Il tuo monitor esterno non funziona? Ecco come risolvere su macOS

Il tuo monitor esterno non funziona su Mac e non riesci a risolvere il problema? Sei nel posto giusto!

L'utilizzo di un monitor esterno su Mac dovrebbe essere semplice e immediato: una volta collegato il display al computer, dovrebbe essere pronto per essere utilizzato. Tuttavia, a volte le cose si complicano e devi intervenire manualmente per risolvere il problema.

Ma niente paura! In questa guida ti proporremo una lunga serie di soluzioni e trucchi per far tornare a funzionare il tuo monitor in men che non si dica! Partiamo subito!

Monitor esterno non funziona su Mac: come risolvere

Quando il monitor non si connette al Mac, si intende che non viene stabilita una connessione tra il computer e il monitor esterno. Questo può manifestarsi in diversi modi:

Assenza di segnale : il monitor potrebbe rimanere nero o mostrare il messaggio "nessun segnale" o "nessun input" quando è acceso.

: il monitor potrebbe rimanere nero o mostrare il messaggio "nessun segnale" o "nessun input" quando è acceso. Schermata blu o grigia : in alcuni casi, potresti vedere una schermata blu o grigia anziché il desktop del Mac.

: in alcuni casi, potresti vedere una schermata blu o grigia anziché il desktop del Mac. Schermate lampeggianti : il monitor potrebbe lampeggiare ripetutamente o mostrare streni effetti visivi quando viene collegato al Mac.

: il monitor potrebbe lampeggiare ripetutamente o mostrare streni effetti visivi quando viene collegato al Mac. Risoluzione errata: il monitor potrebbe mostrare una risoluzione errata o un'immagine distorta.

In ogni caso, abbiamo stilato per te una lista di soluzioni che puoi provare ad adottare per risolvere il problema. Vediamole insieme.

1. Disconnetti e riconnetti

Il primo consiglio che qualsiasi tecnico informatico ti darebbe, è quello di provare a disconnettere e riconnettere il monitor. A volte questa semplice operazione è sufficiente per risolvere il problema. Vediamo come procedere:

Scollega il monitor per 10 secondi. Ricollegalo al Mac.

Se questo non produce risultati, allora:

Stacca il cavo del monitor dal Mac.

Spegni il computer.

Ricollega il monitor.

Accendi il tuo Mac.

Alcuni utenti sono riusciti a risolvere il problema anche spegnendo e riaccendendo il monitor prima e dopo averlo scollegato dal Mac. Ecco come fare:

Stacca il cavo.

Spegni il monitor.

Ricollega il cavo.

Riaccendi monitor.

Infine, se stai utilizzando un MacBook, MacBook Air o MacBook Pro, puoi provare a scollegare il display mentre chiudi il coperchio del computer:

Collega il tuo Mac al monitor esterno.

Seleziona il logo " Apple " nella barra dei menu del tuo Mac.

" nella barra dei menu del tuo Mac. Clicca su "Riavvia", quindi chiudi immediatamente il coperchio del Mac.

2. Controlla che i cavi siano collegati correttamente

Solo perché un cavo sembra collegato non significa necessariamente che lo sia. Anche una connessione leggermente allentata può impedire al tuo Mac di riconoscere il display collegato. Se riscontri problemi con un display esterno, vale sempre la pena staccare il cavo e l'adattatore, quindi riattaccarli saldamente.

3. Collega il MacBook alla corrente

Se stai utilizzando il tuo MacBook in modalità batteria, potrebbe non avere abbastanza potenza per inviare pixel a un monitor esterno. Prova ad attaccare il tuo MacBook a una presa di corrente per vedere se questo fornisce al tuo laptop l'energia necessaria per alimentare un monitor esterno.

4. Verifica che il tuo sistema operativo sia aggiornato

Se il tuo sistema operativo è obsoleto, potresti riscontrare alcuni problemi con le periferiche esterne, compresi i monitor. Ecco i passaggi da seguire per verificare che il sistema sia aggiornato e, in caso non lo fosse, per aggiornarlo.

Apri il menu Apple : clicca sull'icona con la mela situata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

: clicca sull'icona con la mela situata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Seleziona Preferenze di Sistema . Si aprirà una finestra separata con varie opzioni di configurazione.

