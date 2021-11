Come portare il menu Start di Windows 11 su Windows 10

Microsoft ha requisiti estremamente severi per l’aggiornamento a Windows 11, ma se vuoi provare un po’ del nuovo sistema operativo sul tuo caro vecchio Windows 10 hai a disposizione una soluzione molto apprezzabile.

L’app in questione è Start11 di Stardock e, a livello puramente pratico, porta il nuovo menu di avvio sul più datato OS di Microsoft.

Menu Start di Windows 11 su Windows 10? Con Start11 si può fare

Probabilmente la caratteristica più incredibile di Start11 è la possibilità di cambiare il menu di avvio di Windows 10 in uno che sembra quasi identico a quello di Windows 11.

Se Windows 10 lascia ampio spazio alle personalizzazioni, questo software va ben oltre consentendo di intervenire in maniera massiccia a livello estetico e di usabilità.

Se non puoi permetterti il nuovo OS sulla tua macchina, si tratta comunque di un’ottima soluzione per assaporare un po’ di Windows 11. Non solo: la stessa app è utile anche a chi sta utilizzando il nuovo sistema operativo.

Questo infatti offre diversi layout per il menu, con a possibilità di modificare la posizione della barra delle applicazioni tra la parte superiore o inferiore dello schermo. L’opzione per modificare il colore del menu poi, sarà particolarmente apprezzata dagli amanti dell’estetica.

Ma si può fare anche il contrario

Per le persone a cui manca Windows 10, è possibile ottenere un menu di avvio vecchio stile su Windows 11, in modo da trovarsi a proprio agio tra le tante novità.

Riporta anche alcune funzionalità al menu di avvio di Windows 11 assenti, come il ripristino del menu di scelta rapida della barra delle applicazioni. Start11 aggiunge anche alcune funzionalità come il supporto per le pagine sui layout del menu di avvio, funzionalità di ricerca avanzate e la possibilità di creare collegamenti di scelta rapida.

L’app di cui stiamo parlando non è gratuita ma, il costo di appena 6,99 euro, la rende comunque appetibile per chiunque voglia rendere il proprio menu Start maggiormente user friendly.

Fonte howtogeek.com