell’altro utente. In entrambi i casi, lo scambio di dati avviene solo dopo l’approvazione esplicita di entrambe le parti. Apple ha implementato NameDrop per fornire agli utenti un modo rapido ed efficiente per scambiarsi i contatti, sfruttando la prossimità fisica degli iPhone per automatizzare gran parte del processo. Gli aspetti chiave di funzionamento e utilizzo di questa tecnologia sono stati illustrati brevemente per fornire una panoramica iniziale.

Come funziona NameDrop

NameDrop consente agli utenti di creare e condividere Contact Posters. Questi poster personalizzati, che appaiono durante le chiamate, possono includere foto, Memoji, monogrammi e colori personalizzati per riflettere lo stile e la personalità degli utenti. Gli utenti possono selezionare varie opzioni di personalizzazione per creare il proprio poster di contatto unico. Quando due iPhone NameDrop-abilitati sono vicini, i rispettivi poster di contatto vengono automaticamente scambiati, consentendo ad entrambe le parti di acquisire facilmente i dettagli di contatto.

Questa funzione semplifica il processo di condivisione delle informazioni di contatto eliminando la necessità di digitare manualmente i dettagli in quanto i poster di contatto pre-personalizzati vengono scambiati tra gli utenti. NameDrop sfrutta la prossimità fisica per rilevare quando gli iPhone sono abbastanza vicini da consentire lo scambio automatico e sicuro dei poster di contatto.

Come usare NameDrop per condividere informazioni di contatto

Prima di tutto, assicurati di aver aggiornato il tuo iPhone ad iOS 17 per poter utilizzare NameDrop. Puoi verificarlo andando su Impostazioni > Generali > Aggiorna software. Se disponibile, installa l’ultimo aggiornamento. Per usare NameDrop per condividere facilmente e velocemente le informazioni di contatto segui questi passaggi:

Accertati che il Bluetooth sia attivo su entrambi gli iPhone. Puoi controllarlo e attivarlo dal Centro di controllo, toccando l’icona Bluetooth.

Abilita NameDrop: vai su Impostazioni > Generali > AirDrop. Attiva l’interruttore “Consenti agli altri di trovarti”.

Avicina lentamente la parte superiore del tuo iPhone a quella dell’altro iPhone. Comparirà un’animazione quando lo scambio di contatti sarà avvenuto.

Sullo schermo compariranno prima le tue informazioni: tocca “Ricevi solo” se vuoi solo i suoi contatti, “Condividi” se vuoi scambiare i contatti.

L’altra persona deve toccare “Condividi” per condividere i suoi contatti.

Dopo che entrambi avete toccato “Condividi”, i vostri poster di contatto personalizzati saranno visibili.

Tocca “Fine” nell’angolo in alto a sinistra per salvare il nuovo contatto.

Cosa succede quando NameDrop viene attivato mentre l’iPhone è bloccato?

Quando NameDrop viene attivato mentre l’iPhone è bloccato, le informazioni di contatto dell’utente rimangono protette tramite oscuramento. I dati che dovrebbero essere condivisi con altri dispositivi mediante NameDrop vengono rimpiazzati con valori predefiniti non riconducibili all’utente, al fine di preservare la privacy dei suoi dati personali. Questa funzionalità implementata da Apple mira a garantire che le informazioni di contatto sensibili, come numero di telefono e nome, possano essere condivise solo dopo l’esplicito consenso dell’utente titolare dei dati.

Fintanto che l’iPhone rimane bloccato, nessun tentativo di attivazione di NameDrop da parte di altri dispositivi può condurre all’acquisizione non autorizzata delle informazioni di contatto private. L’oscuramento operato da NameDrop quando l’iPhone è bloccato agisce quindi come una misura di protezione della privacy, impedendo la divulgazione involontaria delle informazioni private al di fuori del controllo e della volontà dell’utente.

Solo dopo l’inserimento del codice di sblocco o l’autenticazione biometrica, le informazioni personali potranno essere rese disponibili attraverso NameDrop per lo scambio con altri contatti.