iPhone 15 Pro, problemi con il display: nuove voci su ritardi

Nella giornata di ieri era cominciata a circolare la notizia di un possibile slittamento a ottobre degli iPhone 15. Un ritardo che probabilmente non ci sarà, ma stando a quanto emerso nelle ultime ore Apple starebbe incontrando delle difficoltà con la produzione di display per iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Pertanto, al momento del lancio, i telefoni disponibili potrebbero essere meno del previsto.

Le voci suggeriscono che le cornici di ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max saranno più sottili rispetto a quelle dei modelli iPhone 14 Pro, ed è proprio questo aspetto che sta creando problemi.

Secondo quanto riportato dal sito The Information, i fornitori di Apple stanno utilizzando un nuovo processo di produzione del display per ridurre le dimensioni della cornice e ciò sta causando problemi con i display realizzati da LG Display. Apple ha avuto un problema simile con l’aumento delle dimensioni del display dell’Apple Watch Series 7 nel 2019: non a caso quel dispositivo è stato lanciato in ritardo di circa un mese.

I display LG non superano i test di affidabilità durante un processo in cui il display viene fuso con il guscio metallico. Apple sta modificando il design del display LG in modo che possa superare i test. Il sito The Information tranquillizza i fan, sostenendo che Apple non ritarderà il lancio di ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max: tuttavia sale la probabilità che ci siano meno unità disponibili al momento del lancio. Il problema di produzione andrà a interessare soprattutto l’iPhone 15 Pro‌ Max.

Non è la prima volta che si verifica la carenza di almeno un modello di iPhone. In passato i fan di Apple hanno atteso anche mesi prima che la Mela aumentasse la produzione e riuscisse così a soddisfare la domanda. Chiaramente questa problematica può influire negativamente sugli introiti previsti dall’azienda di Cupertino.