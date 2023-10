L’iPhone 15 Pro Max è super veloce: +96% rispetto al 14 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max ha ottenuto un grande successo grazie alle sue caratteristiche tecniche ma anche per alcune particolarità molto apprezzate dagli utenti. Ad esempio, il top di gamma di Apple ha stabilito alcuni record per la velocità media di download con connessioni mobili nell’ultimo anno. Tuttavia, stando a quanto emerso nelle scorse ore, pare che l’iPhone 14 Pro Max verrà presto superato.

Stando al report fornito da Ookla, infatti, emerge che l’iPhone 15 Pro Max sarà decisamente più veloce in termini di prestazioni, arrivando quasi a sfiorare il 100% di velocità in più. Nel report viene fuori come gli smartphone più popolari negli Stati Uniti si siano classificati nel terzo trimestre del 2023 in termini di velocità di download/upload e latenza.

Nell’autunno del 2022 l’iPhone 14 Pro Max ha ottenuto il primo posto ma lo ha poi perduto a vantaggio del Galaxy S23 Ultra, che riusciva a guadagnare il primato con una velocità di download media di 161,86 Mbps.

Lo studio di Ookla riguardante iPhone 15 Pro e Pro Max rivela dei risultati piuttosto impressionanti. L’iPhone 15 Pro Max ha superato tutti gli altri dispositivi della lista con una velocità di download media di 251,37 Mbps, circa il 10% più veloce dell’iPhone 15 Pro. Rispetto ai 127,83 Mbps che l’iPhone 14 Pro Max ha registrato nel secondo trimestre di quest’anno, l’iPhone 15 Pro Max ha fornito una velocità di download media migliorata del 96,6%.

È difficile sapere esattamente quanto il miglioramento delle prestazioni di iPhone 15 Pro Max sia dovuto al dispositivo/hardware stesso, quanto derivi dai miglioramenti della rete e dall’effetto “early adopter” (quelli che hanno maggiori probabilità di acquistare l’ultimo iPhone di fascia alta hanno anche maggiori probabilità di avere connessioni mobili migliori). Tuttavia si tratta di un miglioramento impressionante che non fa altro che aumentare l’interesse per l’iPhone 15 Pro Max.