iPhone 14 Pro: cosa cambia con Risparmio energetico attivato

La modalità Risparmio energetico è una funzione a disposizione dei possessori di iPhone e iPad e permette di ottimizzare il consumo energetico quando la batteria presenta un livello di carica ridotto. Attivare questa funzione modifica in modo significativo il funzionamento degli iPhone e degli iPad, andando ad intervenire in modo profondo sulle varie funzionalità di iOS e iPadOS. Per questo motivo, tale opzione va attivata solo in alcuni contesti in quanto può modificare radicalmente l’esperienza d’uso.

I nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, che hanno debuttato sul mercato a settembre 2022, introducono alcuni elementi inediti nella gamma iOS, come ad esempio la Dynamic Island. Per questi due smartphone, quindi, la funzione Risparmio energetico presenta caratteristiche esclusive, andando ad ottimizzare il modo in cui iOS gestisce la poca energia rimasta all’interno della batteria. Chi acquista uno dei nuovi Pro di casa Apple, quindi, deve analizzare il modo in cui Risparmio energetico modifica il funzionamento del proprio smartphone.

Ecco, quindi, cosa succede quando si attiva la modalità Risparmio energetico su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max:

Cosa fa la funzione Risparmio energetico per gli iPhone

A chiarire, senza troppe possibilità di interpretazione, il funzionamento di Risparmio energetico in iOS (e iPadOS) è la breve descrizione della funzionalità in questione che è possibile leggere andando in Impostazioni > Batteria ed accedendo alla sezione in cui è possibile attivare questa modalità. Come chiarisce Apple, infatti, Risparmio energetico “riduce temporaneamente le attività svolte in background” permettendo un’ottimizzazione dei consumi energetici.

Da notare, inoltre, che andando in Impostazioni > Centro di Controllo > Personalizza > Risparmio energetico è possibile aggiungere un collegamento rapido a Risparmio energetico nel Centro di Controllo. Una volta attivata la funzione Risparmio energetico, l’icona della batteria degli iPhone, posta in alto sullo schermo, è caratterizzata dal colore giallo. Tale modalità si disattiva in modo automatico una volta che il livello di carica della batteria avrà raggiunto almeno l’80%.

L’attivazione di questa modalità interviene in vari modi e non solo a bloccare le attività in background. Si tratta, infatti, di una funzionalità particolarmente “invasiva” per il sistema operativo. Per un qualsiasi iPhone, infatti, questa modalità, una volta attivata, va a disattivare numerose funzionalità del sistema, modificando, in modo significativo, l’esperienza d’uso.

Una volta attivato Risparmio energetico, infatti, la frequenza di aggiornamento del display degli iPhone con ProMotion, come iPhone 14 Pro e Pro Max, viene limitata a 60 Hz. Anche la luminosità del display viene ridotta e viene attivato il blocco automatico dello schermo dopo 30 secondi. La funzione va a limitare anche alcuni effettivi visivi ed a mettere in pausa la sincronizzazione delle foto su iCloud oltre alla ricezione automatica delle mail. Sono bloccati anche gli aggiornamenti delle app in background.

Risparmio energetico non è l’unico metodo per migliorare la batteria degli iPhone. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono numerosi trucchi per risparmiare batteria su iPhone e, quindi, prolungarne l’autonomia di funzionamento. Un riepilogo completo in merito è disponibile nel video qui di sotto:

Cosa succede quando si attiva Risparmio energetico su iPhone 14 e 14 Pro Max

Attivare Risparmio energetico su iPhone 14 e 14 Pro Max consente di prolungare, in modo significativo, l’autonomia di funzionamento, riducendo il consumo energetico andando ad intervenire su vari elementi dello smartphone e modificando, almeno in parte, il comportamento del sistema operativo. Ecco, punto per punto, cosa cambia attivando questa modalità sui due iPhone:

