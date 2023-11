iPhone 15, velocità super nelle prestazioni 5G: miglioramento netto

Quando Apple ha presentato ufficialmente gli iPhone 15 lo scorso settembre si è soffermata anche sulla presenza del chip modem X70 di Qualcomm, assicurando che sarebbe stato in grado di garantire velocità 5G più elevate rispetto al chip modem X65 dei modelli iPhone 14.

In effetti, stando ai test condivisi da Ookla, le velocità di download sono notevolmente migliorate. Utilizzando i dati raccolti dal suo Speedtest online per misurare la velocità di connessione, Ookla è stata in grado di determinare che i modelli ‌iPhone 15‌ supportano velocità di download 5G fino al 54% più rapide rispetto alle velocità di download disponibili sui modelli ‌iPhone 14‌.

Rispetto alla generazione precedente, ‌iPhone 15‌ Plus ha fatto registrare un miglioramento della velocità di download del 54%; iPhone 15‌ ha avuto invece una velocità di download migliore del 45%, iPhone 15 Pro Max è stato più veloce del 27% e ‌iPhone 15 Pro‌ ha avuto una velocità di download migliore del 25%.

I risultati resi noti da Ookla confermano che i modelli ‌iPhone 15‌ hanno le velocità di download più elevate tra tutti i dispositivi Apple e Samsung testati. Le velocità di download medie su ‌iPhone 15 Pro‌ Max erano di 285 Mb/s, e gli altri iPhone non erano molto indietro.

L’‌iPhone 15‌ ha avuto la velocità di download media più lenta della nuova serie Apple, pari a 249 Mb/s, ma è comunque riuscito a superare gli ultimi smartphone Samsung, tra cui i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

I dati di Ookla riguardano le velocità di download negli Stati Uniti ma i miglioramenti sono stati netti in molti altri Paesi, compresi quelli europei.