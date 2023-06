iPhone 14, Emergency SOS salva un’escursionista

Il mese scorso un gruppo di adolescenti della California del Sud che si erano persi in un canyon della loro zona sono stati recuperati grazie alla connettività satellitare messa a disposizione dall’iPhone 14. Non è il primo ritrovamento di questi mesi riuscito grazie all’SOS di emergenza via satellite, funzionalità introdotta dalla Mela proprio con i modelli di iPhone 14 lanciati a settembre 2023.

La funzionalità, introdotta anche in Italia lo scorso marzo, ha mostrato nuovamente tutto il proprio potenziale lo scorso weekend, quando ha permesso di salvare un’escursionista ferita. Come riportato da ABC7, Juana Reyes stava facendo un’escursione in una parte remota delle Trail Canyon Falls, nella foresta nazionale di Angeles, in California, quando è rimasta vittima di un incidente.

Una parte del sentiero è venuta giù, causandole la rottura di una gamba. Juana Reyes e le persone che si trovavano con lei non avevano un servizio cellulare, ma fortunatamente la donna era in possesso di un ‌iPhone 14‌. “Per fortuna, il mio telefono ha quella funzione satellitare SOS a cui sono riuscita a connettermi”, ha detto l’escursionista.

La sezione per le operazioni aeree dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles è riuscita a raggiungere Juana Reyes dopo aver ricevuto una chiamata satellitare. L’escursionista è stata portata in salvo tramite un elicottero.

Second quanto affermato dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, nel corso dell’anno sono stati effettuati tre salvataggi grazie alla preziosa funzionalità dell’iPhone 14, uno dei quali nella stessa area dove è stato effettuato l’intervento per recuperare l’escursionista ferita.