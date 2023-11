MagEZ Car Mount Pro 2: il supporto auto MagSafe con NFC

Torniamo a parlare degli accessori di Pitaka con il nuovo MagEZ Car Mount Pro 2: un porta telefono da auto finemente realizzato, compatibile con MagSafe e dotato anche di un tag NFC.

Il supporto da auto MagEZ Car Mount Pro 2 di Pitaka viene spedito all’interno di una piccola confezione che racchiude il supporto principale, il gancio da collegare alle bocchette dell’aria e un cavo USB-C da usare per la ricarica.

Il montaggio è molto semplice e veloce e il pratico sistema di aggancio regolabile ci permette di collegarlo a praticamente ogni tipologia di bocchetta dell’aria con bande verticali o orizzontali, nel caso di modelli con attacchi particolare va valutata in maniera più attenta la situazione. Per collegarlo è sufficiente inserire il perno principale e poi ruotare la ghiera per regolarne e fissarne l’aggancio.

Una volta montato possiamo goderci un eccellente supporto da auto che risulta davvero ben realizzato e molto solido. Lo stile che ricorda la fibra di carbonio lo rende un prodotto facile da abbinare ad ogni interno e la qualità costruttiva è davvero ottima grazie agli ottimi materiali utilizzati. Si conferma la bontà dei prodotti Pitaka che avevamo recentemente visto nella recensione delle cover in fibra di aramide per iPhone 15.

Preciso e funzionale l’attacco MagSafe che permette sia di reggere saldamente i nostri iPhone che di ricaricarli. La scelta del MagSafe è vincente soprattutto in termini di comodità visto che basta semplicemente posare il proprio iPhone al supporto auto per posizionarlo correttamente.

Interessante anche la presenza del sensore NFC, con 3 differenti shortcut selezionabili tramite l’apposito switch, che può essere utile per l’apertura di determinate app o per l’esecuzione di alcuni comandi quando colleghiamo e scolleghiamo l’iPhone.

Il supporto auto MagEZ Car Mount Pro 2 è splendidamente realizzato, molto solido ed estremamente funzionale grazie a MagSafe ed NFC. Lo trovate in vendita su Amazon, in versione standard o Tesla, a 69 euro.

Immagini di Pitaka MagEZ Car Mount Pro 2