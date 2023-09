iPhone 15 Pro Max, dalle ‘torture’ di Zack spunta un problema

I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max sono dotati di una struttura in titanio e questo aspetto, almeno teoricamente, dovrebbe rendere i telefoni più durevoli rispetto ai loro predecessori realizzati in acciaio inossidabile. Apple ha lanciato questi nuovi prodotti solo da qualche giorno, pertanto non si possono ancora avere dettagli concreti sulla durabilità di questi nuovi iPhone. Tuttavia i primi report in merito non sono affatto promettenti.

Una serie di test di caduta effettuati in Australia hanno suggerito che l’iPhone 14 Pro è molto più robusto dell’iPhone 15 Pro. La conferma è arrivata grazie al solito Zack Nelson, che ha pubblicato un video sul suo canale YouTube JerryRigEverything in cui indica che l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere maneggiato con cura per evitare brutte sorprese.

Il display del telefono resiste molto bene ai graffi, mostrando segni visibili solo al livello Mohs 7. Il telaio in titanio è graffiabile ma il retro resta immune alle ‘torture’. Anche gli obiettivi della fotocamera sono molto resistenti ai graffi.

L’iPhone 15 Pro Max ha cinturini in titanio ma la struttura interna è in alluminio. Apple ha utilizzato un processo termo-meccanico per saldare insieme i due metalli. Inoltre il vetro posteriore del telefono è rimovibile: una mossa che dovrebbe facilitare la riparabilità.

Tuttavia, quando Zack ha piegato il telefono il vetro posteriore si è rotto quasi immediatamente. Uno scenario assolutamente inatteso, dato che la maggior parte dei telefoni, in particolare gli iPhone, resistono molto meglio di così nei test di piegatura. Molto probabilmente il vetro posteriore si rompe così facilmente perché il titanio ha una resistenza alla trazione maggiore dell’alluminio o forse perché non è elastico come l’alluminio, quindi è il vetro a sopportare tutta la pressione.

Un’altra possibilità è che il vetro modulare diventa più facile da rompere, poiché non è più fissato sul retro del telefono. L’unico lato positivo è che il vetro posteriore ora è più economico da riparare rispetto al passato.

Il problema al vetro posteriore è l’unica vera criticità emersa con i test del canale YouTube JerryRigEverything ai danni dell’iPhone 15 Pro Max.