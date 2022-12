Apple, nuova versione dell'iPad mini? Sì, ma non prima di un anno

Il 2022 è agli sgoccioli e gli appassionati di tecnologia guardano già al 2023, che comincerà subito con il botto grazie al lancio dei Galaxy S23 di Samsung (probabilmente il 1 febbraio, ndr). E per quanto riguarda Apple? I primissimi mesi del nuovo anno non dovrebbero essere caratterizzati da grandi novità per la Mela, anche se gli ultimi rumors rivelano che dalle parti di Cupertino si sta lavorando ad alcuni prodotti.

In particolare, secondo quanto riportato dal sito MacRumors, sembra che Apple sia al lavoro su una nuova versione dell'iPad mini, anche se non possiamo aspettarci un lancio a breve. Le spedizioni di massa, secondo il report, dovrebbero infatti iniziare verso la fine del 2023 o nella prima metà del 2024, come riferito nelle ultime informazioni condivise dall'analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo.

In una serie di tweet pubblicati nelle scorse ore, Kuo ha affermato che un nuovo processore sarà il principale punto di forza del nuovo iPad mini, suggerendo che il dispositivo potrà contare su alcune specifiche migliorate. L'attuale iPad mini è stato rilasciato a settembre 2021 e presenta un display da 8,3 pollici, un chip A15 Bionic, una porta USB-C, un pulsante di accensione Touch ID, il supporto 5G sui modelli cellulari e molte altre caratteristiche interessanti.

Kuo non ha condiviso ulteriori dettagli sul nuovo iPad mini, anche se l'informatore ha poi sottolineato un aspetto molto rilevante. L'analista, infatti, ha affermato che è improbabile che la società del CEO Tim Cook vada a sostituire l'iPad mini con un iPad pieghevole, almeno fino al 2025: secondo Kuo, infatti, un iPad pieghevole avrebbe un prezzo notevolmente più alto di un iPad mini.