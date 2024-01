iPhone 16 (e 17), grandi miglioramenti per la fotocamera

I fan di Apple sanno bene che quando un’indiscrezione arriva dall’analista di TF International Ming-Chi Kuo può essere considerata di sicuro affidamento. Proprio Kuo sta facendo riferimento in queste ultime ore a un aggiornamento della fotocamera FaceTime frontale per la serie iPhone 17 del prossimo anno. In un post sul blog, Kuo prevede un aumento delle entrate nei prossimi uno o due anni per Genius, la società principale fornitore di Apple per l’obiettivo utilizzato sulla fotocamera FaceTime dell’iPhone.

Uno dei motivi di questa espansione così importante di Genius è l’aggiornamento della fotocamera frontale della linea iPhone 17 dagli attuali 12 MP, previsti anche per la serie iPhone 16 (che la Mela presenterà a settembre 2024, ndr), a 24 MP. La fotocamera FaceTime utilizzerà anche un obiettivo a sei elementi sull’iPhone 17 rispetto all’obiettivo a cinque elementi utilizzato per l’obiettivo che abbiamo visto sulla serie iPhone 15 e che vedremo anche sugli iPhone 16.

Questa soluzione dovrebbe consentire ad Apple di migliorare la qualità delle chat video utilizzando la fotocamera FaceTime, nonché la qualità delle immagini scattate o registrate utilizzando la fotocamera.

Con lo schermo da 6,3 pollici previsto per l’iPhone 16 Pro di quest’anno è molto probabile che lo zoom periscopico del tetraprisma compaia anche su questo telefono oltre che sull’iPhone 16 Pro Max. Mentre Largan rimane il principale fornitore di lenti periscopiche per iPhone, Genius fornisce anche lenti periscopiche ai due modelli della serie iPhone 16 Pro: la spedizione dovrebbe cominciare alla fine del secondo trimestre di quest’anno o all’inizio del terzo trimestre.

L’azienda sarà anche il fornitore esclusivo dell’obiettivo ultra-wide per la serie iPhone 16 Pro di quest’anno, che sarà aggiornato a 48 MP con una dimensione pixel di 0,7um e una dimensione del sensore di 1/2,6″.​