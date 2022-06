I 10 migliori pacchetti di sticker per WhatsApp

Gli sticker di WhatsApp sono un ottimo modo per ravvivare le tue chat, aggiungendo un sacco di colori e immagini divertenti alle tue conversazioni.

Come avrai già notato, questa applicazione di messaggistica non ha un’incredibile selezione di emoji per impostazione predefinita (perlomeno rispetto ad altre soluzioni simili). Va comunque detto che ti basterà fare un paio di tocchi in più per trovare un intero mondo di pacchetti di adesivi che puoi scaricare per aggiungere centinaia di emoji e immagini alla tua raccolta di sticker WhatsApp.

Tra il tanto materiale disponibile online però, non tutti sono gratuiti ed alcuni risultano anche piuttosto pericolosi. Vi sono pacchetti che cercano di legarti ad eventuali abbonamenti al limite della frode (da evitare assolutamente) e, proprio per evitare incontri sgradevoli, abbiamo deciso di fornirti una lista con le migliori raccolte di sticker.

Come ottenere pacchetti di sticker per WhatsApp

Esistono diversi modi per ottenere pacchetti di sticker per questa applicazione. Uno è scaricare un’app specifica di terze parti dal Play Store, dove puoi sfogliare qualsiasi tipo di pacchetto con i temi grafici più disparati.

L’altro metodo è ottenere pacchetti direttamente dall’interno di WhatsApp stesso. Per utilizzare quest’ultima opzione, apri un messaggio WhatsApp, tocca l’icona emoji nell’angolo in basso a sinistra, quindi tocca l’icona “+” nell’angolo in alto a destra della finestra a comparsa grigia.

Qui puoi sfogliare i pacchetti di adesivi che sono stati approvati da WhatsApp e scaricarli toccando l’icona verde di download. Ora andiamo ad analizzare i singoli pacchetti.

1- WAStickerapps

La principale caratteristica di questa app per sticker è l’enorme varietà che ottieni al suo interno. Che tu stia cercando pacchetti di adesivi che si riferiscono a vecchie serie TV o film, personaggi politici e quant’altro, WAStickerapps fa per te.

Gli sticker per WhatsApp sembrano crescere ogni singolo giorno, quindi praticamente ogni volta che accedi troverai qualcosa di nuovo. Non solo: se sei un appassionato di gaming (soprattutto Fortnite, PUGB e Clash of Clans) puoi trovare molti contenuti a tema.

2- Squid Game Sticker Pack

Squid Game è una serie TV coreana che ha rivoluzionato il settore con un concept ben diverso dalla concorrenza. Squid Game Sticker Pack offre tutto ciò che serve a un appassionato della serie.

Si tratta di una collezione alquanto ampia che, per essere utilizzata correttamente, ha necessità di utilizzare Wemoji (un’app di cui parleremo in seguito).

3- r/WhatsAppStickers

r/WhatsAppStickers rappresenta il lavoro di una delle più grandi comunità che si occupa di sticker in ambiente WhatsApp. All’interno di questa community di Reddit è possibile individuare contenuti riguardanti diverse tematiche, con un occhio di riguardo sui meme del momento.

Una volta entrato a far parte di un gruppo, puoi scaricare adesivi e pacchetti interi direttamente attraverso di esso. I contenuti verranno dunque aggiunti alla tua libreria di adesivi WhatsApp (a cui accedi utilizzando il metodo menzionato in precedenza in questa guida).

4- Egg and Chup

Questo pacchetto di adesivi Egg and Chup è splendidamente disegnato, raffigurante uno strano uovo-ballerina dalla faccia accigliata e quello che sembra essere il suo amico pomodoro.

Le animazioni sono particolarmente carine e risultano particolarmente indicate per i messaggi tra coppie romantiche.

5- Betakkuma 2

Un altro pacchetto di adesivi appena aggiunto con uno stile disegnato a mano di ispirazione giapponese: Betakkuma è perfetto per gli amanti degli orsi. La popolarità del pacchetto di adesivi originale ha spinto l’artista a creare un sequel e qui troverai una serie di sticker che vanno dal buffo al divertente.

6- Wemoji

Tecnicamente non è un pacchetto di adesivi in sé, ma probabilmente lo strumento migliore quando si tratta di creare i tuoi sticker personalizzati per WhatsApp. Una delle migliori funzionalità di Wemoji è la funzione di ritaglio a mano libera, che ti consente di ritagliare accuratamente i contorni di volti, persone, qualunque cosa tu voglia usare nel tuo adesivo.

C’è anche un sacco di altre funzionalità di modifica qui, inclusi molti caratteri da utilizzare nel testo per le tue emoji e un comodo sistema di organizzazione per le tue emoji personalizzate, che ti consente di creare diverse categorie con cui catalogarle.

Non è nemmeno necessario utilizzare le foto, quindi se c’è un adesivo particolare, come un personaggio di un programma TV, che desideri utilizzare, fai uno screenshot, ritaglialo usando l’app e aggiungilo alla tua raccolta.

7- Sticker.ly

Sticker.ly è uno dei pacchetti di adesivi più apprezzati in circolazione, visto che contiene un’enorme varietà di sticker caricati da migliaia di utenti. È persino facile creare e caricare i tuoi pacchetti di adesivi utilizzando la funzione integrata Auto Cut (taglio automatico), in grado di rilevare i contorni nelle tue foto e di ritagliarli automaticamente (con risultati a volte involontariamente divertenti).

In questo contesto, c’è spazio per qualunque tuo desiderio: ci sono adesivi divertenti, romantici, citazioni di ispirazione per la tua pagina di stato di WhatsApp, meme e tanto altro.

8- 10 Sticker Packs for WhatsApp

Un pacchetto di adesivi che i bambini adoreranno è 10 Sticker Packs for WhatsApp. Questa soluzione prevede diversi animali con i relativi emoji: dal coccodrillo al coniglio, dal cane al pinguino, fino all’orso polare e all’unicorno.

Una cosa divertente di questo particolare pacchetto di adesivi è che, poiché questo è originario di Telegram, c’è uno sticker che ti consiglia di usare proprio il principale rivale di WhatsApp. Puoi aggiungere il pacchetto di stocler toccando il segno più che vedi prima di entrare nel pacchetto di adesivi o toccando il pulsante verde Add to WhatsApp.

9- Sticker Maker

I migliori pacchetti di sticker WhatsApp che puoi trovare, sono quelli che ti realizzi da solo. Potresti avere una tua foto con un’espressione divertente che desideri condividere in una conversazione. Con Sticker Maker puoi utilizzare qualsiasi immagine come adesivo.

Puoi creare sticker di forma quadrata o ovale con un’immagine dalla galleria del tuo dispositivo. Dovrai produrre almeno tre adesivi e un’icona per aggiungere il pacchetto di adesivi a WhatsApp.

10- New Stickers for Chatting

New Stickers for Chatting ti offre varie e interessanti opzioni. Puoi scegliere tra pacchetti a tema, come sul natale, animali, programmi TV, Meme, videogiochi e tanti altri.

Ha anche un’opzione per creare i tuoi adesivi personalizzata ma rispetto ad altri strumenti di cui abbiamo parlato, New Stickers for Chatting è un po’ limitato: l’app infatti è in grado di realizzare adesivi solo di forma quadrata. Per aggiungere un pacchetto di sticker, tocca il pulsante verde See more seguito dal pulsante di download a destra di ogni pacchetto.

Fonte maketecheasier.com