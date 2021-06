iPhone 6S e 6S Plus riceveranno iOS 15

iPhone 6S e 6S Plus sono stati lanciati nell’ormai lontano settembre del 2015 con a bordo iOS 15. Quest’anno, 6 anni dopo, riceveranno un ulteriore aggiornamento ad iOS 15.

Solo due giorni fa parlavamo del nuovo aggiornamento ad iOS 15 e delle interessanti novità che andrà ad introdurre dopo la presentazione del WWDC21. Naturalmente tutti gli iPhone di ultima generazione verranno aggiornati ed iOS 15 sarà esteso a ritroso fino ad iPhone 6S e 6S Plus e alla prima generazione di iPhone SE. La notizia è davvero incredibile se pensiamo che con questo arriviamo a 6 anni di aggiornamenti, un tempo davvero memorabile per il mondo degli smartphone.

Ma l’aggiornamento non sarà obbligatorio, gli utenti potranno infatti decidere di non procedere con l’aggiornamento e rimanere su iOS 14 che però non sarà abbandonato e continuerà a ricevere patch di sicurezza per correggere eventuali bug o falle.

Questa politica conferma la bontà di Apple nel mantenere aggiornati i propri prodotti e la pone sul podio dei produttori tech per quanto riguarda i firmware update. A tenere testa ad Apple sembrano esserci al momento solamente Google con i device Pixel e Samsung con i top di gamma.

Purtroppo la situazione nel mondo Android non è delle migliori e sono molto i producer di smartphone ad abbandonare i prodotti dopo un anno dal rilascio sul mercato.