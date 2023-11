iPhone 14, SOS Emergenze via Satellite gratuito per un altro anno

Ottime notizie per tutti i possessori di iPhone 14. Apple ha infatti appena annunciato che SOS Emergenze via Satellite, una delle funzionalità più apprezzate tra quelle lanciate di recente dalla Mela, resterà gratuita per altri due anni a partire da oggi o al momento dell’attivazione di qualsiasi modello di ‌iPhone 14‌.

La Mela afferma che la prova gratuita sarà estesa per gli utenti di ‌iPhone 14‌ che hanno attivato il proprio dispositivo in qualsiasi paese che supporti SOS Emergenze via Satellite prima delle 00:00 (ora del Pacifico, ndr) del 15 novembre 2023.

“SOS di emergenza via satellite ha contribuito a salvare vite umane in tutto il mondo – ha affermato Kaiann Drance, vicepresidente Worldwide iPhone Product Marketing di Apple – Da un uomo che è stato salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo a Los Angeles, agli escursionisti dispersi ritrovati sugli Appennini in Italia, continuiamo a sentire storie di nostri clienti che sono in grado di connettersi con i soccorritori e non avrebbero potuto farlo senza questa funzionalità”.

Anche lo scorso giugno SOS Emergenze via Satellite ha salvato un’escursionista in California, a ulteriore dimostrazione dell’efficacia di questo servizio.

“Siamo davvero felici che gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 possano usufruire gratuitamente di questo servizio rivoluzionario per altri due anni”, ha poi aggiunto Drance.

Disponibile su tutti i modelli ‌iPhone 14‌ e iPhone 15, la funzionalità consente agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza via satellite anche quando la copertura cellulare e Wi-Fi non è disponibile. Inoltre gli utenti possono anche condividere la propria posizione via satellite nell’app Dov’è.

La società del CEO Tim Cook sostiene che è possibile inviare e ricevere messaggi in soli 15 secondi quando il meteo è sereno. Agli utenti viene richiesto di completare un breve questionario con informazioni vitali: l’interfaccia mostra quindi agli utenti dove puntare il proprio iPhone in cielo per connettersi e inviare il messaggio iniziale. Questo messaggio include le risposte dell’utente al questionario, la posizione, l’altitudine, il livello della batteria dell’‌iPhone‌ e le informazioni sull’ID medico, se impostate.

La Mela avverte che il fogliame o altri ostacoli possono far sì che i messaggi di emergenza richiedano più tempo per l’invio (in alcuni casi non si riesce proprio a inviarli): inoltre la connettività satellitare potrebbe non funzionare in luoghi al di sopra di 62° di latitudine, come le zone settentrionali del Canada e dell’Alaska.