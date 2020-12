Viviamo sempre di più in un mondo “connesso”, che si affida alla tecnologia e ad internet per velocizzare alcuni aspetti della nostra routine. E allora, perché non far avvicinare anche i più piccoli alla tecnologia, sfruttandone le potenzialità e cercando di trarne il meglio?

Non tutti i genitori hanno lo stesso parere riguardo ai videogiochi: molti di loro pensano che giocare possa danneggiare il cervello e far perdere la concentrazione. Ebbene, è molto semplice comprendere la comune preoccupazione dei genitori: certo, trascorrere troppo tempo davanti al PC potrebbe portare i bambini (e i ragazzi) a restare indietro con i compiti e a trascurare altre attività come la lettura oppure il gioco creativo.

Ma non sempre tutto ciò è vero: oggi sono disponibili sul mercato giochi pensati non soltanto per intrattenere l’utente ma anche e soprattutto, per educarlo. Se stai cercando un gioco per intrattenere i tuoi piccoli e che li spinga anche ad imparare, continua a leggere il nostro articolo per scoprire alcuni dei migliori giochi educativi disponibili per Android e iOS.

Minecraft



Che tipo di elenco sarebbe il nostro, se non vi avessimo incluso anche Minecraft? Certo, la premessa da cui parte questo gioco (uccidere gli zombi e sopravvivere in natura) potrebbe sembrare banale e poco educativa ma ci sono alcuni aspetti di Minecraft che lo rendono anche un valido strumento educativo.

Non a caso, questo gioco è stato scelto da diverse istituzioni educative per insegnare ai bambini una varietà di argomenti ma anche per sviluppare la loro creatività, per migliorare le capacità di risoluzione dei problemi, la collaborazione e molto altro ancora.

Scarica Minecraft per Android o iOS.

Nancy Drew Codes and Clues



Il futuro è dei programmatori: man mano che andiamo avanti, infatti, la domanda di sviluppatori è sempre maggiore. E allora, non è una cattiva idea far iniziare a far programmare ai tuoi figli fin da piccoli. Nello stesso tempo, la programmazione potrebbe sembrare piuttosto noiosa e complicata per i più piccoli ma è qui che viene in aiuto il gioco Nancy Drew Codes and Clues.

Invece di insegnare ai bambini a programmare come faresti con un adulto, questo gioco utilizza la narrazione e l’interattività per aiutare i bambini a cogliere i concetti della programmazione rendendola al tempo stesso molto divertente. I bambini impareranno alcuni fondamenti di base del coding come sequenze, loop, riconoscimento di pattern e altro.

Scarica Nancy Drew Codes and Clues per Android o iOS.

Duolingo



Duolingo è un’app che molti di voi hanno sicuramente usato per imparare una nuova lingua. Ebbene, nel caso in cui non lo sapessi, Duolingo è dotata anche di altre funzionalità integrate che aiutano a rendere l’esperienza di apprendimento divertente per i bambini. Con Duolingo, infatti, i bambini possono imparare una nuova lingua giocando con uno strumento che conoscono bene come il tablet o lo smartphone.

Scarica Duolingo per Android o iOS.

ABCmouse



Se stai cercando un gioco più completo che copra una moltitudine di argomenti, ABCmouse potrebbe essere l’app che fa per te. Quest’applicazione tocca numerosi argomenti come matematica, scienza, arte, musica e lettura. Il tuo bambino potrà, inoltre, scegliere ed utilizzare migliaia di libri, video, puzzles e giochi. ABCmouse è pensato per aiutare il tuo bambino ad apprendere alla propria velocità e, dato che si tratta di un’app mobile, potrà effettuare tutto ciò anche “in movimento” quindi mentre sei in viaggio oppure a casa di amici.

Non a caso, ABCmouse è utilizzato in oltre 70.000 classi ed è anche disponibile in quasi la metà delle biblioteche pubbliche statunitensi.

Scarica ABCmouse per Android o iOS.

Khan Academy Kids



Siamo certi che, in passato, ti sei già imbattuto in Khan Academy per cercare la risposta a una domanda relativa a finanza, matematica o scienze. Se hai amato quest’app, sappi che è disponibile anche per i bambini.

Khan Academy Kids è in grado di insegnare al tuo bambino diversi argomenti fondamentali come la lettura, la scrittura, la matematica: il tutto in un modo divertente e colorato, in modo da rendere il processo di apprendimento più vario e meno noioso.

Sono oltre 1.000 i giochi, i video e le storie tra cui scegliere: con Khan Academy Kids sei sicuro che il tuo bambino possa sempre trovare qualcosa di suo gradimento!

Scarica Khan Academy Kids per Android o iOS.

MentalUP



I bambini sono molto intelligenti ed intuitivi: per questo, ci sono buone probabilità che, nonostante un gioco nasconda matematica o scienze al suo interno, possano capire il trucco!

Se stai cercando qualcosa di “meno evidente”, se desideri scaricare un’app che – in maniera “velata” – contribuisca allo sviluppo delle capacità di memoria o dell’allenamento del cervello del tuo bambino, allora MentalUP fa al caso tuo.

Quest’applicazione ti permette di scegliere tra una molteplicità di giochi diversi che hanno lo scopo di aiutare a migliorare le capacità di memoria, la logica, l’attenzione, le abilità verbali e visive di tuo figlio. Come genitore, potrai anche monitorare i progressi di tuo figlio e confrontarli con gli altri. Infine, MentalUP si basa anche su un sistema di “gratificazione” per il tuo bambino che – in base ai suoi progressi – potrà raccogliere monete per personalizzare il suo avatar.

Scarica MentalUP per Android o iOS.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phandroid