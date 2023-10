2 anni con iPhone 13 Pro Max: ha senso nel 2023?

Nel corso degli anni ho sempre avuto il brutto vizio di cambiare iPhone ogni anno, sono passato quindi attraverso tutte le generazioni dei vari modelli andando ad acquistare sempre il modello con lo schermo più grande possibile. Sono un fedelissimo dei modelli Pro Max ormai da molto tempo, ma lo scorso anno per la prima volta ho deciso di non acquistare iPhone 14 Pro Max e di rimanere un altro anno in compagnia dell’ottimo iPhone 13 Pro Max da 256 GB che avevo acquistato, e naturalmente recensito, a fine 2021.

Dopo due anni di utilizzo, e con la forte intenzione di passare al 15 Pro Max, ho deciso di realizzare una recensione a lungo termine di iPhone 13 Pro Max col fine di capire se ha ancora senso acquistarlo a fine 2023, magari ricondizionato, e come si comporta rispetto ai modelli più recenti sui vari aspetti che impattano maggiormente nella vita di un utente medio: design, fotocamera, prestazioni e batteria. L’obiettivo è quindi quello di dare una valutazione ad iPhone 13 Pro Max a fine 2023 per capire se ha senso acquistarlo oggi o se è meglio puntare ai nuovi modelli.

La riprova di iPhone 13 Pro Max nel 2023

Il design è sempre lo stesso

Iniziamo a parlare del design e qui bisogna essere onesti: gli iPhone sono tutti uguali, che sia 12, 13, 14 o 15 lo stile e la costruzione sono sempre gli stessi. Si va bene, sugli iPhone 15 Pro c’è il titanio al posto dell’alluminio e i bordi sono leggermente più arrotondati, ma onestamente? Chi se ne frega! Tanto poi finiamo tutti ad usare l’iPhone con la cover e il design, la qualità costruttiva, i materiali di pregio e tutte le altre fantasmagoriche rifiniture passano in secondo piano e fra le mani ci resta un bel telefono ricoperto da silicone, plastica o pelle.

Resta il fatto che il design a mattoncino con i bordi squadrati è sicuramente uno dei più apprezzati ed azzeccati di sempre. Ero ben contento, già al tempo dell’iPhone 12 Pro Max, del ritorno alle vecchie linee che ricordavano gli iPhone 4. Ho sempre trovato questo design molto bello e piacevole dal punto di vista del design, ed infinitamente più elegante e bello rispetto agli inguardabili bordi arrotondati che abbiamo visto dall’X all’11.

Anche nel 2023 quindi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max non stonano in termini di design e risultano quasi indistinguibili rispetto ai modelli di ultima generazione, se non per i blocchi fotografici di dimensioni inferiori.

Notch VS Dynamic Island

Certamente uno sguardo più attento potrebbe facilmente notare la differenza principale fra 13 Pro Max e successivi: la presenza del notch o della dynamic island. Proprio la dynamic island è uno dei punti di differenziazione pricipale fra il 13 Pro e i modelli successivi, ma non è sicuramente sta gran rivoluzione da giustificare il passaggio ad un nuovo modello o la maggior spesa per chi sta decidendo oggi che telefono acquistare. Va poi detto che il notch del 13 Pro Max ha dimensioni compatte ed è decisamente meno invasivo dell’enorme tacca che avevamo visto negli anni precedenti. Va anche sottolineato che la dynamic island, per quanto possa sembrare una figata, non è ancora molto sfruttata da app da terze parti e non aggiunge funzionalità realmente utili nell’uso quotidiano del telefono.

Praticamente lo stesso schermo dei nuovi modelli

Restando sulla parte frontale del telefono ci ritroviamo fra le mani sempre un eccellente display Super Retina XDR con la tecnologia ProMotion che permette di avere un refresh a 120 Hz ed una fluidità pazzesca durante l’utilizzo del telefono. Risoluzione, PPI e funzionalità sono praticamente le stesse degli ultimi modelli, a cambiare è la luminosità di picco che è inferiore rispetto al 14 Pro e 15 Pro, ma lo schermo è sufficientemente luminoso da essere usato in spiaggia in estate senza nessun problema di leggibilità.

A mancare è l’always-on display che consente di avere lo schermo sempre acceso, anche a telefono bloccato, e di avere quindi sempre a disposizione le informazioni che riteniamo indispensabili. Onestamente sono un grande amante degli always-on display ed è una funzionalità che apprezzo molto sugli smartphone Android che testo, ma certo non è una mancanza grave e sicuramente non è una funzionalità che va a modificare le prestazioni o la tipologia di utilizzo che possiamo fare del telefono.

