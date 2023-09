iPad mini 7 potrebbe arrivare entro fine anno: cosa trapela

Dopo l’annuncio dei nuovi iPhone 15 e di diversi altri dispositivi i fan di Apple si stavano chiedendo in questi giorni se il colosso di Cupertino avesse intenzione di svelare anche qualche nuovo iPad entro la fine del 2023.

Negli ultimi tempi si è parlato molto degli iPad Pro di fascia alta, che dovrebbero ricevere un importante aggiornamento nel 2024. Niente novità, invece, per gli iPad Air e gli iPad mini, su cui non si sa ancora nulla in termini di specifiche e date di lancio. Fino a oggi, perché un nuovo report delle scorse ore para di “nuovo iPad di piccole dimensioni” che dovrebbe vedere la luce “nel quarto trimestre” del 2023.

L’impressione è che si tratti dell’iPad mini 7, che prenderà il posto dell’iPad mini di sesta generazione rilasciato nel 2021. Quel dispositivo ha cambiato radicalmente il volto del suo predecessore da 7,9 pollici del 2019 grazie allo spazio extra sullo schermo ma anche alle cornici significativamente più sottili e al sensore di impronte digitali spostato sul lato del tablet, senza dimenticare la presenza della porta USB Type-C.

Proprio perché si trattava di un dispositivo già molto all’avanguardia è facile immaginare che non vedremo miglioramenti significativi nell’iPad mini di settima generazione. Molto probabilmente il prodotto sarà simile a quello rilasciato nel 2021, anche se potrà contare su un nuovo processore più veloce dell’Apple A15.

Finora non si conoscono altri dettagli sull’iPad mini (2023), un dispositivo che secondo gli esperti del settore potrebbe dare una grande mano al mercato dei tablet dopo alcuni trimestri di preoccupante crisi globale, in cui la spedizione di questi prodotti è decisamente diminuita.