Galaxy S22, arriva l'astrofotografia: Samsung aggiorna Expert RAW

I telefoni Samsung della serie Galaxy S22, in particolare il Galaxy S22 Ultra, sono già considerati tra i migliori telefoni in circolazione in termini di qualità fotografica. Lo scorso anno l'azienda di Seul ha introdotto un'app chiamata Expert RAW per garantire agli appassionati di foto un maggiore controllo sulle fotocamere per immagini di livello professionale. L'obiettivo di Samsung è quello di migliorare ulteriormente la fotocamera del Galaxy S22 ed è per questo che la società sudcoreana ha lanciato due nuove modalità per l'applicazione: Astrofotografia e Multi-Exposure.

La serie Galaxy S22 dispone di configurazioni della fotocamera multi-sensore ad alta risoluzione: tuttavia, l'app della fotocamera predefinita potrebbe essere sufficiente per l'utente medio ma gli appassionati potrebbero volere qualcosa in più. È qui che entra in gioco l'app Expert RAW, che può ora avvalersi di due nuove funzionalità, anche se in versione beta e disponibili solo per i possessori di Galaxy S22 che hanno scaricato One UI 5.0 basata su Android 13.

La fotografia astronomica o astrofotografia è stata introdotta per la prima volta da Google nel 2019 e consente di scattare immagini del cielo notturno: il suo funzionamento consiste nel prendere immagini a esposizione multipla e combinarle insieme. Senza una modalità dedicata bisogna muoversi tra le impostazioni e avere ampie capacità di editing per realizzare scatti di astrofotografia.

Il Galaxy S22 ha una modalità notturna ma non riesce comunque a garantire immagini dettagliate del cielo notturno. Per questo Samsung ha deciso di aggiornare l'app Expert RAW per consentire agli utenti di scattare immagini nitide di stelle, nebulose e tutto ciò che caratterizza il cielo di notte.

Tutto quello che bisogna fare è attivare la guida Sky per individuare la posizione di "costellazioni, sistemi solari, gruppi di stelle e nebulose": la fotocamera utilizzerà quindi la tecnologia di segmentazione AI avanzata e l'elaborazione multi-frame per scattare foto in un determinato periodo di tempo. Va tenuto presente che per l'astrofotografia sarà necessario disporre di un treppiede.

Per i più artistici Samsung ha introdotto anche una nuova funzione Multi-Exposure che consente di fare clic su più foto contemporaneamente e di sovrapporle in una. L'esposizione è la quantità di luce che raggiunge il sensore della fotocamera: una tecnica fotografica a esposizione multipla sovrappone esposizioni multiple per creare un'immagine finale. La nuova funzione di Samsung è l'ideale per coloro che vogliono aggiungere un tocco creativo alle proprie immagini.

È possibile accedere alle versioni beta di Astrofotografia e Multi-Exposure recandosi nella sezione Foto speciali che si trova nel menu Impostazioni dell'app Expert RAW.