Lo schermo di iPhone 13 Pro Max è uno spettacolo per gli occhi e risulta perfetto per ogni tipologia di utilizzo, dal gaming allo streaming passando per il foto e video editing, e si usa senza problemi in ogni condizione di luce senza mai problemi di leggibilità o altro. Il refresh a 120 Hz è impeccabile e garantisce una fluidità pazzesca che rende l’esperienza di utilizzo del display piacevole e godibile. Ad oggi, fine 2023, è ancora un display eccellente e onestamente non sento la necessità di avere uno schermo più luminoso o performante, è completo, luminoso e ben tarato, va bene così.

La fotocamera è l’unico motivo valido per fare l’upgrade

L’unico motivo per cui varrebbe la pena fare l’upgrade al 14 Pro Max o al 15 Pro Max è la fotocamera. Limitandoci ad analizzare l’ottica principale, che è anche quella più utilizzata, iPhone 13 Pro Max monta ancora il vecchio sensore da 12 megapixel, sicuramente uno step evolutivo indietro rispetto alle ottiche da 48 MP viste nei modelli più recenti. Ma al lato pratico non è una differenza che si può notare sul piccolo display dei nostri iPhone e soprattutto la differenza nel livello di dettaglio è trascurabile per la gran parte degli utenti che non hanno un occhio allenato, che non si intendono di fotografia e che non intendono lavorare in RAW e fare editing in post.

Ad oggi il comparto fotografico di iPhone 13 Pro Max con grandangolo, ultragrandagolo e teleobiettivo, tutti da 12 MP, compone ancora una ottima fotocamera che può essere usata con soddisfazione per foto e video. Tutti gli scatti e le registrazioni risultano di qualità altissima e facilmente paragonabili, se non superiori, a quelle di moltissimi smartphone di fascia alta del mondo Android. Uso quotidianamente la fotocamera del mio fidato 13 Pro Max per fare tutte le foto che vedete sul sito e i video che vedete qui sul canale e ne sono assolutamente soddisfatto, ad oggi è la fotocamera più solida e concreta che io abbia mai usato. Quindi anche nel 2023, e ancora per qualche anno, questo “vecchio iPhone” saprà reggere il confronto per quanto riguarda foto e video, soprattutto se poi vi limitate al punta e scatta e alla condivisione sui social senza le pretese del ProRaw o di editing.

Foto scattate con iPhone 13 Pro Max

Prestazioni sempre al top

Anche sotto il lato prestazioni non ho mai sentito il bisogno di un upgrade. Il SoC A15 Bionic con la sua combinazione di CPU a 6 ore, GPU a 5 core e Neural Engine 16‑core riesce ad offrire delle prestazioni incredibili sia nell’utilizzo quotidiano che in quello professionale. Le “app classiche” come i social, whatsapp e i giochi, neanche a dirlo, funzionano in maniera impeccabile ed anche sotto il punto di vista del foto e del video editing non si sente davvero la necessità di prestazioni migliori. A mio avviso, ancora oggi a fine 2023, l’iPhone 13 Pro Max è in grado di offrire prestazioni pazzesche ed è davvero ridotta la nicchia di utenti che potrebbe voler qualcosa in più e soprattutto che sarebbe capace di ottenere il massimo dai nuovi processori.

La batteria è una garanzia

Ed anche lato batteria non ho davvero lamentele. Dopo due anni di utilizzo la mia batteria è scesa ad una capacità dell’89%, me ne sono sempre preso cura e l’ho caricato come si deve, e le prestazioni in termini di autonomia, seppure calate nel tempo, sono ancora eccellenti e mi permettono nelle giornate stress con un 20% di batteria residua alle 23, vi garantisco che sono una persona che il telefono lo usa davvero tanto nel corso delle giornate fra social e foto. Nei giorni di utilizzo più blando arrivo tranquillamente a fine giornata con un 30/40% di batteria residua.

Poi la velocità di ricarica è la stessa dei nuovi iPhone ed il supporto agli accessori MagSafe c’è. Quindi lato batteria non ci sono motivazioni valide per effettuare un upgrade o puntare semplicemente all’acquisto del nuovo modello.

Conclusioni e consigli

In fin dei conti quindi se, come me, avete già un iPhone 13 Pro Max sono davvero pochi i motivi che possono portarvi a fare un upgrade verso il 14 o il 15. Gli unici passi in avanti sono legati ad un migliore comparto fotografico e alla presenza della Dynamic Island che sarà sempre maggiormente supportata in futuro.

Se, invece, state decidendo su quale modello puntare vi posso solamente dire che, ad oggi, acquistare iPhone 13 Pro Max ha ancora senso soprattutto tenendo conto che sarà aggiornato per molti anni e che il prezzo di vendita dei ricondizionati è attorno agli 840 euro, ma si può risparmiare molto magari puntando al mercato dell’usato. Per i 14 Pro Max servono almeno 250/300 euro in più, non pochi.