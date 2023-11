iOS 17.1.1 sta per arrivare: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Apple dovrebbe rilasciare entro questa settimana un nuovo aggiornamento iOS 17.1.1. Lo riporta il sito MacRumors, che cita un account protetto (con una comprovata esperienza) che ha condiviso nelle scorse ora su X/Twitter il numero di build 21B91 che riguarda proprio questo aggiornamento. L’account in genere condivide i numeri di build per i prossimi aggiornamenti iOS meno di una settimana prima del loro rilascio.

La settimana scorsa proprio il sito MacRumors aveva anticipato questo rilascio, spiegando che Apple stava testando internamente iOS 17.1.1. L’aggiornamento, che segue iOS 17.1, sarà quasi sicuramente incentrato sulla correzione di bug e sulle patch di sicurezza.

Non è chiaro esattamente quali bug verranno risolti in iOS 17.1.1. L’aggiornamento potrebbe includere la stessa correzione per i problemi di connettività Wi-Fi che Apple ha implementato nella beta di iOS 17.2 e potrebbe risolvere un problema che causa lo spegnimento temporaneo degli iPhone durante la notte.

iOS 17.2 rimane in fase di beta testing e dovrebbe essere rilasciato entro il mese di dicembre. Questo aggiornamento includerà molte nuove funzionalità e modifiche, tra cui l’app Journal promessa da Apple, la possibilità per gli abbonati di Apple Music di collaborare su playlist, un’opzione di traduzione per il pulsante Azione sui modelli iPhone 15 Pro, un’opzione di sicurezza di verifica della chiave di contatto di iMessage, ulteriori informazioni meteo e molto altro ancora.

La Mela si sta anche preparando a rilasciare presto un aggiornamento watchOS che correggerà il consumo eccessivo della batteria di Apple Watch. È probabile che l’aggiornamento sarà watchOS 10.1.1, ma potrebbe essere anche watchOS 10.2 nel caso l’update richieda più tempo.