Le migliori casse Bluetooth: quali acquistare nel 2022

Le casse Bluetooth sono speciali speaker pensati per ascoltare la musica in qualsiasi luogo grazie al sistema wireless. La connettività Bluetooth consente di collegare le casse a qualsiasi dispositivo, che sia uno smartphone o un tablet. Al giorno d’oggi si tratta di uno strumento estremamente diffuso, utilizzato per ascoltare musica, podcast, audiolibri, ma anche per rendere migliore il suono di film e videogiochi senza doversi preoccupare di scomodi fili. Pur essendo nella maggior parte dei casi molto economiche, sono in grado di aumentare la qualità audio di tantissimi dispositivi: possono essere collegate a telefoni, tablet, computer e tanto altro. Se anche tu desideri acquistare uno strumento in grado di migliorare l’audio dei tuoi device e da portare sempre comodamente con te continua a leggere: nei prossimi paragrafi ti illustreremo quali sono le migliori casse Bluetooth attualmente sul mercato e ti spiegheremo quali sono i requisiti fondamentali da tenere in considerazione in fase di acquisto.

Requisiti delle migliori casse Bluetooth per il 2022

In commercio esiste una grandissima varietà di casse Bluetooth di diverse tipologie. Per scegliere la migliore per te dovrai tenere in considerazioni diversi fattori, tra cui ovviamente le tue esigenze e i tuoi gusti. Ci sono inoltre alcuni importanti requisiti di cui tenere conto in fase di acquisto. Vediamo quali sono.

Qualità dell’audio

Generalmente, quando di acquista una cassa Bluetooth non si desidera semplicemete ascoltare la musica senza fili, ma anche migliorare la qualità del suono di diversi dispositivi. Al momento della scelta tra le migliori casse Blueetooth ricorda che più è piccola la casa, più scarsa sarà la qualità del suono. Al contrario, più grande sarà il dispositivo, maggiori saranno le possibilità di godere di una qualità elevata. La grandezza delle casse però non è l’unico fattore in grado di determinare la qualità del suono. Infatti, sarà anche necessario acquistare un dispositivo con una buona potenza, capace di riprodurre musica sia in casa o in ambienti al chiuso, sia all’aperto. Se stai acquistando la cassa Bluetooth per ascoltare la musica in spiaggia o al parco avrai bisogno di un dispositivo discretamente potente. Al contrario, se userai le casse solamente in piccole stanze potrai accontentarti di un device meno performanete in termini di potenza.

Tipologia di Bluetooth

Anche la tipologia di Bluetooth è un requisito molto importante da tenere in considerazione in fase di acquisto. Nel 2022 sarebbe molto importante prediligere solamente dispositivi con una connettività Bluetooth 4 o superiore. In questo modo la portata delle casse sarà maggiore.

Durata della batteria

Come tutti i dispositivi elettronici senza fili, anche le migliori casse Bluetooth sono dotate di batterie più o meno potenti. Anche in questo caso, dovrai valutare l’acquisto in base alle tue esigenze: se intendi utilizzare le casse esclusivamente in casa, potrai caricarle tranquillamente ogni volta che vorrai. Al contrario, se stai effettuando questo acquisto per ascoltare la musica in viaggio o all’aperto avrai bisogno di una batteria molto potente con un’autonomia di diverse ore.

Connettività

Sebbene le casse Bluetooth siano estremamente comode proprio perché non richiedono l’uso di alcun cavo, spesso può essere utile collegare il dispositivo al telefono o tablet utilizzando un cavetto aux. Questo servirà a risparmiare sul consumo di batteria.

Peso del dispositivo

Al giorno d’oggi, in commercio potrai trovare una grandissima varietà di casse Bluetooth di diverse dimensioni. Anche in questo caso, per fare una scelta più mirata possibile dovrai basarti principalmente sulle tue esigenze. Ovviamente, se desideri acquistare una cassa Bluetooth per ascoltare la musica in viaggio dovrai prediligere i dispositivi più leggeri.

Impermeabilità

La maggior parte delle migliori casse Bluetooth attualmente in commercio, oltre a essere robusta e resistente a urti e cadute, è anche impermeabile. Questa caratteristica è molto importante per chi ha intenzione di acquistare il dispositivo per ascoltare la musica in spiaggia, in piscina o anche semplicemente a una grigliata sotto la pioggia.

