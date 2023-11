M3 Pro non è molto più veloce dell’M2 Pro: i dati non mentono

Il nuovo chip M3 Pro di Apple con CPU a 12 core riesce a garantire prestazioni della CPU solo leggermente più veloci rispetto al chip M2 Pro con CPU a 12 core. E’ quanto emerge sulla piattaforma di benchmark Geekbench: i dati sono riportati da Vadim Yuryev, co-conduttore del canale YouTube Max Tech. Naturalmente si tratta solo di una prima analisi, pertanto ne serviranno altre per capire effettivamente se è davvero così.

Lunedì scorso Apple ha annunciato i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3, M3 Pro e M3 Max. Il benchmark sembra riguardare il modello da 14 pollici: il risultato mostra che il chip M3 Pro ha un punteggio single-core di 3.035 e un punteggio multi-core di 15.173. Se questi punteggi sono accurati, l’M3 Pro è fino al 14% più veloce dell’M2 Pro in termini di prestazioni single-core, ma solo fino al 6% più veloce in termini di prestazioni multi-core per le attività e i flussi di lavoro più impegnativi.

Sia l’M2 Pro che l’M3 Pro sono dotati di una CPU fino a 12 core, ma l’M3 Pro ha solo sei core ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza, mentre l’M2 Pro ha otto core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza. Non bisogna dimenticare che l’M3 Pro è prodotto con il processo a 3 nm di TSMC, rispetto ai 5 nm dell’M2 Pro: i miglioramenti prestazionali risultanti del chip sono quindi ridotti a causa della presenza di due core prestazionali in meno. L’M3 Pro ha anche il 25% in meno di larghezza di banda della memoria e un core GPU in meno rispetto all’M2 Pro.

Limitando il numero di core ad alte prestazioni dell’M3 Pro, Apple ha creato una maggiore differenziazione tra M3 Pro e M3 Max: quest’ultimo chip, infatti, ha fino a 12 core ad alte prestazioni. Tuttavia, di conseguenza, la differenza tra M3 Pro e M2 Pro è piuttosto ridotta.

Sempre su Geekbench è venuto fuori nei giorni scorsi che il chip M3 Max è fino al 45% più veloce dell’M2 Max, mentre il chip M3 standard è fino al 20% più veloce del chip M2 standard: ciò vuol dire che l’M3 Pro è di gran lunga il chip della serie che ha ottenuto meno miglioramenti. Ciò non toglie che l’M3 Pro rappresenti ancora un aggiornamento significativo per coloro che finora utilizzavano un Mac basato su Intel: M3 Pro, inoltre, riesce ad essere anche fino al 20% più veloce del chip M1 Pro.