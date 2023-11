iOS 18, Apple ha grandi progetti: sarà “ambizioso e avvincente”

All’inizio di questa settimana Bloomberg ha riferito che Apple ha sospeso lo sviluppo di nuove funzionalità per iOS 18 per concentrarsi sulla correzione dei bug. Nonostante questa stop, l’azienda californiana ha ancora grandi ambizioni per il prossimo grande aggiornamento del software.

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg riporta infatti che Apple ha internamente definito iOS 18 “ambizioso e avvincente”. L’obiettivo della Mela è fare in modo che iOS 18 venga fornito con “nuove funzionalità e un design importante”, assieme a miglioramenti significativi in termini di prestazioni e sicurezza.

I dettagli specifici sulle nuove funzionalità non sono chiari, ma Gurman sottolinea che iOS 18 arriverà “dopo alcuni anni di aggiornamenti di dimensioni modeste” per gli utenti di iPhone e iPad. L’ultimo importante aggiornamento per gli iPhone è stato iOS 14 nel 2020, che ha aggiunto il supporto per i widget della schermata Home.

In precedenza, Bloomberg aveva riferito che la società del CEO Tim Cook sta lavorando anche a una vasta gamma di nuove funzionalità di intelligenza artificiale per iOS 18.

In che modo la pausa di una settimana nello sviluppo delle funzionalità di iOS 18 influirà sul rilascio del prossimo anno? Secondo Gurman non ci saranno ritardi importanti: al massimo la Mela avrà “un po’ meno tempo alla fine del ciclo di sviluppo per eliminare eventuali problemi dell’ultimo minuto”.

Dato che mancano ancora sette mesi all’introduzione di iOS 18 – che verrà presentato durante la WWDC 2024 in programma a giugno 2024 – molte cose potrebbero ancora cambiare: non resta che attendere dettagli più concreti.

Nel frattempo Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 17.1.1 introducendo alcune novità interessanti.