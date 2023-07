Metallo o plastica: quale materiale è meglio per il tuo laptop?

Quando ti appresti ad acquistare un nuovo laptop hai una quantità enorme di parametri, caratteristiche e specifiche tecniche da valutare. A tutto, poi, va abbinato anche il costo finale da valutare.

In questo contesto è molto facile tralasciare un elemento molto basilare come il materiale del chassis. A tal proposito, è possibile scegliere tra due alternative, ovvero metallo o plastica.

Se a un primo sguardo la prima opzione può sembrare una soluzione più resistente e di qualità, in realtà anche la seconda ha i suoi perché. Di seguito, andremo proprio ad analizzare pro e contro di entrambe le scelte in base a diversi parametri.

Metallo o plastica per il tuo laptop? Valutiamo la durata

Quando si valuta la durata, i chassis in metallo hanno un chiaro vantaggio. In genere, un laptop con struttura in metallo è più resistente, può sopportare maggiori sollecitazioni fisiche rispetto a uno in plastica.

Ciò significa che se ti capita di far cadere il tuo portatile o di sottoporlo a uno stress notevole, è più probabile il metallo eviti danni gravi. Detto questo, i dispositivi in metallo possono essere più soggetti a graffi e ammaccature rispetto alla controparte in plastica.

Non solo: anche se a una prima impressione il semplice termine può ricordarti qualcosa di scarsa qualità, non è detto che tutti i tipi di plastica siano fragili. Le varianti di alta qualità, infatti, possono essere piuttosto robusti, con alcuni addirittura dotati di rinforzi metallici in aree cruciali per migliorare l’integrità strutturale nel suo complesso.

A prescindere da metallo o plastica, verifica sempre la qualità costruttiva di un laptop che stai prendendo in considerazione. In molti casi infatti, chi effettua i test specifici mette alla prova il dispositivo con flessioni e urti: si tratta di indicazioni preziose.

Estetica e Design

L’estetica è una questione di gusto personale e ciò che piace a te potrebbe non piacere a qualcun altro. Tuttavia, i laptop in metallo generalmente trasudano un aspetto e una sensazione più raffinata, caratterizzati da un design elegante e minimalista. Pensa a un MacBook Air o alla gamma Stealth di MSI: tutte soluzioni rigorosamente in tale materiale.

Spesso sono disponibili in colori sofisticati come argento, grigio siderale e oro rosa. I laptop in plastica, al contrario, sono disponibili in una gamma più ampia di colori e stili, che potrebbero piacerti se stai cercando qualcosa di più insolito.

Per quanto riguarda il design, sia i portatili in metallo che quelli in plastica possono essere ugualmente ben realizzati. Considera come il design del laptop soddisfa le tue esigenze in termini di connettività, qualità della tastiera e del trackpad e dell’esperienza utente complessiva.

Già che ci sei, dai un’occhiata alla disposizione delle varie porte e valuta quanto siano comode da utilizzare in base alla tua esigenze. Essere carini non è la cosa più importante al mondo, specialmente se un laptop è davvero orribile da usare.

Prestazioni e funzionalità

Il materiale esterno del tuo laptop non è necessariamente un fattore decisivo per le prestazioni. In tal senso, ovviamente, dovresti concentrarti sui componenti interni, come processore, scheda grafica, RAM e altri componenti hardware.

Detto questo, i materiali esterni di un laptop possono influire sulla questione temperature. I portatili in metallo generalmente offrono una dissipazione del calore superiore, aiutando a prevenire il surriscaldamento e a mantenere prestazioni ottimali.

I laptop in plastica possono essere più suscettibili al surriscaldamento se non adeguatamente progettati con strutture apposite o se abbinate a supporti per il raffreddamento.

Questo perché la struttura metallo può, in alcuni casi, fungere essa stessa da dissipatore di calore passivo. Un caso estremo, in tal senso, è il MacBook Air M1 che non ha ventole: questo è dovuto alla progettazione particolare di questo computer.

Portabilità e peso

Se la portabilità è importante per te, considera il peso del tuo computer. I laptop in metallo, in particolare quelli in alluminio, sono generalmente leggeri quasi quanto i modelli in plastica.

Tuttavia, il peso di un laptop in metallo o in plastica dipende da troppi fattori per tirare delle conclusioni. In tal senso, dimensioni del monitor e componenti interni sono determinanti almeno quanto (se non più) il materiale del chassis.

La cosa logica da fare, quindi, è esaminare le specifiche di peso effettive di un prodotto specifico prima di acquistarlo, indipendentemente dalla questione materiale.

Impatto ambientale

Per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente, nessuno dei due materiali vince in modo assoluto sull’altro.

Mentre i laptop in metallo possono essere riciclati più facilmente, l’estrazione e la produzione di metalli come l’alluminio hanno notevoli ripercussioni ambientali. I laptop in plastica, al contrario, sono realizzati con materiali non rinnovabili a base di petrolio che sono meno facilmente riciclabili e possono impiegare secoli per decomporsi in una discarica.

In definitiva, il modo migliore per ridurre al minimo l’impatto ambientale è selezionare un prodotti che soddisfi le tue esigenze e duri più a lungo possibile, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Vale anche la pena acquistare un laptop che ti consenta di sostituire la batteria o altri componenti come la tastiera, senza particolari problemi.

Confronto dei prezzi

In generale, i laptop in metallo sono più costosi di quelli in plastica a causa dei prezzi relativi a materiali e produzione. Tuttavia, questo non è sempre vero, poiché alcuni portatili in plastica di fascia alta possono avere costi elevati, mentre esistono laptop in metallo alquanto economici.

Quando confronti i prezzi, concentrati sul valore complessivo offerto da un laptop, considerando le sue specifiche, la qualità costruttiva e il design. Non dare per scontato che un laptop in metallo sia intrinsecamente superiore o più costoso di uno in plastica.

Invece, valuta ogni computer individualmente e considera l’equilibrio tra prezzo e funzionalità che meglio si allineano con le tue esigenze e il tuo budget.

Conclusioni

Possiamo riassumere tutto il discorso in poche considerazioni alquanto concise.

I portatili in metallo offrono, nella maggior parte dei casi, una migliore durata e dissipazione del calore ottimale, mentre quelli in plastica sono più convenienti con un ventaglio di scelte lato design e colori un pizzico più ampia. Le prestazioni dipendono dai componenti interni, non dal materiale: dunque questo aspetto resta comunque sempre in secondo piano rispetto all’hardware.

Valuta i laptop individualmente in base a specifiche, qualità costruttiva e design, concentrandoti sul valore complessivo per trovare l’equilibrio perfetto per le tue esigenze e il tuo budget.