iPhone 15 a ottobre: il possibile ritardo preoccupa i fan di Apple

I fan di Apple non aspettano altro che il mese di settembre per conoscere ogni dettaglio sugli iPhone 15, ma proprio in queste ultime ore è cominciata a circolare una notizia molto preoccupante. Secondo quanto riferito da un analista della Bank of America, Wamsi Mohan, Apple starebbe ragionando sull’ipotesi di far slittare la presentazione dei nuovi melafonini a ottobre.

Pur non essendo uno dei leaker più famosi, Mohan aveva previsto correttamente il ritardo del lancio sul mercato della serie iPhone 12 nel 2020, quando Apple ha subito interruzioni della catena di fornitura a causa della pandemia di COVID-19.

Mohan sostiene che alcuni controlli della catena di approvvigionamento avrebbero avvisato di possibili ritardi, che tuttavia non dovrebbero superare qualche settimana. Se l’iPhone 15 arriverà sui mercati a ottobre la Mela sarà costretta a registrare un calo del flusso di entrate a settembre, tradizionalmente uno dei mesi più importanti per la società di Cupertino.

Al momento l’ipotesi di un ritardo nella presentazione degli iPhone 15 viene fornita solo da Wamsi Mohan. Finora, infatti, nessun altro leaker ha detto nulla a riguardo. Apple Insider fa anche notare che la produzione delle unità di iPhone 15 è già iniziata. Apple di solito sceglie il secondo martedì di settembre per rivelare i suoi nuovi iPhone, che vengono poi lanciati dieci giorni dopo (sempre di venerdì, ndr). In passato ci sono state alcune eccezioni: oltre all’iPhone 12, già citato, l’iPhone 14 dello scorso anno è stato presentato il primo martedì di settembre.

La serie di iPhone 15 sarà composta da iPhone 15 ‘standard’, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tutti i dispositivi arriveranno con la Dynamic Island rielaborata e una porta USB Type-C invece del connettore Lightning. Inoltre, le voci affermano che Apple aumenterà in modo significativo le dimensioni della batteria su tutti i dispositivi.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzeranno l’Apple A16 Bionic (il chip dell’anno scorso, ndr), mentre l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max dovrebbero adottare il chip Apple A17 Bionic da 3 nm di nuova generazione.