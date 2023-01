Solo pochi anni fa, realizzare il sogno di diventare un DJ di successo poteva rivelarsi un’impresa decisamente complicata. Si tratta infatti di un sogno che richiede tante competenze ma anche un budget considerevole, destinato all’acquisto di attrezzature professionali che spesso possono venire a costare anche migliaia di euro. Fortunatamente, l’incessante avanzare della tecnologia ha fatto sì che oggi sia un po’ più facile farsi strada in questo mondo. Infatti, oggi gli aspiranti DJ hanno a propria disposizione diverse modalità per intraprendere la professione spendendo pochissimo, a volte addirittura gratuitamente. Esistono infatti tante app per cellulare e computer in grado di svolgere ciò che solo pochi anni fa richiedeva attrezzature costosissime e poco accessibili. Dopo aver visto le migliori cuffie, diamo un’occhiata a quali sono le migliori app per DJ gratuite.

Migliori app per DJ gratuite per Mac, iOS, Android e Windows: djay

Djay è una delle migliori app per DJ gratuite degli ultimi anni. Con un’interfaccia semplice, intuitiva e simile a una vera consolle, l’app consente di caricare la musica salvata sul dispositivo o di utilizzare l’infinito catalogo di Spotify: tuttavia, quest’ultima opzione è disponibile esclusivamente per chi è in possesso di un abbonamento Spotify Premium. Per poter utilizzare Djay occorre anche avere a propria disposizione una buona connessione a Internet.

Dai un'occhiata a Djay

Migliori app per DJ gratuite per Mac e iOS: MIXO

Il software di MIXO consente agli aspiranti DJ di condividere con altri utenti le proprie librerie di suoni. Quest’operazione può essere effettuata tra diversi device Mac, Windows, Linux, dispositivi mobili e cloud. Le sue capacità multipiattaforma consentono anche di trasferire le tracce tra Traktor, Rekordbox, Serato, Virtual DJ e altre piattaforme, e di gestire i set mentre a tuo piacimento mentre sei lontano dal tuo computer.

Dai un'occhiata a MIXO

Migliori app per DJ gratuite per iOS e Android: WeDJ

Sviluppato dai giganti del settore, WeDJ è un’app che consente a chi vuole intraprendere la strada di DJ di mixare comodamente dallo smartphone o, in alternativa, utilizzando un controller DJ (DDJ-200, DDJ-WeGO4, DDJ-WeGO3). L’app offre una moltitudine di funzionalità, tra cui quella di campionatore, crossfader, beat sync, loop e hot cue, oltre a tantissimi effetti di eco, riverbero e tanto altro per rendere i mix unici e originali.

Dai un'occhiata a WeDJ

Migliori app per DJ gratuite per iOS : DJ Player Pro

DJ Player Pro è un’app molto comoda e semplice da utilizzare, che consente di mixare direttamente dal telefono o dal tablet. Ovviamente l’applicazione può essere connessa anche all’attrezzatura professionale. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, DJ Player Pro si presenta come una delle app più user-friendly in assoluto, che consente di configurare facilmente i mix, anche senza avere particolari competenze in materia.

Dai un'occhiata a DJ Player Pro

Migliori app per DJ gratuite per Windows, Linux e Mac : Mixxx

Mixxx è un’altra ottima app per DJ gratuita, che offre ai principianti l’opportunità di imparare l’arte del mixing servendosi di un’interfaccia user-friendly e di comandi molto semplici. Si tratta di un’app oper source adatta sia ai principianti che ai DJ esperti. Inoltre, sarà possibile connettere l’app anche al giradischi e di mixare i vinili con una grande varietà di effetti.

Dai un'occhiata a Mixxx