Le migliori casse Bluetooth attualmente in commercio

Una volta compreso quali siano i requisiti fondamentali per l’acquisto di questo tipo di dispositivo potrai scegliere tra i tantissimi modelli disponibili in commercio. Ecco la nostra selezione delle migliori casse Bluetooth per il 2022, divise per fasce di prezzo.

Sony SRSXP500B

Le casse Bluetooth Sony SRS-XP500 sono un ottimo prodotto appartenente a una fascia di prezzo medio/alta. Si tratta di uno strumento di alta qualità in grado di diffondere un suono potente e ad ampia diffusione, con bassi profondi e ottimizzati. Grazie all’unità altoparlante X-Balanced e ai Tweeter anteriori, la qualità del suono offerta da questa cassa è molto alta. Potrai anche rendere ancora più profondi i bassi semplicemente premendo l’apposito pulsante “mega bass”. Il dispositivo è ancora caratterizzato da luci personalizzabili, che potrai cambiare in base al mood dell’album che stai ascoltando o all’ambiente. Le casse Bluetooth Sony SRS-XP500 possono anche essere connesse al servizio Sony Music Center, grazie al quale potrai creare tantissime playlist personalizzate con i tuoi brani preferiti. Si tratta di un dispositivo ottimo per essere utilizzato in casa ma anche per chi ama viaggiare: lo speaker è infatti impermeabile e potrà essere utilizzato tranquillamente sotto la pioggia. Inoltre, chi ama il karaoke e i duetti potrà collegare ben due microfoni e altri strumenti musicali per un vero e proprio concerto all’aperto.

House Of Marley Get Together Duo

Gli speaker House Of Marley Get Together Duo sono una coppia di casse Bluetooth di alta qualità, anch’esse appartenenti a una fascia di prezzo medio/alta. Possono essere abbinate a molti giradischi della stessa marca e utilizzati per migliorarne la qualità audio. Pur essendo due casse, esse potranno essere utilizzate singolarmente come due altoparlanti Bluetooth autonomi. Inoltre, è possibile utilizzare le casse singolarmente come altoparlanti Bluetooth autonomi. Realizzate in legno di bambù e altri materiali sostenibili, le casse Bluetooth House Of Marley Get Together Duo sono ecologiche al 100%.

JBL Flip 6

La cassa Bluetooth JBL Flip 6 è la scelta perfetta per chi desidera godere di un suono di alta qualità a un prezzo moderato. Il device è in grado di offrire un suono chiaro, nitido e potente con bassi profondi. Grazie alla connettività Bluetooth potrai collegare fino a due dispositivi alla cassa. La batteria garantisce 12 ore di riproduzione musicale non-stop. Il suo design unico e impermeabile ne consente l’utilizzo anche sotto la pioggia, al mare e in altri ambienti umidi. Disponibile in nove diverse colorazioni, la cassa JBL presenta un design elegante e divertente, comoda da portare sempre con sé e da utilizzare in viaggio.

Anker Soundcore Motion Boom

La cassa Bluetooth Anker Soundcore Motion Boom è la perfetta soluzione per chi è alla ricerca di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il device è pensato per essere portato sempre con sé e per essere trasportato facilmente grazie alla comoda maniglia posizionata nella parte superiore dello strumento. La qualità dell’audio è ottima e priva di distorsioni, anche alzando il volume al massimo. Realizzata in titanio puro, la cassa è estremamente resistente agli urti, alle cadute e all’acqua: oltre a poter essere utilizzata comodamente sotto la pioggia, la cassa Bluetooth non subirebbe alcun danno neanche se dovesse cadere in acqua. I suoi materiali di realizzazione le permettono infatti di galleggiare, continuando allo stesso tempo a riprodurre la musica. Inoltre, il dispositivo è in grado di garantire un’autonomia di oltre 24 ore di riproduzione.

Sony SRS-XB13

Ecco invece un prodotto di alta qualità appartenente a una fascia di prezzo bassa. La cassa Bluetooth Sony SRS-XB13 è in grado di offrire un suono surround potente, bassi profondi e una vocalità chiara. Tutto questo è possibile grazie al processore di diffusione sonora “extra bass” e allo speaker full-range. La cassa è piccola e leggera, resistente all’acqua e alla polvere e con una batteria che dura fino a 16 ore. Queste caratteristiche la rendono la soluzione perfetta per chi desidera acquistare un dispositivo per ascoltare la musica in viaggio, in spiaggia o durante pranzi e cene in compagnia. Lo speaker è anche disponibile in sei diverse colorazioni.