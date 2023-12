macOS 14 Sonoma: come utilizzare la Modalità gioco

macOS 14 Sonoma, disponibile ormai da diversi giorni, propone una nuova funzionalità che sta attirando l’attenzione degli utenti Apple, ovvero la Modalità gioco.

Se impostata correttamente, questa si attiva in automatico all’avvio di un gioco al fine di offrire massima priorità allo stesso per quanto riguarda CPU e GPU.

In tal senso, la funzione permette anche di ottimizzare la connettività dei dispositivi wireless, riducendo la latenza di AirPod e altri accessori. Ciò dimostra come macOS possa risultare una piattaforma apprezzabile anche per i videogiocatori.

In questo articolo approfondiremo la conoscenza di questa modalità, cercando di capire come sfruttarla al meglio.

Cos’è la Modalità gioco di macOS 14 Sonoma

I giochi moderni richiedono enormi risorse lato hardware. Alcune componenti che abbiamo già nominato, come processore e scheda grafica, sono dunque messi potenzialmente sotto grande stress durante le sessioni di gaming.

Sebbene i Mac siano dispositivi potenti, almeno fino a poco tempo fa offrivano poche funzioni che invogliassero i videogiocatori al loro utilizzo. L’introduzione dei chip Apple Silicon, però, ha cambiato questa concezione.

Nonostante rispetto a un PC da gaming questi dispositivi non offrano spazio di upgrade, vista la loro potenza sono comunque interessanti in questo contesto. I processori potenti proposti da Apple, infatti, permettono di gestire framerate elevati e di facilitare il lavoro della GPU.

Se a ciò si aggiunge una funzione capace di instradare le risorse ancora più intensamente sull’elaborazione grafica e sulla connettività, è facile intuire perché la Modalità di gioco è così interessante.

Come puoi ottenere prestazioni migliori?

Quando questa modalità è attiva, il gioco in esecuzione ottiene la massima priorità rispetto a qualunque altro processo. Tutte le app in esecuzione in background vengono quasi “congelate”. Inoltre, la frequenza di campionamento Bluetooth viene raddoppiata, quindi c’è una migliore risposta quando si parla di cuffie o controller.

Per avere un’idea di come funziona la priorità, è stato eseguito un test Geekbench 6 su un MacBook Pro M1 Pro con Resident Evil: Village in esecuzione con la Modalità gioco attiva.

Il titolo eseguito non è stato influenzato affatto quando Geekbench faceva il suo lavoro in background; il gioco ha funzionato senza intoppi e non è stato notato alcun intoppo a causa dell’esecuzione di Geekbench.

Come si attiva la Modalità gioco?

La modalità si attiva automaticamente quando avvii un videogioco, con tanto di notifica per informarti dell’attivazione.

Nella barra dei menu viene visualizzata l’icona di un controller di gioco e, quando viene cliccata, conferma il funzionamento o meno di tale funzionalità.

Nota bene: per poter eseguire la modalità Gioco, un gioco deve essere in modalità a schermo intero.

Per disattivare la stessa basta cliccare sull’icona citata poco fa e cercare la voce per disattivare la modalità. Tieni presente che se disattivi la Modalità gioco ed esci dal software che ne usufruisce, la funzione non si attiverà quando riaprirai di nuovo il titolo (in tal caso, dovrai riattivare la stessa manualmente).

Esistono particolari impostazioni da gestire?

Che tu lo possa considerare un limite o meno, in realtà la risposta è no.

Di fatto, il tutto funziona attivando e disattivando la modalità, con macOS che gestisce in autonomia i settaggi per le ottimizzazioni del caso.

Quali titoli giovano della Modalità gioco?

Secondo Apple “La modalità Gioco funziona con qualsiasi gioco, inclusi tutti i giochi Mac recenti e di imminente uscita“. Quando Sonoma era in versione Beta, non tutti i titoli erano compatibili con questa funzione. Un esempio, in tal senso, è Civilization VI.

Nelle fasi successive del sistema operativo, però, il suddetto titolo (così come probabilmente molti altri) ha goduto di compatibilità rispetto a tale funzione macOS.

Durante la presentazione di macOS Sonoma, Apple ha menzionato diversi nuovi giochi in arrivo su Mac, tra cui figurano nomi interessanti come:

Death Stranding Director’s Cut ;

; Dragonheir: Silent Gods ;

; Humankind ;

; World of Warcraft: Dragonflight.

E questi sono solo alcuni esempi.

Anche i giochi per iPhone e iPad eseguibili sul Mac possono utilizzare la Modalità gioco.

macOS e gaming: due realtà non così più distanti

Finora i prodotti videoludici hanno visto l’ambiente Mac come un contesto secondario. L’introduzioni di funzioni come la Modalità gioco possono contribuire ad invertire questa rotta e spingere sempre più produttori a puntare forti sulla compatibilità con macOS.

In questo senso, un altro segnale alquanto chiaro è il nuovo Game Porting Toolkit proposto agli sviluppatori videoludici da Apple. In questo modo, già nell’immediato futuro, dovrebbe essere più facile vedere titoli di rilievo girare in modo fluido su un Mac.