. Si aprirà una finestra separata con varie opzioni di configurazione. Seleziona Aggiornamento Software

Il Mac controllerà automaticamente se sono disponibili aggiornamenti per il sistema operativo e altre app. Se sono disponibili aggiornamenti, verrà visualizzata una lista degli aggiornamenti disponibili.

Se sono disponibili aggiornamenti, puoi cliccare sul pulsante " Aggiorna ora " per avviare il processo di aggiornamento. Assicurati di salvare il lavoro in corso e di avere una connessione Internet stabile durante il processo di aggiornamento.

" per avviare il processo di aggiornamento. Assicurati di salvare il lavoro in corso e di avere una connessione Internet stabile durante il processo di aggiornamento. Verifica l'ultima versione di macOS: se vuoi controllare manualmente l'ultima versione di macOS disponibile, puoi farlo visitando il Mac App Store e cercando "macOS". Lì troverai informazioni sull'ultima versione disponibile e potrai aggiornare da lì, se necessario.

5. Metti il MacBook in standby

A volte, far fare al Mac un breve “pisolino energetico” è il modo giusto per risolvere problemi con le periferiche esterne. Se il tuo monitor esterno non funziona, prova a seguire questi passaggi:

Seleziona l'icona " Apple " in alto a sinistra.

" in alto a sinistra. Seleziona " Standy ".

". Aspetta qualche minuto.

Sveglia il tuo Mac interagendo con il suo trackpad o mouse, o premendo qualsiasi tasto sulla tastiera.

6. Non usare più di un adattatore

Non puoi forzare un Mac a comportarsi bene con un display esterno incompatibile usando più adattatori insieme! Se hai una catena di adattatori, ad esempio un adattatore Mini DisplayPort a DVI collegato a un adattatore DVI a HDMI, dovrai sostituire questa configurazione con un singolo adattatore compatibile.

7. Controlla la luminosità, il contrasto e la risoluzione

Le impostazioni di luminosità, contrasto e risoluzione del tuo Mac possono impedire che il display appaia su un monitor esterno. Per verificare che queste impostazioni del display non interferiscano con il tuo monitor esterno segui questi passaggi:

Seleziona il logo " Apple " in alto a sinistra.

" in alto a sinistra. Vai su " Preferenze di Sistema > Display ".

". Ora puoi cercare eventuali impostazioni insolite o estreme o sperimentare trascinando le varie barre all'interno del menu "Display".

Puoi anche controllare che la luminosità non sia abbassata sul tuo display esterno utilizzando la scorciatoia da tastiera Ctrl + F2.

8. Controlla la compatibilità del monitor esterno

Se il tuo monitor esterno non funziona, potresti aver utilizzato le porte o i cavi sbagliati! Ci sono letteralmente centinaia di monitor disponibili sul mercato informatico, ma non tutti saranno compatibili con il tuo Mac. Questo è vero anche se utilizzi cavi che dovrebbero essere compatibili. Una nota importante è che le porte Thunderbolt 3 e USB-C sembrano simili, ma non sono le stesse. Vai su "Apple > Informazioni su questo Mac > Report di sistema" e verifica quali porte ha il tuo computer, quindi trova un monitor che abbia porte compatibili.

9. Prova con un Monitor Alternativo

Un ottimo modo per verificare se il monitor è difettoso, danneggiato o rotto, è quello di collegarlo ad altri computer per vedere se funziona. Allo stesso modo, se hai a disposizione un altro monitor esterno, prova a collegarlo al tuo MacBook. Se funziona, significa probabilmente che il tuo monitor è danneggiato.

10. Controlla la tua scheda grafica e i driver

Se stai utilizzando una scheda grafica di terze parti, controlla che la scheda sia inserita correttamente nello slot Peripheral Component Interconnect (PCI) e che tu abbia la versione più recente di tutti i driver necessari. Le nuove versioni di macOS a volte includono aggiornamenti dei driver, quindi controlla nuovamente di avere la versione più recente del sistema operativo.

11. Usa la feature nascosta Rileva Schermo di macOS

Se macOS non riconosce automaticamente il tuo display esterno, puoi provare a forzare la connessione utilizzando la funzione Rileva Schermo di macOS. Ecco come fare:

Seleziona il logo " Apple " in alto a sinistra.

" in alto a sinistra. Vai su " Preferenze di Sistema > Display ".

". Premi e tieni premuto il tasto Alt per far apparire il pulsante Rileva Schermo .

per far apparire il pulsante . Selezionalo per vedere se macOS riconosce il display collegato.

