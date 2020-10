Migliori cover per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e Mini

I nuovi iPhone 12 sono realizzati con una nuova scocca in Ceramic Shield che consente di avere una maggiore resistenza a graffi e cadute. Apple ha dichiarato che i nuovi iPhone, presentati lo scorso 13 ottobre 2020, sono 4 volte più resistenti alle cadute rispetto ai precedente modelli.

Visto il prezzo è il caso di proteggere i nuovi iPhone 12 con una cover

Visto il prezzo di questo eccellenti smartphone però forse è il caso di proteggerli con una cover in grado di ridurre ulteriormente il rischio di danni da caduta ed eventuali graffi. Per questo motivo ho deciso di realizzare una selezione delle migliori cover per iPhone 12.

Le cover che ho scelto sono tutte disponibili per l’acquisto su Amazon e rappresentano il modo migliore per proteggere con stile il proprio iPhone. Le custodie che ho selezionato sono tutte abbastanza economiche e si differenziano fra loro per forma e stile al fine di poter soddisfare tutte le tipologie di utenti Apple.

Principalmente ho selezionato 3 tipologie di cover per ogni modello di iPhone:

un modello in silicone trasparente in grado di proteggere lo smartphone senza alterarne il design

in grado di proteggere lo smartphone senza alterarne il design una cover in TPU morbida capace di offrire una protezione migliore del telefono ed un maggior grip quando lo si impugna

capace di offrire una protezione migliore del telefono ed un maggior grip quando lo si impugna una custodia rinforzata c he protegge al meglio il device da cadute e graffi

he protegge al meglio il device da cadute e graffi bonus: ho aggiunto anche un vetro temperato per ogni modello per chi vuole proteggere al massimo il proprio nuovo iPhone

Nota bene: iPhone 12 e 12 Pro hanno le stesse dimensioni quindi le cover e le pellicole sono le stesse per entrambi i modelli

Migliori cover per iPhone 12 Mini

Migliori cover per iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Migliori cover per iPhone 12 Pro Max