iOS 17.1, tutto sull’aggiornamento di Apple: tante novità

Apple ha cominciato a rilasciare gli aggiornamenti iOS 17.1, iPadOS 17.1, macOS Sonoma 14.1, tvOS 17.1, watchOS 10.1 e HomePod Software 17.1 dopo diverse settimane di beta testing. L’update era particolarmente atteso soprattutto dagli utenti francesi, dato che iOS 17.1 include anche una funzionalità per ridurre il livello di radiazioni dei modelli di iPhone 12 quando sono fermi su un tavolo o un’altra superficie: un problema che era stato segnalato sui melafonini venduti nel paese transalpino.

Tuttavia iOS 17.1 introduce anche molte altre novità (anche se non è presente l’app Journal, ndr). I possessori di iPhone possono ora godere dell’opzione per continuare i trasferimenti AirDrop di grandi dimensioni su Internet una volta avviati: ciò vuol dire che se si sta inviando dei file a qualcuno, ci si può anche allontanare e fare altro mentre il trasferimento è in corso.

L’aggiornamento porta con sé anche nuove opzioni per preferire i brani di Apple Music: in più la funzione per lasciare il display acceso in modalità StandBy e Screen Time dovrebbe funzionare meglio su tutti i dispositivi. Come in ogni aggiornamento importante, anche iOS 17.1 introduce diverse correzioni di bug: tutti gli utenti che hanno segnalato problemi con la ricerca nell’app Messaggi o con immagini persistenti sui nuovi modelli di iPhone 15 non devono fare altro che scaricare subito l’aggiornamento per risolvere queste criticità.

Come riportato anche da MacRumors pare che le migliori funzionalità siano quelle introdotte con watchOS 10.1. L’aggiornamento include infatti il supporto per NameDrop per condividere rapidamente le informazioni di contatto con un’altra persona e aggiunge la funzionalità Double Tap sugli ultimi modelli.

‌Per quanto riguarda macOS Sonoma‌ 14.1 troviamo soprattutto correzioni di bug; per coloro che dispongono di un ‌HomePod‌ o HomePod mini originale l’aggiornamento a HomePod‌ 17.1 aggiunge la funzione Migliora dialogo. Quando un ‌HomePod‌ viene utilizzato come altoparlante di Apple TV, questa funzionalità riduce il rumore di fondo e la musica, in modo tale da avere un’esperienza di ascolto molto più soddisfacente.