Display: meno funzioni per contenere i consumi

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max presentano alcune caratteristiche esclusive e la modalità di Risparmio energetico si adatta a questi elementi per garantire un’ottimizzazione completa della batteria. L’attivazione di questa funzione interviene in modo significativo sul display andando a:

attivare la regolazione automatica della luminosità del display che , senza Risparmio energetico, può arrivare a 2000 nits; con la funzione per l’ottimizzazione della batteria attivata, la luminosità di picco del display viene sensibilmente ridotta

, senza Risparmio energetico, può arrivare a 2000 nits; con la funzione per l’ottimizzazione della batteria attivata, impostare il blocco automatico del display dopo 30 secondi di inutilizzo

dopo ridurre il refresh rate massimo del display a 60 Hz mantenendo però la regolazione dinamica della frequenza di aggiornamento fino ad un minimo di 1 Hz

del display a mantenendo però la della frequenza di aggiornamento fino ad un minimo di 1 Hz disabilitare alcune funzioni del pannello come l’HDR e l’Always-On Display

In questo modo, Risparmio energetico si assicura un contenimento dei consumi legati al display dello smartphone.

Prestazioni: frequenze più basse per A16 Bionic

Risparmio energetico interviene anche sul funzionamento del SoC, limitando le frequenze di funzionamento della CPU e della GPU e, quindi, riducendo le reali prestazioni dell’Apple A16 Bionic. Basta effettuare dei benchmark con Risparmio energetico attivato e ripeterli con Risparmio energetico disattivato per notare le differenze in termini di performance degli iPhone 14 Pro e Pro Max. L’ottimizzazione dei consumi comporta un netto taglio alle prestazioni.

La riduzione delle prestazioni degli iPhone 14 Pro con Risparmio Energetico attivato è compresa, in media, tra il 40% ed il 60%. Per un quadro più preciso sull’impatto effettivo di questa modalità di funzionamento sulle capacità degli smartphone di Apple è possibile dare un’occhiata ai benchmark realizzati da nerdschalk.com:

GeekBench con Risparmio energetico disattivato

CPU Benchmark: 1885 in Single Core e 5314 in Multi Core

Compute Benchmark: 15604 (Metal Score)

GeekBench con Risparmio energetico attivato

CPU Benchmark: 747 in Single Core e 3644 in Multi Core

Compute Benchmark: 12174 (Metal Score)

AnTuTu con Risparmio energetico disattivato

Overall Score: 919693

CPU Score: 222876

GPU Score: 415598

Memory Score: 138251

UI Score: 142968

AnTuTu con Risparmio energetico attivato

Overall Score: 569770

CPU Score: 125808

GPU Score: 238678

Memory Score: 115276

UI Score: 90008

In alcuni benchmark, le prestazioni sono più che dimezzate quando viene attivato Risparmio energetico. In altri, invece, il calo è ridotto. Questa funzione, quindi, interviene in modo profondo sulle frequenze di CPU e GPU per ottimizzare l’utilizzo dal punto di vista energetico. L’impatto reale di Risparmio energetico sul funzionamento di iPhone 14 Pro e Pro Max va valutato caso per caso in quanto è fortemente legato alle attività da svolgere.

Come cambiano le impostazioni del sistema operativo con Risparmio energetico

Risparmio energetico interviene in modo profondo sul funzionamento di iOS su iPhone 14 Pro e Pro Max. Questa modalità di funzionamento, infatti, condiziona vari aspetti del sistema operativo andando a limitare il refresh delle app in background che si aggiorneranno con frequenza molto minore e riducendo notevolmente le animazioni e il loro frame rate durante operazioni con lo switch tra le app o l’utilizzo di particolari gesture.

Cambia anche il modo in cui lo smartphone accede alla rete 5G (se disponibile). Con Risparmio energetico attivato, infatti, gli iPhone 14 Pro non accederanno alla rete 5G che comporta un dispendio energetico notevole. L’accesso al 5G avviene unicamente quando un’app del telefono avvia lo streaming di contenuti in alta qualità o il download di file di dimensioni elevate e, in assenza di una rete Wi-Fi, è necessario un collegamento rapido per completare l’operazione.

