L'Astrofotografia arriva su più telefoni Galaxy: la mossa di Samsung

Tra le funzionalità più interessanti dei Galaxy S23, ufficializzati il 1 febbraio da Samsung nell'evento Unpacked, spicca sicuramente l'Astrofotografia, una modalità che sta già riscuotendo grande successo tra i fan del colosso di Seul.

Come sanno bene i possessori di uno dei nuovi telefoni Samsung, l'Astrofotografia è una modalità che consente di scattare foto delle stelle e del cielo utilizzando lunghi tempi di esposizione: la nuova funzione era stata già introdotta sulla serie Galaxy S22 tramite l'app Expert RAW di Samsung, ma con la nuova serie Galaxy S23 è stata aggiunta l'opzione per realizzare video astro-hyperlapse.

Fin qui tutto bene, anche se gli utenti Samsung si aspettavano che l'aggiornamento One UI 5.1 introducesse la funzionalità anche ad alcuni telefoni un po' più datati. Al momento non è ancora così, ma sembra che l'Astrofotografia arriverà molto presto anche su altri dispositivi targati Samsung. Secondo quanto riportato anche da SamMobile, infatti, la società sudcoreana sta preparando degli aggiornamenti per quasi tutti i top di gamma degli ultimi tre anni, incluso il Galaxy S20 Ultra del 2020, proprio per fare in modo che la modalità di Astrofotografia dell'app Expert RAW arrivi a più utenti possibili.

Sulla funzione Astro Hyperlapse resta però qualche dubbio, dato che non è detto che arrivi sui flagship precedenti al Galaxy S23. Per quanto riguarda invece la modalità Astrofotografia, dovremmo vederla presto su Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4.

Con l'aggiornamento One UI 5.1 l'azienda ha aggiunto diversi miglioramenti in termini di funzionalità della fotocamera, facilità d'uso e modifica di immagini e video. L'app Fotocamera consente di passare facilmente all'app Expert RAW, ma anche di scegliere tra diverse tonalità di colore per i selfie e ritagliare oggetti dalle immagini con una prolungata pressione sugli stessi. Samsung ha inoltre migliorato le funzionalità di rimasterizzazione delle immagini, oltre alla rimozione delle ombre e dei riflessi.