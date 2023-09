iPhone 15 Pro con 8 GB di RAM e 1 TB di storage: gli ultimi rumors

Il grande giorno è arrivato e tutti i fan di Apple non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli dei nuovi iPhone 15, che verranno presentati quest’oggi nel corso dell’evento Wonderlust. Anche in queste ultime ore che precedono l’evento continuano ad arrivare indiscrezioni sugli aspetti principali di questi nuovi telefoni. Ad esempio, per quanto riguarda lo spazio di archiviazione e la RAM del prossimo iPhone 15 Pro sono appena giunte notizie precise.

L’autorevole sito MacRumors ha infatti confermato che Apple ha testato quattro configurazioni di archiviazione per ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max, vale a dire 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Per quanto riguarda la RAM, MacRumors ha appreso che la società del CEO Tim Cook prevede di utilizzare la DRAM LPDDR5 per l’‌iPhone 15 Pro‌, lo stesso tipo di RAM presente nei top di gamma dello scorso anno. Sono state testate due configurazioni RAM, ovvero 6 GB e 8 GB, con la RAM fornita dalle seguenti società: SAMSUNG, Micron e SK Hynix.

Al momento non è chiaro quale di queste due configurazioni RAM sia stata scelta dalla Mela per le unità finali di produzione di massa. Una possibile spiegazione è che la RAM varierà a seconda della capacità di archiviazione del telefono: i modelli con capacità di archiviazione più elevata potranno contare su 8 GB di RAM anziché 6 GB. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da TrendForce, Apple garantirà 8 GB di RAM sull’‌iPhone 15 Pro‌, pertanto non è da escludere che la Mela abbia deciso di rinunciare alla configurazione da 6 GB.

Oltre alla RAM, l’‌iPhone 15 Pro‌ utilizzerà un SoC A17 aggiornato, realizzato utilizzando il nuovo processo di produzione a 3 nm di TSMC. L’A17 dovrebbe disporre di un core GPU aggiuntivo che permetterà di godere di prestazioni grafiche migliori. Inoltre, i core prestazionali presenteranno una velocità di clock aumentata di 3,70 GHz rispetto ai 3,46 GHz dell’A16.

Tra gli altri miglioramenti previsti per ‌l’iPhone 15 Pro‌ vale la pena sottolineare il nuovissimo telaio in titanio e la porta USB-C, senza dimenticare l’obiettivo zoom periscopico per l’iPhone 15 Pro‌ Max.