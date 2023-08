iPhone 14, che sconto su Amazon: lo paghi 200 euro in meno

Mancano ormai solo poche settimane al lancio ufficiale dei nuovi iPhone 15 e l’attesa dei fan di Apple diventa ogni giorno più frenetica. Tuttavia, come sanno bene i seguaci della Mela, i nuovi telefoni arriveranno sul mercato a prezzi non accessibili a tutti. Ecco perché sono ancora in molti a preferire qualche iPhone delle generazioni precedenti: magari proprio gli iPhone 14, che la società del CEO Tim Cook ha lanciato lo scorso anno e che sono interessati sempre più spesso da importanti sconti.

Proprio nelle scorse ore, infatti, è comparsa sul sito di Amazon un’offerta davvero super che riguarda l’iPhone 14. Lo sconto del 19% proposto dal sito del colosso dell’e-commerce consente di risparmiare la bellezza di 200 euro sull’acquisto del melafonino del 2022. Invece di 1.029 euro, infatti, gli utenti dovranno sborsare solo 829 euro per assicurarsi l’ottimo prodotto di Apple.

E’ certamente un affare da non lasciarsi scappare, tenendo conto delle ottime caratteristiche di questo dispositivo. L’iPhone 14 si presenta con un display da 6,1 pollici Super Retina XDR OLED con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e protezione Ceramic Shield. Ad alimentare questo prodotto troviamo l’A15 Bionic di Apple, un chip che garantisce prestazioni di livello assoluto. Il processore della Mela è abbinato a 6 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Venendo poi al comparto foto, sul retro dell’iPhone 14 sono presenti due fotocamere, entrambe da 12 MP. Anche sul davanti Apple ha piazzato una fotocamera da 12 MP. Completano il quadro la batteria da 3.279 mAh e il sistema operativo iOS 16, con compatibilità garantita per l’imminente iOS 17 (che arriverà preinstallato sugli iPhone 15).