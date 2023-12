L’iPhone 16 Pro potrebbe avere una fotocamera Ultra Wide da 48 MP

L’iPhone 16 Pro potrebbe essere dotato di una fotocamera Ultra Wide aggiornata con un sensore da 48 megapixel. L’indiscrezione, che segue quelle sui processori che alimenteranno gli iPhone 16, è stata riportata sulla piattaforma social Weibo dall’utente “Instant Digital”.

Secondo questa voce, quindi, i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ del 2024 saranno i primi a disporre di più di un sensore da 48 megapixel, lasciando la fotocamera teleobiettivo come unico obiettivo posteriore con una risoluzione di 12 megapixel. L’aggiornamento della fotocamera Ultra Wide a un sensore da 48 megapixel dovrebbe consentirle di catturare più luce: gli scatti risulteranno decisamente migliori quando verranno effettuati in modalità 0,5×, soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione.

I modelli iPhone 14 Pro, iPhone 15 e iPhone 15 Pro dispongono già di una fotocamera principale da 48 megapixel che utilizza il “pixel binning” per unire i dati di quattro pixel sul sensore in un “super pixel”, in modo tale da assicurare una migliore acquisizione in condizioni di scarsa illuminazione. Con i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ questa tecnologia dovrebbe pertanto espandersi all’obiettivo Ultra Wide, che attualmente è un obiettivo da 12 megapixel.

Ciò significa anche che i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ dovrebbero essere in grado di scattare foto ProRAW da 48 megapixel in modalità Ultra Wide. Queste foto conservano più dettagli nel file immagine, garantendo una maggiore flessibilità per le modifiche e la possibilità di essere stampate in grandi dimensioni.

Le voci su Weibo confermano la previsione già espressa dall’analista di Haitong International Securities, Jeff Pu: fu proprio lui ad affermare che Apple stava pensando di equipaggiare l’iPhone 16 Pro‌ con una fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel, aggiungendo anche il supporto per Wi-Fi 7.