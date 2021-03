Torniamo a parlare di accessori per il gaming focalizzando la nostra attenzione sui migliori hard disk esterni per PS4 e Xbox One. Lo facciamo perché molto spesso capita che le dimensioni della memoria interna delle nostre console preferite, sia dell’Xbox One che della PlayStation 4, possono non essere più sufficienti ad ospitare i videogiochi e i contenuti multimediali che si utilizzano regolarmente. Ecco quindi che la scelta degli hard disk esterni per il gaming si rivela essere decisamente utile e importante.

Per quel che riguarda la console di Sony è importante ricordare anche che si può effettuare l’upgrade dell’HDD interno PS4, senza invalidare la garanzia. Questa scelta si rivela migliore in termini di prestazioni, ma la procedura risulta più complessa, motivo per cui preferiamo orientarci nella scelta di uno dei migliori hard disk esterni.

Nella valutazione, ma soprattutto nella scelta di questi hard disk per PS4 e Xbox One non è da sottovalutare l’aspetto della versatilità. Molto spesso gli hard disk esterni possono essere collegati alla console ma essere anche utilizzati come memoria aggiuntiva per il PC. Grazie agli hard disk esterni si possono eseguire copie di backup e salvare i file che si utilizzano di più per poterli trasportare da un dispositivo all’altro. In questo senso può tornare utile scegliere un modello con una capienza e una connettività tale che permetta entrambi gli utilizzi.

Toshiba HDTB310EK3AA

Il Toshiba HDTB310EK3AA è la soluzione migliore per chi è alla ricerca di un hard disk economico e affidabile. Con 1TB di capienza e una porta USB 3.0, il Toshiba HDTB310EK3AA è una soluzione perfetta per una memoria aggiuntiva per la propria console per conservare in un luogo sicuro tutti i propri giochi preferiti.

Seagate Game Drive 2TB

Segate è il produttore ufficiale degli hard disk a marchio PS4 e Xbox. Nel caso del Seagate Game Drive 2TB abbiamo l’hard disk griffato per la console Sony che consente di conservare circa un centinaio di giochi, in modo da avere sempre a disposizione una ricchissima libreria di titoli. Esteticamente raffinato, sobrio ed elegante, il Seagate Game Drive 2TB è un hard disk affidabile, potente e semplice da utilizzare grazie al sistema Plug&Play.

SSD SanDisk Extreme Portable 500GB

Uno dei migliori hard disk esterni per console in circolazione è certamente l’SSD SanDisk Extreme Portable 500GB, un modello efficiente soprattutto in termini di velocità. La tecnologia SSD è sicuramente un salto di qualità, ma si disperde un po’ considerando che alla console viene collegato tramite un normale cavo USB. È un disco rigido portatile, robusto e impermeabile (certificazione IP55) con una velocità di trasferimento dati che arriva fino a 550MB/s.

Seagate Game Drive 4TB

Il Seagate Game Drive 4TB è l’hard disk ufficiale pensato per i possessori di Xbox. Esteticamente parliamo di un hard disk sobrio ma perfettamente elegante che unisce anche prestazioni di alto livello. L’utilizzo e la configurazione sono davvero molto semplici: una volta collegato alla console tramite la porta USB 3.0 con tecnologia Plug&Play sarà sufficiente seguire le indicazioni a video.

Western Digital WD 8TB

Per gli amanti dello spazio il Western Digital WD 8TB è sicuramente uno dei migliori hard disk esterni per PS4 e Xbox One. È indubbiamente un modello voluminoso e poco pratico per il trasporto, ma la capienza e la garanzia di un marchio come Western Digital sono sicuramente una garanzia di successo. Dal punto di vista tecnico troviamo la presenza della porta USB 3.0, del backup automatico grazie al software ufficiale WD incluso e, ancora, al sistema di protezione e crittografia hardware tramite password.