iPhone 15 Pro e Pro Max avranno 8 GB di RAM: arriva la conferma

I prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple, che verranno presentati ufficialmente tra pochi giorni, avranno le stesse opzioni di capacità di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB dei modelli iPhone 14 Pro. E’ quanto riportato nelle scorse ore dalla società di ricerca taiwanese TrendForce, che ha tenuto anche a precisare come entrambi i modelli di iPhone 15 Pro potranno contare su 8 GB di RAM: si tratta di un importante aumento rispetto ai 6 GB dei modelli iPhone 14 Pro.

I modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus continueranno invece ad avere 6 GB di RAM, sempre stando a quanto riportato da TrendForce. Una maggiore RAM può contribuire a migliorare le prestazioni, in particolare per il multitasking, ed è per questo che la novità relativa ai modelli Pro stuzzica molto i fan di Apple.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero essere dotati di una porta USB-C (viene quindi abbandonata la porta Lightning) e della tecnologia Dynamic Island, senza dubbio tra le novità della Mela più apprezzate negli ultimi tempi. Sempre stando ai rumors il colosso di Cupertino dovrebbe poi introdurre molte funzionalità aggiuntive per i modelli Pro, tra cui una nuova cornice in titanio, un pulsante Action personalizzabile, un eccellente chip A17 Bionic, il supporto Wi-Fi 6E, un obiettivo periscopico con zoom ottico fino a 6x su Pro Max e molto altro ancora.

Come accennato, la Mela svelerà la nuova serie iPhone 15 in un evento previsto per martedì 12 settembre che prende il nome di Wonderlust. I fan di Apple potranno seguire la diretta streaming dell’evento su diversi canali, tra cui YouTube, il sito Web di Apple e l’app Apple Events per Apple TV. Assieme agli iPhone 15 verranno presentati anche iOS 17, Apple Watch 9 e l’Apple Watch Ultra di seconda generazione.