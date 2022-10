iPhone 14 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra: quale acquistare?

Apple ha presentato la serie iPhone 14 solo pochi giorni fa, accendendo l’entusiasmo dei fan. I nuovi modelli, in particolare quelli Pro, racchiudono molte nuove funzionalità, tra cui una modalità di visualizzazione sempre attiva, una tacca detta a isola dinamica con una forma innovativa, un sensore della fotocamera principale da 48 MP e altro ancora. La serie è disponibile per il preordine dal momento del tanto atteso annuncio e alcuni rapporti recenti indicano che iPhone 14 Pro Max è il modello che ha più di tutti catturato l’attenzione dei consumatori.

Il Galaxy S22 Ultra di Samsung è un altro dispositivo disponibile allo stesso prezzo di un iPhone 14 Pro Max, che si pone dunque come principale competitor del dispositivo Apple. Il nuovo smartphone del produttore coreano comprende molte caratteristiche e specifiche comparabili, rendendolo un più che degno concorrente di iPhone 14 Pro Max.

In questo articolo dunque, andremo a fare un confronto diretto tra i due dispositivi mobile del momento.

iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra: design a confronto

A partire dal design, l’iPhone 14 Pro Max sembra ancora simile al suo predecessore, almeno dal retro. Le linee squadrate e le guide laterali in acciaio inossidabile, con protezione Ceramic Shield sulla parte anteriore e posteriore, sono le principali caratteristiche del dispositivo Apple. Le maggiori modifiche rispetto al passato includono un paio di nuovi colori e un array di fotocamere ancora più grande che ospita il nuovo sensore primario da 48 MP, ma di questo parleremo più avanti.

Sul fronte, è una storia completamente diversa. Apple si è sbarazzata della tacca su iPhone 14 Pro e lo smartphone viene fornito con una soluzione a isola dinamica in alto. La nuova tacca apre la strada a nuovi modi di interagire con gli iPhone e permettendo agli utenti di controllare avvisi, notifiche e altre attività importanti.

Passando al Galaxy S22 Ultra, lo smartphone premium di Samsung non ha il design Contour Cut come gli altri smartphone della serie S22. Invece, presenta una parte superiore e inferiore piatta con curve pesanti sui lati: una soluzione che è stata vista per la prima volta nel Galaxy Note 20 Ultra. Non esiste un modulo telecamera separato e, invece, ogni singolo sensore sporge dalla parte posteriore, formando un piccolo gruppo nell’angolo in alto a sinistra.

Proprio come l’iPhone 14 Pro Max, Samsung ha conferito al vetro posteriore Gorilla Glass Victus Plus una finitura sfumata, che contrasta con un tono lucido sui binari di metallo. Passando alla parte anteriore, il Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato anche di un piccolo foro che ospita la sua fotocamera selfie. Tuttavia, non viene fornito con funzionalità interattive come la nuova tacca di iPhone 14 Pro Max.

Nota bene: prima di passare al reparto display, vale la pena sottolineare che entrambi gli smartphone sono dotati di resistenza alla polvere e all’acqua IP68.

Display

Portando il confronto sui display, Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di un ampio schermo da 6,8 pollici. In confronto, iPhone 14 Pro Max presenta un pannello da 6,7 ​​pollici, dunque leggermente più piccolo. Nonostante la nuova tacca a isola dinamica, il Samsung Galaxy S22 Ultra vanta un rapporto schermo-corpo più elevato, pari al 90,2%.

Entrambi gli smartphone sono dotati di pannelli OLED con ottimi rapporti di contrasto, frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, alta risoluzione e luminosità sufficiente per rendere l’utilizzo all’aperto alquanto agevole. Poiché il pannello ora può scendere fino a 1 Hz, Apple ha finalmente aggiunto la modalità sempre attiva all’iPhone 14 Pro Max. Questa funzionalità, d’altra parte, è disponibile da tempo sugli smartphone di punta Samsung.

Samsung Galaxy S22 Ultra vanta anche il supporto per la S-Pen. Se stai cercando funzionalità di produttività e vuoi sfruttare al massimo il display del tuo smartphone, Samsung Galaxy S22 Ultra è la scelta indubbia. Ma se è la qualità complessiva del display che stai cercando, entrambi i telefoni non deluderanno.