12. Resetta l'NVRAM

La memoria RAM non volatile (NVRAM) è una piccola quantità di memoria in cui macOS memorizza tutte le impostazioni di cui ha bisogno per accedere rapidamente, comprese alcune impostazioni relative al display.A volte queste informazioni vengono corrotte, causando una serie di problemi tecnici. Ecco perché il reset dell'NVRAM potrebbe risolvere i problemi che stai riscontrando con il tuo monitor esterno.

Prima di iniziare, sii consapevole che il reset dell'NVRAM ripristinerà anche le impostazioni e le preferenze di sistema. Quindi, dopo averlo fatto, dovrai probabilmente perdere un po’ di tempo a reimpostare le tue preferenze.

Ripristinare l'NVRAM su Mac basati su Intel:

Spegni il tuo Mac.

Accendi il tuo Mac e premi immediatamente i tasti Alt+ Cmnd+ P + R .

. Tieni premuti questi tasti fino a quando macOS si riavvia, quindi rilasciali.

Mac M1 non hanno una scorciatoia da tastiera per ripristinare l'NVRAM. Il sistema controlla automaticamente se è necessario un reset durante l'avvio. Se desideri forzare questo controllo, spegni il tuo Mac e riavvialo dopo alcuni secondi.

Una volta ripristinato con successo l'NVRAM del tuo Mac potrai verificare se macOS si comporta correttamente con il tuo display esterno.

13. Prova a resettare l'SMC di macOS

Il Controller di Gestione di Sistema (SMC) è un chip che controlla molti dei componenti fisici del tuo Mac. Se il tuo monitor esterno non funziona, resettare l’SMC può infatti aiutarti a risolvere il problema.

Puoi ignorare questo passaggio se hai un Mac M1, poiché i Mac con Apple Silicon non hanno un SMC.

Ripristinare l'SMC:

Assicurati che il tuo Mac sia spento.

Collega il Mac alla corrente.

Premi e tieni premuti i tasti Ctrl+ Shift + Alt e il pulsante " Accensione " per 10 secondi, quindi rilascia tutti e quattro i tasti contemporaneamente. Se il tuo MacBook ha il chip T2 , dovrai utilizzare il tasto Shift sul lato destro della tastiera in aggiunta agli altri tasti.

e il pulsante " " per 10 secondi, quindi rilascia tutti e quattro i tasti contemporaneamente. Se il tuo MacBook ha il , dovrai utilizzare il tasto sul lato destro della tastiera in aggiunta agli altri tasti. Riavvia il tuo Mac normalmente.

14. Utilizzi un monitor 4K? Assicurati che il tuo Mac sia compatibile

Se stai utilizzando un monitor esterno 4K per Mac, non c'è garanzia che la tua scheda grafica sia abbastanza potente da farlo funzionare correttamente. In genere, la maggior parte dei Mac prodotti dopo il 2013 è in grado di supportare questa risoluzione, ma se non sei sicuro, puoi controllare le specifiche tecniche del tuo Mac per ulteriori informazioni.

15. Il monitor funziona ma i colori sono strani?

Forse sei riuscito a far funzionare il tuo display esterno, ma i colori sono notevolmente diversi rispetto a come appaiono sullo schermo integrato del tuo Mac. Alcuni display esterni dispongono di pulsanti di contrasto e RGB (Rosso, Verde e Blu) per regolare il profilo colore del display.

Se il tuo display esterno non dispone di questi pulsanti, puoi risolvere i problemi legati ai colori utilizzando l'Assistente di Calibrazione Display di macOS. Ecco come fare:

Vai a " Preferenze di Sistema > Display ".

". Trova " Profilo colore " in basso a destra.

" in basso a destra. Seleziona " Calibra … " per avviare l'Assistente di Calibrazione Display di macOS.

" per avviare l'Assistente di Calibrazione Display di macOS. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare il tuo display.

In alternativa, puoi provare vari profili colore per vedere se uno di questi si adatta meglio al tuo display esterno. Per selezionare un nuovo profilo, vai su "Preferenze di Sistema > Display > Colore", quindi esplora i vari profili colore nella lista.

Queste soluzioni dovrebbero aiutarti a risolvere il problema del monitor esterno non funzionante su macOS. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario contattare il supporto tecnico Apple per assistenza aggiuntiva.