Le persone tendono a ignorare lo sfondo di un PC. Sì, è vero che lo sfondo non contribuisce alla funzionalità del dispositivo ma è anche vero che lo sfondo di un computer può conferirgli un aspetto più originale e talvolta può anche essere ispirazionale. Lo sfondo di un PC, infatti, è un dettaglio in realtà molto importante: può dire molto di te e può aiutarti ad esprimerti senza parole. Proprio come faresti con i poster che appendi sulle pareti di una stanza, lo sfondo di PC può essere utilizzato per riflettere i tuoi gusti ma soprattutto il tuo umore. Dal momento che il tuo umore non rimane mai costante, perché lo sfondo di Windows dovrebbe rimanere statico? Con questa guida vogliamo spiegarti come impostare uno sfondo dinamico su Windows 10.

Cos’è uno sfondo dinamico?

Come suggerisce il termine, uno sfondo dinamico è uno sfondo che cambia e non rimane statico. In precedenza, era possibile impostare solo una singola immagine come sfondo a meno che uno non scegliesse una presentazione. Questo significava semplicemente che, dopo un periodo di tempo predefinito, lo sfondo sarebbe cambiato in uno nuovo.

Gli sfondi dinamici, tuttavia, sono diversi in quanto cambiano lentamente nel tempo. Questi sfondi possono essere paragonati agli sfondi video che fondamentalmente riproducono una sequenza di fotogrammi. A seconda di come lo configuri, lo sfondo dinamico può essere attivato da diversi input, come un clic sullo schermo, la posizione del sole durante il giorno, o in base agli orari della giornata. Sebbene gli sfondi dinamici richiedano un ulteriore sforzo alla tua CPU, la maggior parte delle volte non noterai alcuna differenza nelle prestazioni del tuo PC.

I migliori modi per impostare uno sfondo dinamico su Windows 10

Se vuoi ravvivare e personalizzare il tuo PC puoi impostare uno sfondo dinamico che cambia nel tempo, grazie ad alcune app che fanno questo molto bene. Ecco,quindi, come puoi impostare uno sfondo dinamico sul tuo PC Windows 10.

WinDynamicDesktop

WinDynamicDesktop era uno script originariamente pubblicato su GitHub ma ora è arrivato anche su Windows Store. Questa applicazione fondamentalmente porta su Windows la famosa funzionalità Dynamic Desktop introdotta da macOS Mojave. Puoi scegliere di importare temi personalizzati o semplicemente crearne uno dalle immagini sul tuo PC.

Per prima cosa, scarica l’app da Windows Store. In alternativa, puoi ottenerla anche da GitHub. Dopo averla scaricata, avvia l’app sul tuo dispositivo e configurala. L’app cerca di emulare la posizione del sole e cambia lo sfondo di conseguenza in base agli orari della giornata. Puoi scegliere di concedere all’app l’accesso alla tua posizione o inserire manualmente i dettagli. Una volta scelto un tema ti verrà richiesto di inserire la tua posizione solo la prima volta che esegui l’app, così poi questa cambierà lo sfondo in background. Va notato che se si decide di non inserire la propria posizione, l’opzione di cambio display in base agli orari di “Alba-tramonto”, sarà necessario modificarla nel tempo poiché gli orari di alba e tramonto non rimangono sempre gli stessi durante l’arco dell’anno.

Seleziona il tema che desideri e fai clic su “Applica”. Il tema verrà scaricato e applicato al tuo PC. I temi non sono file molto grandi di solito pesano circa 20 MB. Per rimuovere un tema che hai già impostato, avvia semplicemente l’app e seleziona “Nessuno” dall’elenco dei temi, quindi fai clic su “Applica”.

Reddit Wallpaper Changer

Reddit è una piattaforma che fa molte cose, ma lo sapevi che ha anche la sua app per sfondi dinamici? Reddit Wallpaper Changer è l’applicazione utilizza l’API di Reddit per comunicare con il sito web e per permetterti di scegliere lo sfondo che preferisci. Reddit Wallpaper Changer sfrutta l’API di Reddit in modo da poter cambiare lo sfondo sul desktop in base ai criteri che hai impostato nel programma.

La parte migliore è che puoi usare i subreddit per procurarti i tuoi sfondi! Puoi modificare i subreddit da cui l’app estrae i tuoi sfondi per scegliere quelli più adatti a te, oppure puoi aggiungere più subreddit nella sezione “Impostazioni secondarie” della scheda “Impostazioni” a condizione che siano separati da un +.

Ecco alcuni temi ispirazionali da cui puoi prendere spunto per iniziare:

Puoi personalizzare l’app per cercare i contenuti più recenti nei subreddit e poi fare clic su “Utilizza sfondo per” e selezionare il periodo di tempo in cui vuoi utilizzarlo. Premi salva una volta che hai finito per dare il via all’utilizzo dinamico dello sfondo.

DesktopHut

Se stai cercando sfondi dinamici per Windows 10 DesktopHut è l’app che fa per te. L’applicazione è dotata di un proprio set di sfondi live per ravvivare il display del tuo PC. Va notato che questa app però richiede il download dei contenuti che vuoi utilizzare come sfondo. Avvia l’app e seleziona “Galleria sfondi” dal pannello superiore e poi fai clic su “Visualizza galleria sfondi”. Questo avvierà la pagina web che contiene tutti gli sfondi live. Seleziona quello che ti piace e fai clic su “Scarica sfondo”.

Dopo aver scaricato lo sfondo, torna all’app DesktopHut e fai clic sul segno + nella scheda “Sfondo locale” per creare un nuovo sfondo. Ora fai clic su “Seleziona file” e individua lo sfondo animato scaricato. Fai clic su “Salva” per applicare lo sfondo animato che hai scelto. Puoi scaricare un sacco di sfondi live dal sito Web e salvarli nell’app. In questo modo, quando vuoi cambiare lo sfondo dovrai semplicemente avviare l’app e selezionarne uno nuovo dalla scheda “Sfondo locale”.

Wallpaper Engine

Abbiamo tenuto il miglior programma che ti permette di installare uno sfondo dinamico su Windows per ultimo: Wallpaper Engine. Quando si tratta di sfondi animati Wallpaper Engine è un’applicazione che lascia tutti a bocca aperta dato che ha oltre 400.000 sfondi tra cui scegliere e include anche una scheda Workshop con un editor di sfondi integrato!

Puoi scaricare Wallpaper Engine da Steam o in alternativa dal sito ufficiale dell’app. Costa solo $ 3,99 e viene fornita con un sacco di opzioni di personalizzazione. Una volta scaricata avvia l’app sul tuo dispositivo. L’app è molto facile da utilizzare: in alto avrai la scheda “Scopri” per trovare nuovi contenuti e la scheda “Workshop” che ti consente di cercare sfondi specifici utilizzando i tag. Una volta trovato uno sfondo animato che ti piace, fai clic su “Iscriviti” per scaricare lo sfondo sul tuo dispositivo. Questo verrà scaricato e applicato automaticamente al display del tuo PC.

Conclusione

Speriamo che questo articolo ti sia d’aiuto. Gli sfondi dinamici sono un ottimo modo per dare al tuo PC un aspetto più originale. Ricorda solo di tenere sotto controllo l’utilizzo della CPU. Se noti un ritardo o un rallentamento disabilita semplicemente lo sfondo. Puoi anche decidere di disabilitare lo sfondo prima di avviare un gioco in modo da non avere interferenze!

Qual è la tua app preferita? Tu hai altre app che utilizzi per impostare uno sfondo dinamico su Windows 10? Facci sapere nei commenti qui sotto.