Processore

Apple ha guidato l’evoluzione dei chipset negli ultimi anni e, l’A16 Bionic trovato sull’iPhone 14 Pro Max, amplia ulteriormente il divario con la concorrenza. Apple promette prestazioni della CPU fino al 40% migliori rispetto alle sue controparti Android e anche la GPU è migliorata rispetto ai modelli precedenti. L’A16 Bionic è inoltre dotato di un nuovo motore neurale a 16 core in grado di eseguire quasi 17 trilioni di operazioni al secondo, con conseguenti migliori capacità legate all’intelligenza artificiale.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha anch’esso un potente SoC, anche se la tua esperienza può variare a seconda che il tuo telefono utilizzi un chipset di Qualcomm o uno di Samsung. Nonostante alcune prime segnalazioni di surriscaldamento e prestazioni lente, Samsung ha (per lo più) corretto tutti i bug dell’S22 Ultra e il telefono ora funziona senza intoppi.

In ogni caso, puoi stare tranquillo: non noterai molta differenza tra le prestazioni dell’iPhone 14 Pro Max e del Samsung Galaxy S22 Ultra nell’uso quotidiano, ed entrambi gli smartphone saranno in grado di gestire facilmente qualsiasi attività tu svolga con loro.

Telecamera

Con iPhone 14 Pro Max, Apple ha finalmente raggiunto i suoi concorrenti Android poiché il suo dispositivo ora è dotato di un sensore da 48 MP. Il melafonino in questione dispone inoltre di un obiettivo ultragrandangolare e teleobiettivo migliore rispetto all’ultima generazione.

Apple promette un salto multiplo nelle prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione, grazie ai nuovi sensori e al motore di fotografia computazionale all’avanguardia. Detto ciò, non è possibile sbilanciarsi più di tanto senza poter provare ancora con mano le potenzialità di questo telefono.

D’altra parte, il Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di una fotocamera principale da 108 MP. Samsung, proprio come Apple, sta utilizzando la tecnologia pixel-binning sul sensore principale per sfornare immagini da 12 MP. Lo stesso è accoppiato con un sensore ultra grandangolare da 12 MP e una coppia di teleobiettivi da 10 MP, ciascuno con diversi livelli di zoom ottico.

Batterie

Sono finiti i giorni in cui gli utenti di iPhone avevano bisogno di portare i caricabatterie sempre con loro. La maggior parte dei dispositivi Apple moderni, in particolare i modelli Pro Max, offrono un’eccellente durata della batteria nonostante siano dotati di un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Anche se non abbiamo ancora conoscenza delle dimensioni esatte della batteria di iPhone 14 Pro Max, ci aspetteremmo risultati simili o quasi identici a quelli di iPhone 13 Pro Max. C’è la possibilità che la batteria sia leggermente migliore, ma è troppo presto per dirlo.

Il Galaxy S22 Ultra, d’altra parte, è dotato di una soluzione che offre 5000 mAh, capace di durare per un’intera giornata di utilizzo. Vanta una velocità di ricarica maggiore di 45 W, che secondo Samsung può caricare il dispositivo dallo 0 al 100% in circa un’ora. Simile a iPhone 14 Pro Max, Galaxy S22 Ultra dispone anche di una ricarica wireless da 15 W. Vanta anche il supporto per la ricarica wireless inversa, utilizzando la quale puoi caricare i accessori compatibili con Qi, come i Galaxy Buds 2 dell’azienda, semplicemente posizionandoli sul retro del telefono.

Conclusioni

Al momento non è ancora possibile provare con mano il 14 Pro Max e dunque non si possono trarre conclusioni definitive. A prescindere da ciò, è evidente come si tratti di due prodotti di alto profilo, in grado di soddisfare perfettamente gli appassionati di tecnologia.

Con molta probabilità, la grossa differenza la faranno i gusti personali, con i fan di Apple più portati verso il 14 Pro Max e gli utenti Android più propensi al modello proposto da Samsung.

Fonte pocketnow.com