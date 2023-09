iPhone 15 Pro e Pro Max saranno più leggeri e più corti

Manca ormai solo un giorno alla presentazione ufficiale degli iPhone 15, che verranno presentati domani durante l’evento Wonderlust. In queste ultimissime settimane prima della fatidica data del 12 settembre sono trapelate molte indiscrezioni sui nuovi modelli di Apple e anche nelle scorse ore è spuntata qualche novità molto interessante.

Come riporta anche il sito MacRumors, è molto probabile che iPhone 15 Pro e Pro Max abbiano un telaio in titanio: questo aspetto potrebbe rendere entrambi i dispositivi più leggeri dei loro predecessori, poiché il titanio è più leggero dell’acciaio inossidabile. Quasi certamente saranno caratterizzati da titanio di grado 5, noto per le sue proprietà di resistenza alla corrosione.

Il reporter Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato che il nuovo materiale renderà i telefoni fino al 10% più leggeri rispetto ai modelli della generazione attuale. Una miglioria che i fan della Mela accoglieranno con piacere, dato che l’iPhone 14 Pro e il modello Pro Max – entrambi telefoni eccellenti – possono essere difficili da tenere in mano a causa del loro peso.

Secondo quanto emerso nell’ultimo report l’iPhone 15 Pro peserà 188 grammi, pertanto sarà 18 grammi più leggero dell’iPhone 14 Pro (che pesa 206 grammi, ndr). Il telefono misurerà 146,6 mm x 70,6 mm x 8,25 mm, il che significa che sarà leggermente più corto e più stretto dell’iPhone 14 Pro – che misura 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm – ma un po’ più spesso.

Allo stesso modo, l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere 19 grammi più leggero dell’iPhone 14 Pro Max (221 grammi contro 240 grammi), ma potrebbe essere leggermente più corto, meno largo e anche in questo caso un pochino più spesso (159,9 mm x 76,7 mm 8,25 mm rispetto a 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm).

Nonostante il maggiore spessore, l’iPhone 15 Pro potrebbe essere più comodo da tenere in mano rispetto all’iPhone 14 Pro: il segreto sta nel vetro posteriore, che dovrebbe curvarsi leggermente ai bordi. Inoltre il telefono dovrebbe arrivare con cornici dello schermo più sottili.