Con Risparmio energetico attivo, inoltre, cambia (anche se solo in minima parte, come confermano vari test) il comportamento della Dynamic Island, funzione che ha debuttato proprio con iPhone 14 Pro e Pro Max. Attivando l’ottimizzazione del consumo di batteria, infatti, si riduce leggermente la velocità delle animazioni che caratterizzano il funzionamento della Dynamic Island che, quindi, va ad incidere in modo inferiore sui consumi complessivi. Come anticipato in precedenza, inoltre, l’Always-on Display viene disabilitato.

La funzione di Risparmio energetico interviene anche su altri comportamenti del sistema operativo, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi e prolungare al massimo l’autonomia di funzionamento, senza penalizzare più di tanto le prestazioni e la possibilità di utilizzare lo smartphone al pieno delle sue possibilità. Con Risparmio energetico, infatti, iPhone 14 Pro registrerà le seguenti modifiche al sistema:

la funzione di auto play dei video (per le app compatibili) viene disabilitata

(per le app compatibili) viene il download in background degli aggiornamenti delle app viene disabilitato ed anche gli aggiornamenti software vanno in standby ; il sistema operativo, inoltre, interrompe l’installazione di aggiornamenti non appena la carica della batteria scende al di sotto del 50%

viene ed anche ; il sistema operativo, inoltre, interrompe l’installazione di aggiornamenti non appena la carica della batteria scende al di sotto del 50% iCloud continuerà a funzionare con la modalità Risparmio energetico con l’unica eccezione di Foto con la sincronizzazione di foto e video che viene messa in pausa ; il backup del telefono su iCloud, inoltre, viene eseguito solo quando il telefono è collegato al Wi-Fi e alla rete elettrica oltre che inattivo: di conseguenza, Risparmio energetico non influenza in alcun modo questa funzione

che viene ; il backup del telefono su iCloud, inoltre, viene eseguito solo quando il telefono è collegato al Wi-Fi e alla rete elettrica oltre che inattivo: di conseguenza, Risparmio energetico non influenza in alcun modo questa funzione il funzionamento delle app in background (sia di sistema che di terze parti) viene ridotto ; le app recupereranno le informazioni necessarie al funzionamento soltanto nel caso in caso di apertura

(sia di sistema che di terze parti) viene ; le app recupereranno le informazioni necessarie al funzionamento soltanto nel caso in caso di apertura se utilizzata, la funzione Hey Siri viene disabilitata

FAQ: Domande e risposte su Risparmio energetico

Come attivare la modalità Risparmio energetico su iPhone?

Questa modalità può essere attivata dal Centro di Controllo. Basta andare in Impostazioni > Centro di Controllo > Personalizza controlli per aggiungere Risparmio energetico al Centro di Controllo. A questo punto, per attivare la modalità è sufficiente premere l’icona della batteria presente tra i vari riquadri del Centro di Controllo del proprio iPhone.

Cosa cambia con risparmio energetico su iPhone?

La modalità Risparmio energetico interviene in vari modi sul comportamento di un iPhone andando a ridurre la luminosità e la frequenza di aggiornamento del display, le frequenze del SoC e mettendo in pausa o riducendo varie funzioni del sistema operativo (come gli aggiornamenti in background, l’uso del 5G e l’Always On).

La modalità Risparmio energetico modifica la percentuale di batteria?

No. La percentuale di batteria residua non viene modificata dall’attivazione di questa modalità che riduce il consumo energetico e, quindi, va a prolungare l’autonomia di funzionamento dello smartphone.

È possibile attivare Risparmio energetico in automatico?

Sì, basta creare un’automazione con l’app Comandi andando a selezionare il livello di batteria da raggiungere per attivare Risparmio energetico.